Vous adorez cette idée de partir de rien et de devenir une vraie star ? Dans MLB The Show 25 , ce fut l'une des plus grandes surprises avec le mode Road to the Show, dans lequel nous créons notre propre joueur, le contrôlant dans un voyage vers la Ligue majeure de baseball. Les années précédentes, le mode était déjà intéressant, mais il manquait quelque chose. L'évolution était lente, les jeux semblaient un peu répétitifs et le système de progression était un peu frustrant. Maintenant, tout commence au lycée. C'est vrai : avant de penser à la draft ou à une équipe professionnelle, vous vivez les derniers jours du lycée, avec le droit à un championnat d'État, des recruteurs qui vous surveillent pendant les matchs et la possibilité de décider si vous allez directement dans les rangs professionnels ou si vous faites face à quelques années en tant qu'étudiant universitaire. Nous avons choisi d'aller à l'université pour nous familiariser avec les choses. Avec cela, le sentiment d’authenticité était extrêmement positif : MLB The Show 25 apporte des uniformes officiels, des séries éliminatoires universitaires et un rythme de jeu qui nous donne l’impression de faire partie d’une histoire plus grande. Autrement dit, l’immersion apportée par MLB The Show 25 est excellente. Mais ce qui a vraiment transformé l'expérience, c’est le système de progression renouvelé. Ce vieux système de petits objectifs est révolu et le système de jetons est de retour, où chaque bonne performance vous donne des points à investir où vous le souhaitez. Vous souhaitez utiliser ce coup de circuit pour améliorer votre vitesse ? Maintenant, c'est possible ! Ainsi, il est possible de constater que dans MLB The Show 25, le rythme du jeu est plus rapide, plus gratifiant et, par conséquent, plus addictif. La première fois, nous avons passé beaucoup de temps à voyager entre les matchs. Cependant, certaines choses pourraient être améliorées. Un exemple est l'histoire elle-même, qui essaie même de simuler quelque chose de plus profond, mais qui est générique au possible. De plus, les dialogues avec l'entraîneur sont toujours très robotiques, ôtant tout le drame hors du terrain. Mais c'est tout, n'est-ce pas : le simple fait que nous puissions construire un joueur avec une réelle liberté, et à un rythme raisonnable, fait déjà que cela en vaut la peine. Cependant, voici un conseil pour améliorer le récit l’année prochaine.De son côté, le mode Storylines propose, comme son nom l'indique, des histoires sur le sport. Et une fois de plus, les ligues noires sont présentées dans MLB The Show 25. Pour rappel, les Negro Leagues étaient des ligues de baseball formées par des joueurs noirs aux États-Unis, à une époque où le racisme et la ségrégation raciale les empêchaient de participer à la MLB. C'est ainsi qu'ils furent officiellement créés en 1920 par Rube Foster, démontrant que le talent de ces athlètes était au même niveau — voire supérieur — à celui des noms célèbres de l'époque. Avec cela, le mode raconte l’histoire de légendes comme Satchel Paige, Josh Gibson et « Cool Papa » Bell, qui ont brillé dans ces domaines. Ainsi, les ligues noires ont non seulement défié les préjugés, mais ont également marqué l'histoire avec des matchs incroyables et des stades bondés, jusqu'à ce que leurs meilleurs joueurs commencent enfin à entrer dans la MLB, dirigés par Jackie Robinson en 1947. Aujourd'hui, leur histoire est célébrée dans MLB The Show , nous montrant le passé de ce sport intéressant. Le point culminant de ce mode sont les mini-documentaires narrés par le toujours charismatique Bob Kendrick, président du Negro Leagues Baseball Museum (NLBM) à Kansas City, Missouri. Les histoires présentées continuent d'être émouvantes et les moments jouables entre les vidéos aident à mettre tout en perspective. Et c'est bien d'avoir des objectifs à accomplir, pas plus de matchs. En fait, cela a été une option intéressante non seulement dans MLB The Show 25 , mais dans d’autres jeux sportifs. Cependant, pour raconter des histoires, MLB The Show 25 est le meilleur ! Il s'agit donc d'un mode éducatif, respectueux de l'histoire de la population noire aux États-Unis et qui parvient néanmoins à être ludique. Il faudrait simplement qu’il soit plus visible, pas seulement un simple « extra ».Pour les fans d'être les véritables managers d'une franchise, des signatures aux ventes réalisées au stade, le mode Franchise est toujours aussi fort. Ce n'est pas un grand avantage par rapport aux autres modes, mais c'est quand même divertissant. Cependant, les nouvelles fonctionnalités sont modestes, comme le nouveau système d’intérêt des agents libres, qui simule bien la dynamique du marché, mais rien qui change radicalement l’expérience. De "March to October", nous avons commencé une saison avec les Dodgers et, même avec peu de changements visibles, le mode reste efficace, notamment avec la fonctionnalité de sauter directement aux parties les plus pertinentes du match. Enfin, concernant les modes, nous n'avons pas vu d'améliorations majeures dans l'IA de trading ou les algorithmes de contrat. Nous avons quand même eu l’impression que les équipes avaient fait des offres assez déraisonnables et, au final, nous avons refusé la plupart des propositions. Mais dans l’ensemble, ces deux modes sont d’excellents moyens de jouer avec votre équipe préférée, que vous gériez tout en détail ou non. Si le dicton « on ne change jamais une équipe qui gagne » est vrai, il est également vrai que Sony San Diego sait s’attaquer à son travail sans le dénaturer. Toutes les personnalisations et options proposées dans le chapitre précédent sont également de retour dans cette nouvelle édition . Nous pourrons décider de manière indépendante comment aborder les différents matchs, en recherchant la bonne stratégie et la meilleure synergie d'équipe. Après tout, le sport n’a pas changé au fil des années : nous alternerons défense et attaque, en nous faisant passer pour des lanceurs et des frappeurs. Il existe une nouvelle fonctionnalité intrigante pour ce deuxième rôle : une fonction appelée « Ambush Hitting », qui nous permettra de prédire la zone où la balle sera lancée . En utilisant cette fonctionnalité, nous pouvons placer stratégiquement le frappeur, augmentant ainsi les chances de frapper la balle si nous devinons correctement la zone. Il s’agit évidemment d’un système risque-récompense, où nous serons pénalisés en cas d’erreur. Même si c'est un choix facultatif, nous l'avons quand même trouvé agréable, surtout pour tenter des retours désespérés.Sur le terrain, MLB The Show 25 continue de présenter un véritable spectacle technique, quelque chose qui a déjà été vu dans les jeux précédents. Il convient toutefois de souligner que les animations des joueurs et même du stade lui-même et de son public sont plus naturelles et que la physique du ballon continue d'impressionner. Ainsi, les détails sur le terrain font toute la différence, en particulier pour les fans de baseball. Des ajouts comme le mouvement de plongée pour empêcher le vol de base, bien que peu jouables, ajoutent de la profondeur. le choix de Sony a été d'abandonner l'ancienne génération désormais obsolète, en se concentrant sur la PlayStation 5. Il y a encore une certaine incertitude sur ce qui nous entoure, mais ce sont de petites choses qui n’affectent pas la qualité globale d’une production vraiment de haute qualité. L'intelligence des défenseurs a également reçu des ajustements intéressants, notamment dans les réactions initiales. Comme on pourrait s’y attendre, les joueurs peu compétents mettent en réalité plus de temps à réagir, ce qui est prévisible compte tenu des statistiques. Ce changement est donc particulièrement visible pour les joueurs d’élite, notamment en mode Franchise, où chaque dixième de seconde compte. De plus, la nouvelle mécanique de « frappe en embuscade », qui nous permet d’anticiper le joueur pour les balles intérieures ou extérieures, est intéressante. Mais nous avons fini par préférer faire confiance à nos réflexes et au bon vieux timing. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours. Mais si vous êtes coincé dans le jeu, il existe plusieurs niveaux de difficulté adaptés à notre niveau.MLB The Show 25 ne bouleverse pas les fondements de l’œuvre, proposant des ajouts simples mais réussis. Les jeux scolaires en carrière, ainsi que de petits ajustements de gameplay, rendent le jeu encore plus immersif et engageant. L'expérience baseball proposée par MLB The Show 25 est donc incroyablement enrichissante mais même si vous n'avez jamais joué à la série, c'est une très bonne introduction à ce sport. Le jeu n'est pas destiné à être simplement un simulateur de sport, mais plutôt une expérience complète et accessible avec une âme, une histoire et un excellent gameplay.