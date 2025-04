Mario Strikers Battle League Football marque le retour du spin-off sportif dédié à l'univers du football, 15 ans après la dernière itération datant de 2007 sur Wii. Êtes-vous prêt à remettre vos chaussures et fouler les champs du Royaume Champignon ? Commençons tout de suite par une abnégation consciencieuse : Mario Strikers Battle League Football a très peu à voir avec le football traditionnel. Au contraire, la discipline qui rappelle le plus le contenu du nouveau jeu Next Level Games est le futsal, communément appelé football à 5 , qui se distingue cependant du football classique par l'absence des limites du terrain de jeu, puis l'alignement. Mario Strikers Battle League Football, cependant, est avant tout un titre sur le thème de Mario, avec tous les attributs nécessaires. Tout est plus imaginatif et coloré, de la présence des objets incontournables qui accompagnent chaque spin-off du célèbre plombier dans le monde des jeux vidéo aux Hyper Frappes qui contiennent toute l'essence de la célèbre série Nintendo. En plus d'une poignée de techniques plus ou moins probables, Mario & co, les personnages pourront montrer des compétences théâtrales exagérées et à la limite des lois de la physique dans le parfait style Captain Tsubasa. Plus qu'une suite aux deux titres de football avec Mario sortis jusqu'à présent, Mario Strikers Battle League Football a plus l'aspect d'un redémarrage avec une plus grande attention et un soin apporté au gameplay qui, tout en gardant la composante de jeu de société intacte, approfondit la technique et l'aspect compétitif au profit des matchs multijoueurs. Mario Strikers Battle League Footballl est l'exemple classique d'un jeu facile à apprendre, difficile à maîtriser qui peut certainement répondre aux besoins d'un public occasionnel, mais aussi et surtout de ceux qui recherchent un niveau de défi adéquat contre d'autres joueurs.Commençons par les bases : Mario Strikers Battle League Football repose sur un système de gameplay aussi solide que complexe, avec différentes nuances qui en font le meilleur titre sportif dédié au héros des plateformes de Nintendo. Le tutoriel fortement recommandé vous accompagnera pour découvrir les techniques fondamentales et celles qui nécessiteront une certaine pratique avant de pouvoir être maîtrisées. En fait, on passera de simples passes à ras de terre, à des centres et des tirs jusqu'à des mouvements comme l'esquive, le dribble et le tacle qui, dans une perspective de type party game comme en l'occurrence, prennent un tout autre aspect et s'avère d'une toute autre importance par rapport aux simulations de football classiques. Oubliez les sifflets et les tags, ici dans Mario Strikers Battle League Football tout est permis, même lancer des obus et faire exploser des bombes au visage des adversaires. Pour enrichir les solutions de gameplay du jeu, la présence d'une version "parfaite" de chaque technique du jeu, réalisable en appuyant ou en relâchant le bouton relatif avec un certain timing. En parcourant les blocs marqués par l'incontournable "?", vous pouvez également ajouter un élément aléatoire à votre inventaire, jusqu'à un maximum de deux en même temps. Des carapaces vertes et rouges, aux champignons qui, comme Mario Kart , vous donneront un sprint court, en passant par les peaux de banane et l'explosif Bob-Omb. Les blocs qui apparaissent sur le rectangle de jeu peuvent être arc-en-ciel (utilisables par n'importe qui) ou de la couleur spécifique de l'équipe (utilisables uniquement par l'une ou l'autre équipe) et seront distribués en fonction de la progression du jeu, en essayant de favoriser celui qui est .. en désavantage. L'objet du désir de tous est plutôt la sphère des Hyper Frappes, un globe d'énergie dorée qui, s'il est touché, donnera à toute l'équipe une aura mystique utile pour déclencher un tir puissant. En chargeant le tir après avoir acquis le ballon, il sera en effet possible, après avoir passé un court événement de temps rapide, d'étonner la défense adverse avec une technique dévastatrice et spectaculaire qui, en cas de succès, apportera deux buts au score de l'équipe.Dans Mario Strikers Battle League Football, il convient de marquer des buts et les solutions pour envoyer le ballon dans les filets sont nombreuses, mais beaucoup dépendront surtout de la formation déployée sur le terrain. Avant chaque partie vous irez composer votre équipe de cinq éléments choisis parmi les 10 personnages disponibles dans le roster. Chaque joueur, tiré du casting des protagonistes de la série Super Mario tels que Mario lui-même, Luigi, Wario, Waluigi, Peach, Harmonie, Donkey Kong, Bowser, Yoshi et Toad, possède des caractéristiques spécifiques qui déterminent son style de jeu et ses compétences. Force, vitesse, tir, passe et technique sont les cinq statistiques qui déterminent le profil de chaque joueur et qui peuvent être corrigées et perfectionnées en achetant du matériel en échange de la monnaie du jeu que vous obtiendrez simplement en jouant. Chaque équipe devra donc être pondérée et équilibrée afin de déployer une structure qui puisse finaliser de la manière la plus concrète (et spectaculaire) possible, mais aussi se défendre d'éventuelles attaques et d'éventuels Hyper Frappes. Le CPU fait son devoir en jouant en solo, à la fois en phase de possession et de non-possession, sans atteindre les pics de simulation des dernières itérations d'EA Sports. Les gardiens, seul rôle qui ne peut être maîtrisé par le joueur, nous ont semblé plutôt réactifs dans la plupart des situations. Cependant, le jeu en équipe est fortement conseillé, encouragé par la possibilité d'héberger jusqu'à huit joueurs en même temps sur la même console.Le véritable point fort de Mario Strikers Battle League Football est sans aucun doute le mode en ligne qui, selon toute vraisemblance, procurera beaucoup de joies à la communauté Nintendo dans les mois à venir. Après s'être inscrit sur Nintendo Switch Online, il est en effet possible de s'engager dans des défis en ligne avec d'autres joueurs dans ce qui a été rebaptisé le mode Club Strikers. Ici, vous pouvez créer votre propre club ou rejoindre un club existant afin de coopérer avec d'autres joueurs. A chaque nouvelle saison vous jouerez pour les couleurs de votre Club afin de gagner des parties et récolter un maximum de pièces de manière à augmenter votre classement. Il sera toujours possible de disputer des matchs en compagnie de vos collègues du Club, ou de vous essayer à des défis époustouflants avec des joueurs du monde entier. Nintendo semble s'être fortement concentré sur le volet en ligne et nous en saurons certainement plus lorsque la première saison ouvrira ses portes. En fait, pour le moment, il n'est possible que d'essayer des matchs amicaux , mais nous espérons que Club Strikers pourra bientôt nous donner beaucoup d'émotions.Mario Strikers Battle League Football est aussi beau à regarder qu'impressionnant en termes de graphisme. Grâce à une alternance entre les graphismes traditionnels et le cel shading du tir suprême (agrémenté de belles animations), Mario Strikers Battle League Football exploite pleinement le potentiel du matériel Nintendo. Le style futuriste des stades et des équipements donne une touche encore plus originale au jeu, même par rapport aux autres titres sportifs sur le thème de Mario. Le choix des stades, bien qu'il soit peu nombreux, est une excellente idée : chaque joueur sélectionnera en effet le style de sa propre moitié qui, combiné à celui de l'adversaire, donnera naissance à un lieu varié et ludique. Tout fonctionne à merveille à 60 fps, en particulier lorsque vous jouez en mode dock, et se sent également très bien, grâce aux performances vocales incomparables de Charles Martinet et à une bande son plus qu'agréable. Le vrai, et gros, défaut de Mario Strikers Battle League Football est cependant dicté par la quantité limitée de contenu. Si les personnages disponibles ne sont que dix (tous heureusement disponibles immédiatement) à ce jour, les stades sont même limités à cinq lieux. Cela pourrait aussi nous être bénéfique, si ce n'était que l'expérience solo de Mario Strikers Battle League Football se limite à des parties rapides et à une poignée de tasses à manier sans fioritures particulières. Bien sûr, déverrouiller chaque pièce d'équipement en collectant des pièces dans le jeu peut prendre du temps, mais les tâches à accomplir s'épuisent en quelques heures. Cependant, Nintendo a promis d'étendre le jeu dans les mois à venir grâce à la sortie de DLC gratuits qui devraient augmenter la liste des joueurs et des stades. On attend donc de savoir combien et comment le jeu sera pris en charge par Nintendo, étant donné qu'en l'état actuel des choses et au prix auquel il est proposé (entre 45 et 60€ selon les boutiques) l'offre proposée par Mario Strikers Battle League Football est vraiment trop étroite.Mario Strikers: Battle League Football est l'excellence des titres sportifs sur le thème de Mario, un titre qui offrira d'excellentes idées à la fois pour ceux qui recherchent un jeu relaxant pour passer l'été et pour ceux qui recherchent une expérience compétitive rappelant celle de Super Smash Bros Ultimate. En effet, le jeu Next Level Games pointe très fortement vers le multijoueur hors ligne, avec jusqu'à une masse de 8 joueurs avec une seule console, mais aussi et surtout en ligne, avec le mode Club Strikers qui promet des étincelles. Il convient toutefois de souligner que le jeu est encore un travail en cours : les contenus actuellement présents sont très peu nombreux mais Nintendo promet de les étoffer dans les mois à venir via des DLC gratuits. Nous n'avons qu'à attendre, espérons-le.