The Last of Us Part II Remastered

On s'est tellement aimé en juin 2020, avec un titre encore plus clivant que la première itération. On n'attendait rien d'autre du génie créatif de Neil Druckman et de son équipe chez Naughty Dog, La magie a opéré sur PS4 Pro (car l'essentiel des innovations concernait la version améliorée de la console de salon SONY), à deux pas de l'arrivée de la next gen du géant japonais. Tout était silencieux jusqu'à l'arrivée de la série télévisée , qui a ravivé l'intérêt pour les aventures de Joel et Ellie. Un intérêt qui a atteint son apogée avec la sortie du remake de The Last of Us Part 1 , complètement imprégné du potentiel de la nouvelle PS5. Cependant, il manquait la cerise sur le gâteau, et après avoir sauvé la pauvre Ellie de son triste sort, nous assistons à l'achèvement de sa consécration dans le deuxième chapitre, avec toutes les questions qui, encore aujourd'hui, ne trouvent pas de "bonne" réponse au niveau narratif. Attention, il ne s'agit pas de situations « suspendues », mais plutôt de doutes sur l'existence des différents personnages présents et sur leurs destins (parfois consommés trop vite). Nous promettons, comme nous avons l'habitude de le faire, de ne pas trop spoiler sur l'intrigue, en essayant de coller au périmètre des nouveautés d'un point de vue technique. Si vous pensez que la perfection était déjà atteinte à l’époque, eh bien, rejoignez-nous et les gens perplexes. Les gens de Naughty Dog, encore une fois, prennent notre incrédulité, en font une petite "boule" et marquent un panier à 3 points dans la poubelle. Une nouvelle expérience nous est arrivée en ce début d'année. Un petit conseil : jouez-y sereinement, même si c'est votre deuxième fois, équipé d'un casque compatible 3D Audio. L'expérience doit être vécue avec tous les sens disponibles.La PS5 offre aux développeurs un ensemble de fonctionnalités très respectables, qui ne concernent pas seulement et exclusivement le potentiel graphique mais aussi le potentiel expérientiel plus large. La technologie Audio 3D est pleinement incluse dans cette dimension, permettant de tirer le meilleur parti de l'amplitude et de la spatialité des fréquences sonores, offrant un volume sonore totalement innovant. Et que dire des expériences tactiles proposées par le contrôleur DualSense, capable de simuler certaines sensations qui vont bien au-delà du concept même de vibration. Ceux de Naughty Dog sont partis de là et de la volonté de saisir, de la meilleure façon possible, les bonnes choses offertes par la nouvelle génération de SONY, qui est sur le point d'entrer dans sa quatrième année de vie. Les améliorations graphiques présentes dans The Last of Us Part 2 Remastered visent à mettre en valeur tous les points forts de l'expérience précédente. Parmi ceux-ci on retrouve un rendu plus efficace du niveau FOV, avec une perception amplifiée des détails présents sur de longues distances. Il en va de même pour la gestion des lumières et des ombres, avec une gestion de l'éclairage particulaire qui donne le meilleur de lui-même dans les lieux clos, les spores planant inexorablement dans l'air. Sur le plan de la résolution, les développeurs ont poussé vers la 4K native en mode Fidélité, laissant la possibilité d'exploiter le taux de rafraîchissement variable là où la situation l'exige (et le moniteur est capable de le supporter). Il n'y a pas d'autres modes graphiques et cela donne à réfléchir, étant donné que le temps disponible était énorme par rapport au lancement. Honnêtement, nous nous attendions à une solution capable de contrôler automatiquement la résolution et les FPS à la manière de Marvel's Spiderman, mais ce n'était pas le cas. Le niveau de détail des textures et la fluidité des animations sont également bons. Le premier sourit au mode Fidélité, le second cependant au mode Performance.Ayant épuisé la partie graphique, les innovations introduites dans The Last of Us Part 2 Remastered ont également concerné l'expérience tactile. Les développeurs se sont en effet concentrés sur une plus grande différenciation du feedback renvoyé par les différentes armes, avec des vibrations uniques et distinctes. Un argument similaire s’applique également aux surfaces, le piétinement prenant en compte l’intensité du rythme et la matière présente. Naughty Dog nous réserve quelques tours de taille dans son sac pour cette nouvelle actualisation de son titre. Parmi ceux-ci on retrouve l’intéressant mode roguelike intitulé « No Return ». Commencer directement à partir de là, sans être familier avec les commandes de base du jeu, est presque impossible. Il existe également une clause de non-responsabilité ad hoc qui suggère de jouer d'abord à l'aventure de base, puis de vous consacrer à ce mode. L'objectif est de survivre et d'atteindre le boss, et pour cela nous pouvons choisir entre certains personnages emblématiques déjà connus dans le jeu. Chacun d'eux possède des « traits » distinctifs qui rendent leur gameplay unique, héritant à la fois des avantages et des inconvénients. Chaque run doit être vécu dans des lieux déjà connus dans le titre de base, mais attention à ne pas mourir trop vite. La réapparition arrive inexorablement et les progrès finissent par vous dire au revoir de manière drastique et soudaine.Parmi les ajouts signatures, nous soulignons la présence d'un mode de jeu libre en compagnie de notre guitare, où nous pouvons gratter des mélodies avec les nouveaux instruments disponibles (le banjo en vaut la peine). Les amateurs de records peuvent plutôt s’essayer au mode speedrun et conclure l’aventure rapidement et sans trop de fioritures. Les deux nécessitent cependant une progression de jeu adéquate pour être débloqués. Enfin et surtout, les développeurs ont inclus une série d' améliorations d'accessibilité qui améliorent le côté inclusif du jeu. Une fois de plus, une autre démonstration de volonté vient des premiers partis faisant autorité de SONY, qui ne veulent laisser personne exclu. Avant de lui dire au revoir, une dernière mention honorable semble nécessaire. Dans cette version remasterisée de The Last of Us Part 2, les développeurs souhaitaient également inclure certains niveaux supprimés dans la version finale du jeu. Les raisons de ce choix de conception sont expliquées directement par le Game Director Neil Druckman, puis reprises par ses collaborateurs avec des fichiers audio présents dans le niveau. Le « laxisme » de mise en œuvre n’est pas à condamner mais résulte de l’état embryonnaire de l’étape éliminée. Une fantastique coulisse qui nous permet de découvrir, de première main, les coulisses internes du développement d'un jeu vidéo. Désolé, un chef-d'œuvre.The Last of Us Part II Remastered, une sorte de version director's cut, se présente, à ses débuts sur la plateforme master race, en excellente forme , garantissant le support de toutes les cartes graphiques existantes, même les plus récentes nées de NVIDIA ou AMD, la première nativement, la seconde grâce, au contraire, à une mise à jour facultative des pilotes AMD, qui permettra l'utilisation du FSR de quatrième génération. La polyvalence et la flexibilité du moteur de jeu, qui a été optimisé de manière presque impeccable, permettent d'exploiter pleinement la puissance des cartes graphiques aussi bien en mode raster qu'en utilisant des techniques de mise à l'échelle propriétaires, qu'il s'agisse de FSR, DLSS 3 ou Intel XESS. De plus, une prise en charge complète des technologies de génération de trames des deux parties est garantie. Toute cette opulence en termes de support matériel se reflète dans une évolutivité graphique remarquable , avec la possibilité conséquente d'obtenir des résultats optimaux aussi bien sur des configurations haut de gamme que sur des machines de jeu moins performantes. En plus des préréglages existants (qualité graphique faible, moyenne, max et max+), il existe également la possibilité de modifier davantage, par des ajustements manuels, les options graphiques avancées, visant à maximiser la qualité de l'image finale. À cet égard, certainement dans une moindre mesure que ce qui s'est passé avec le premier épisode (désastreux) pour PC, nous avons rencontré quelques problèmes de gestion de la mémoire vidéo , avec des plantages fréquents du système, dans le cas de réglages manuels, bien qu'étant bien en dessous de la plage d'utilisation de la mémoire graphique disponible. Comme c'est la pratique courante avec toutes les conversions PlayStation, le passage à Cosmo Master Race garantit la prise en charge des écrans larges et ultra-larges, ainsi que des taux de rafraîchissement très élevés qui, couplés à la v-sync, garantissent une fluidité inégalée dans le monde des consoles. Il garantit également la prise en charge de n'importe quel pad, qu'il s'agisse du pad Xbox ou, évidemment, du DualSense.Naughty Dog ramène la dernière aventure d'Ellie et Joel avec une édition remasterisée qui vise à mettre en valeur toutes les fonctionnalités de la console nouvelle génération de SONY. Net des améliorations graphiques et d'accessibilité bienvenues, le véritable point fort de cette édition se trouve dans No Return, un mode roguelike plutôt intéressant. La version définitive du chef-d'œuvre de Naughty Dog est cependant en proie à quelques problèmes d'optimisation de la mémoire vidéo et à quelques plantages système de trop.