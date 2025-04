ESET aide les MSP en s’intégrant à la solution Kaseya VSA X RMM

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 16 avril 2025 — ESET, un leader mondial en solutions de cybersécurité, annonce une nouvelle intégration majeure : avec le logiciel de surveillance et de gestion à distance (RMM) Kaseya VSA X.ESET travaille depuis longtemps avec les MSP en créant des programmes à succès tels qu’ESET MSP (ESET MSP Program) avec, entre autres, une flexibilité d'abonnement (on paie uniquement ce qu’on utilise, pas de tarifs forfaitaires, pas d'engagement à long terme), une cogestion (ajustement non lié au nombre de sièges et à la gestion des abonnements) ou une tarification par volume basée sur des niveaux (plus il y a de licences vendues, moins cher est le prix unitaire).ESET comprend donc bien les besoins de ses partenaires et de leurs clients. Parmi ces besoins, il y a la volonté d'optimiser les charges de travail, de réduire le temps passé en mode « fauteuil tournant» (swivel chair) et de simplifier l'utilisation de multiples produits, sans compromettre la sécurité.Ce genre de résultats n’est possible que grâce aux intégrations, qu'ESET identifie comme une tendance majeure actuelle. En tant que fournisseur de cybersécurité axé sur les partenaires et les canaux de distribution, l’entreprise en est consciente. C'est pourquoi elle développe et assure le support de tous les outils RMM et PSA les plus connus, auxquels s’ajoute Kaseya VSA X, un produit RMM de premier plan.Cette nouvelle intégration permettra aux utilisateurs de Kaseya VSA X de servir les organisations utilisant ESET. Cela permettra aux MSP de déployer et de gérer les produits ESET Endpoint directement depuis l'interface Kaseya VSA X. Ils pourront ainsi effectuer les actions de gestion nécessaires sans devoir se connecter à une console spécifique.La prise en charge de workflows supplémentaires permettra aux MSP de configurer des actions automatiques pour des scénarios courants. Un workflow peut ainsi être utilisé pour déployer automatiquement ESET sur une machine nouvellement provisionnée, ou configuré pour envoyer une notification en cas de détection d'une menace sur un terminal.Quelques autres fonctionnalités clés :● Déploiement « en un clic » ou automatisé des produits ESET Endpoint● Surveillance de l'état des terminaux (produit, version, état de protection)● Tâches à la demande telles que l'analyse et l'activation.« Cela fait longtemps que nous collaborons avec les MSP et ESET est un fournisseur privilégié par des milliers de MSP à travers le monde », a déclaré Rob Jones, Global Channel Business Developer chez ESET. « Grâce aux fonctionnalités offertes par cette intégration avec le logiciel Kaseya VSA X, les administrateurs MSP bénéficient de nombreux avantages tels que des workflows simplifiés, une surveillance facilitée et un gain de temps accru. Nous connaissons les besoins des MSP et maintenant nous répondons directement à de nombreux problèmes pour optimiser leur efficacité. »La version 1.0 de cette intégration supportera les terminaux Windows qui exécutent ESET Endpoint Antivirus, Endpoint Security ou Server Security.ESET poursuit son programme d’intégration. N'hésitez pas à consulter ESET integrations webpage pour découvrir la liste de nos partenaires et connexions existants.A propos d’ESETFondée en Europe, ESET® est le leader européen en cyber sécurité et possède des bureaux dans le monde entier. L‘entreprise offre une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, protégeant ainsi les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d‘appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et faciles à utiliser.La technologie ESET est « Made in EU » et dispose d‘une détection et d‘une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du monde numérique exige une approche progressiste de la sécurité : ESET s'engage dans une recherche de pointe et une veille stratégique des menaces, avec le soutien de centres de R&D et d'un solide réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou suivez ses réseaux sociaux, podcasts et blogs ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X et https://www.est.com/be-fr/.