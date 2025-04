Dans Rabbit Raid, vous incarnez un mignon lapin dont la famille a été capturée par un tatou. Votre mission est de les sauver en traversant divers niveaux, en collectant des baies, en trouvant des secrets et en combattant des ennemis. Vous pourrez également débloquer des costumes pour personnaliser votre lapin. L'idée de base de sauver sa famille à travers des niveaux colorés est facile à comprendre et peut attirer un public varié, y compris les plus jeunes. Les joueurs exploreront des champs verts, des grottes, des rivières, des montagnes enneigées, des déserts et des ruines, offrant une certaine diversité visuelle. La possibilité de trouver des zones cachées et des bonus encourage l'exploration des niveaux. Le gameplay de base (courir, sauter, attaquer) est typique des jeux de plateforme et devrait être intuitif ... sauf que ce n'est pas toujours le cas. Le contrôle du personnage est parfois imprécis, notamment les sauts et le contrôle aérien. De plus, les graphismes en pixel art affichent un style visuel daté et peu attrayant, se voulant finalement plus proche des jeux mobiles que des titres consoles 16 bits, en témoigne la capacité runner du lapin. Le jeu n'a peut-être pas de grandes vertus en termes d'animation et de conception de personnages, mais les niveaux ont commencé à prendre une allure plus verticale, avec pas mal de zones secrètes et même diverses situations intéressantes. Avec douze niveaux différents, Rabbit Raid offre une durée de vie relativement courte. Après un peu plus d'une demi-heure, nous étions déjà à la fin de la partie et nous parlons d'un jeu qui coûte près de dix euros ! La bande-son n'est pas non plus des plus agréables à entendre. Bref, Rabbit Raid est un jeu de plate-forme très dispensable et qui ne laissera aucun souvenir une fois rangé.Rabbit Raid semble être un jeu de plateforme au concept simple et potentiellement amusant pour un public occasionnel ou les jeunes joueurs. La variété des niveaux et les éléments à collectionner ajoutent un peu de profondeur. Cependant, ses graphismes pixel art dépassés et son gameplay imprécis constituent des faiblesses notables.