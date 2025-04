ESET lance l'intÃ©gration avec Wazuh

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRATISLAVA, le 14 avril 2025 — ESET, leader mondial en solutions de cybersécurité, continue d'accroitre le nombre de ses intégrations, cette fois en se connectant à Wazuh, une plateforme de sécurité open source populaire.La cybersécurité devient toujours plus complexe et difficile. Les entreprises B2B peuvent rencontrer des difficultés à s'adapter à cette nouvelle réalité. L'interopérabilité est donc devenue cruciale. Pour cette raison, ESET a adopté une approche orientée API. L’implémentation d'une sécurité renforcée est donc plus facile que jamais, car les entreprises qui doivent corréler de gros volumes de données provenant de sources multiples et de plusieurs fournisseurs peuvent créer des workflows de sécurité plus efficaces.La plateforme ESET Endpoint Management (ESET PROTECT), avec ses fonctionnalités de détection et de réponse (ESET Inspect), ainsi que la solution ESET Cloud Office Security, s'intègrent parfaitement à Wazuh et permet aux entreprises de centraliser les alertes de sécurité, la télémétrie et les incidents dans une interface unique. Cette intégration repose sur des API. ESET fournit des API REST, permettant à Wazuh d'interroger et d'extraire directement les événements de sécurité, les incidents et la télémétrie pertinents.Cette intégration permet donc à toute organisation ou professionnel soucieux de sécurité de disposer de solutions économiques de surveillance et de conformité open source. En cas d'incident, les analystes de sécurité ou les intervenants peuvent utiliser les tableaux de bord de Wazuh pour corréler les événements de détection des terminaux ESET avec d'autres journaux, effectuer une recherche de menaces et élaborer des guides complets de réponse aux incidents. Les administrateurs informatiques peuvent aussi utiliser Wazuh pour générer des rapports de synthèse, effectuer des contrôles de conformité et surveiller les indicateurs opérationnels de l'ensemble de leurs infrastructures sécuritaires, y compris les données fournies par ESET. Grâce à cette intégration, les équipes de sécurité peuvent accomplir davantage avec moins d'outils et moins de travail manuel.« ESET offre des solutions de sécurité capables de protéger l’avenir dès aujourd'hui. Grâce à nos intégrations, nous souhaitons alléger les contraintes de sécurité et doter les opérateurs d'outils qui optimisent naturellement leur efficacité et simplifient une grande partie de leurs flux de travail. Avec les données d'ESET PROTECT, d'ESET Inspect et d'ESET Cloud Office Security à Wazuh, ils peuvent couvrir l'ensemble des besoins d'un environnement professionnel depuis une interface unique », explique Michal Hájovský, responsable Ventes Mondiales chez ESET.Visitez la page ESET integrations pour plus d’informations, https://www.eset.com/us/business/partner/integration/ Apprenez-en d’avantage sur Wazuh’s open-source security platform , https://wazuh.com/ Découvrez plus de détails sur la puissance sécuritaire complète sur la pageESET PROTECT PlatformA propos d’ESETFondée en Europe, ESET® est le leader européen en cyber sécurité et possède des bureaux dans le monde entier. L‘entreprise offre une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, protégeant ainsi les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d‘appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et faciles à utiliser.La technologie ESET est « Made in EU » et dispose d‘une détection et d‘une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du monde numérique exige une approche progressiste de la sécurité : ESET s'engage dans une recherche de pointe et une veille stratégique des menaces, avec le soutien de centres de R&D et d'un solide réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou suivez ses réseaux sociaux, podcasts et blogs ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X et https://www.est.com/be-fr/.