ESET reconnu comme triple Strong Performer dans l'ECSO Cyberhive Matrix Q1 2025 (ECSO European Cyber Security Organisation)

« Nous sommes très honorés d’être reconnus comme un fournisseur européen de premier plan dans plusieurs catégories du rapport ECSO Cyberhive Matrix Q1 2025. Cette reconnaissance souligne notre engagement à fournir des solutions de cyber sécurité de premier ordre répondant aux besoins évolutifs de nos clients. Les solutions ESET PROTECT MDR, ESET PROTECT Platform et ESET Threat Intelligence ont toutes démontré des performances exceptionnelles en termes de satisfaction des utilisateurs et de préparation européenne », a déclaré Zuzana Legáthová, directrice Tests, Relations Analysts et Market Research chez ESET. Nous poursuivons nos efforts d'innovation et de leadership dans le secteur de la cyber sécurité, pour assurer une protection robuste aux entreprises et aux consommateurs. Cette reconnaissance souligne notre engagement envers une détection des menaces de pointe, des capacités de réponse et l'excellence européenne en matière de cyber-sécurité. »La Cyberhive Matrix™ donne un aperçu complet qui aide les utilisateurs finaux et les investisseurs à explorer les solutions de cyber sécurité européennes. Il se focalise sur le marché européen de la cyber sécurité et a été développé par ECSO, une organisation sans but lucratif. Il est conçu pour être transparent et fiable, et a été créé en collaboration avec l’industrie européenne de la cyber sécurité, mettant en valeur l’état de préparation des solutions et des entreprises européennes.La matrice est basée sur Cyberhive et des données open source, en se concentrant sur la maturité et la préparation européenne des solutions évaluées. Le rapport fournit aussi une analyse approfondie des solutions, comprenant les descriptions, les profils des fournisseurs et l’état de conformité européen. Les critères utilisés pour le rapport sont une combinaison de toutes les contributions recueillies auprès des trois groupes d’utilisateurs : les fournisseurs, les utilisateurs finaux et les investisseurs.Découvrez ESET MDR services, XDR solutions, et ESET Threat Intelligence. Lisez le rapport complet sur ECSO Cyberhive Matrix Q1 2025 report.A PROPOS D’ESETFondée en Europe, ESET® est le leader européen en cyber sécurité et possède des bureaux dans le monde entier. L‘entreprise offre une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, protégeant ainsi les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d‘appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et faciles à utiliser.La technologie ESET est « Made in EU » et dispose d‘une détection et d‘une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du monde numérique exige une approche progressiste de la sécurité : ESET s'engage dans une recherche de pointe et une veille stratégique des menaces, avec le soutien de centres de R&D et d'un solide réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou suivez ses réseaux sociaux, podcasts et blogs ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X et https://www.est.com/be-fr/. A PROPOS D’ECSOECSO, Organisation Européenne pour la Cybersécurité, est une organisation sans but lucratif, fondée sur l'adhésion, créée en 2016 en tant qu'homologue contractuel de la Commission européenne pour la mise en œuvre du partenariat public-privé unique en Europe pour la cybersécurité (2016-2020). Ce partenariat visait à favoriser la coopération entre les acteurs publics et privés, garantissant l'accès à des solutions européennes de cybersécurité innovantes et fiables. Aujourd'hui, l'ECSO se base sur les succès du partenariat et, grâce à ses membres intersectoriels, contribue au développement des communautés de cybersécurité et au renforcement de l'écosystème européen en cybersécurité. La diversité des membres de l'ECSO, qui comporte un large éventail d'acteurs des secteurs public et privé, permet une couverture complète des sujets liés à la cybersécurité.