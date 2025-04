Le poulet fou Moorhuhn est une figure qui existe depuis 1999, à travers son premier jeu basé sur des œuvres comme Duck Hunt. Le personnage a fait des apparitions sur diverses plateformes telles que Windows, PlayStation 2 et même Nintendo Wii, et avait disparu depuis il y a près de quinze ans. Moorhuhn Kart 4 affiche très clairement l'une de ses plus grandes inspirations : Mario Kart. Il est inévitable que tout jeu de ce style ait été réalisé sans prendre quelque chose ici et là du spin-off de la course automobile la plus célèbre du monde, alors qu'il y a beaucoup de place pour l'innovation dans ce média. Le développeur allemand ne met pas autant l'accent sur la présentation et l'introduction du joueur à son univers. Tout va droit au but, dans un style arcade. Nous entrons simplement dans le menu de démarrage et recevons les options de course. Si cela dénote une certaine agilité pour nous mettre immédiatement sur la piste, cela présente aussi le danger de ressembler à un produit qui manque de polissage. Même s'il s'agit d'un jeu indépendant à petit budget, il est possible d'être créatif et d'attirer l'attention de ceux qui achètent le produit. Le jeu ne prend pas la peine d'explorer les personnages, les pistes ou toute sorte d'histoire. Le sentiment de jouer quelque chose juste pour le plaisir de jouer est prédominant. Le plus passionnant est le mode Championnat, qui permet de remporter de nouveaux championnats en gagnant le précédent et même, étonnamment, de recommencer des courses de manière isolée afin de ne pas perdre le championnat ou les points acquis (la plupart des jeux de course ne le permettent pas). Le gameplay du jeu est basé sur les jeux de kart classiques. Les joueurs choisissent un personnage, montent dans un kart personnalisable et s'affrontent sur un total de douze pistes, des sentiers de la jungle à la prairie de Sven Bømwøllen , et offrent de nombreux défis et raccourcis cachés mais tout de même un choix restreint par rapport à la concurrence.Les commandes sont précises et réactives, ce qui profite aussi bien aux débutants qu'aux joueurs expérimentés. La mécanique de drift rappelle beaucoup Crash et est absolument indispensable pour terminer dans les premières positions, en particulier sur les pistes avec des virages serrés. Le niveau de difficulté augmente modérément contre le CPU, vous permettant de vous améliorer en permanence et peut parfois être un véritable défi, ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres jeux. Par rapport aux autres représentants du genre, il est également à noter que le jeu met particulièrement l'accent sur les power-ups fous dont le poids classique deseize tonnes, assurent des courses chaotiques et rappellent l'imprévisibilité de Mario Kart, mais avec la différence que vous pouvez toujours emporter deux power-ups avec vous, et l'ordre de ceux-ci peut également être modifié, car tous les power-ups ne sont pas vraiment utiles dans toutes les situations. Graphiquement, le jeu se présente dans un style bande dessinée révisé qui souligne l'atmosphère humoristique. Les environnements colorés rendent hommage à l'histoire de la série ainsi qu'aux personnages invités, même si l'utilisation de la technologie moderne est perceptible, rien ne semble vraiment à la hauteur des standards actuels. La bande sonore est entraînante et s'adapte parfaitement au rythme rapide des courses, tandis que les effets sonores, tels que le rugissement des moteurs, soulignent acoustiquement l'action.« Moorhuhn Kart 4 » est incontestablement une amélioration par rapport aux précédents opus. A défaut d'une réalisation dernier cri, le jeu offre un gameplay qui fonctionne et des pistes sympathiques. Mais le contenu demeure mince avec seulement douze tracés et peu de modes à la clé.