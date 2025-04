L'enfer selon Poppy

Il est tentant au premier abord de considérer une bande dessinée écrite par une chanteuse et YouTubeuse davantage comme un argument marketing que comme un argument narratif, juste un autre élément pour se développer sur un marché multimédia plutôt que pour satisfaire le besoin de raconter une histoire. Mais Poppy's Inferno , évidemment écrit par Poppy avec Ryan Cady, veut être quelque chose de plus. Il y parvient en grande partie parce que l’histoire qu’il nous raconte est un mélange suggestif de réalité et de fiction pour dénoncer le côté le plus artificiel du monde dont il est issu : celui de la musique et du divertissement, un monde dans lequel il est très difficile de trouver un artiste authentique, celui qui est vraiment tel qu’il se projette au monde. Nous mentirions si nous ne disions pas que l'aura de crédibilité qu'exige une œuvre comme celle-ci vient davantage de celui qui signe le dessin que de tout ce que nous pouvons savoir de l'artiste elle-même, mais avoir la très stimulante Zoe Thorogood en particulier, ainsi qu'Amilcar Pinna, est une garantie qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir dans ces pages. Cela ne plaira peut-être pas à d'autres personnes que les abonnés de Poppy (notez qu'elle a plus de trois millions d'abonnés sur YouTube), mais c'est une réflexion mature qui offre un style visuel magnifique à double tranchant pour couvrir tous les doutes qui pourraient surgir d'une réflexion à la première personne sans plus de détails. C'est peut-être là le point le plus faible, celui qui dépend du fait que le lecteur ait un réel intérêt pour le protagoniste de cette histoire, qu'il sache combien de tout cela Poppy a vécu au cours de son ascension vers la gloire, ou combien elle a vu chez d'autres personnes. La vérité est que, au-delà de cela, sa dénonciation du mimétisme de tant de stars actuelles est non seulement pertinente mais intéressante à lire. Nous vivons à une époque où les conseillers, les experts en marketing, les managers et autres membres d’entourages sans fin sont trop souvent responsables de définir l’image d’un artiste donné. Poppy établit à quel point cela est dommageable, et l'enfer du titre, que nous voyons littéralement dans la partie la plus fantastique de la pièce, est en fait ce qui se passe dans la partie la plus réaliste.De cette façon, L'enfer selon Poppy est un cri de rébellion et d'authenticité. Qui sait pourquoi Poppy a voulu l'exprimer à travers une bande dessinée, mais c'est bienvenu pour établir un nouveau lien entre différents arts qui, surtout, permet à des personnes qui n'ont pas normalement de contact avec la bande dessinée de tourner leur attention vers eux, même s'il s'agit d'un public déjà convaincu par la protagoniste elle-même. L'histoire, dans son double cadre, est bien menée. Rien qui brise le moule, mais qui transcende certainement ce qu'il veut dire. Thorogood et Pinna ne sont pas deux illustrateurs mimétiques, loin de là, et c’est d’ailleurs là l’un des grands attraits de l’œuvre. Séparer l’enfer de la réalité de cette manière est logique. Et, même si cela peut paraître idiot, le fait que l'un des artistes soit une femme et l'autre un homme nous aide également à voir cette multiplicité de visions qui nous semble si nécessaire pour assimiler les objectifs de Poppy's Inferno . D'une certaine manière, on pourrait penser que l'âme proposée par Poppy pourrait être davantage dans le style de Thorogood, un artiste que nous connaissons déjà grâce à des histoires qui explorent le psychologique et le personnel, mais le travail de Pina est également assez attrayant. À eux deux, ils façonnent un monde saisissant, reflet fidèle de la réalité de la culture musicale actuelle et surtout de tout ce qui l'entoure. Cela peut être l'enfer ou le paradis, tout dépend du point de vue que l'on adopte, et c'est finalement ce que Poppy et Cady, Thoroggod et Pinna aspirent à raconter avec ce récit à la première personne, qui tend en fait à rechercher des messages universels plutôt qu'à être une pure autobiographie, mais qui propose néanmoins des idées qui méritent d'être lues. En réponse à la peur initiale, dans quelle mesure cela relève-t-il du marketing ? Qui sait, mais ce pourcentage commercial est bien caché dans presque toutes les œuvres. Le concept est intéressant et offre un changement rafraîchissant par rapport aux histoires de musiciens habituelles. Les illustrations sont réussies et rendent bien l'image de Poppy sans ressembler à des photos dessinées, mais son chat Pi n'est… pas exceptionnel.Apparemment inspiré par la vie de Poppy, « L'enfer selon Poppy » est une lecture agréable, pleine de bonnes idées et d'illustrations intéressantes. L'histoire s'inspire de l'Enfer de Dante pour raconter comment Poppy est devenue l'artiste qu'elle est aujourd'hui.Editions : BluemanSortie : le 10 avril 2025