Il y a longtemps, un sorcier vivait dans le château du Royaume de Cristal, qui était maintenu par sept cristaux magiques qui agissaient comme des portails vers d'autres mondes. Un jour, alors qu'il faisait une expérience, le sorcier se transforma accidentellement en pierre et ses deux gants tombèrent de ses mains. Alors que le gant droit, nommé Glover, tombait du château, le gant gauche, Glovel, tombait dans un chaudron magique qui le transformait en un être maléfique appelé Cross-Stich, qui créa une explosion pour détruire les cristaux qui maintenaient le royaume. Avant que l'explosion ne puisse détruire les cristaux, Glover a utilisé sa magie pour les transformer en boules, qui ont rebondi à travers les portails, se retrouvant dans d'autres mondes. Désormais, la mission de Glover est de récupérer les cristaux, de vaincre Cross-Stich et de ramener le royaume à sa paix. Rien de compliqué. Mais cela n'était pas nécessaire : la proposition de Glover n'est pas exactement de raconter une histoire... à tel point que, à part la cinématique initiale , le jeu n'en a pas d'autre ! C'est du pur gameplay du début à la fin. Cependant, il fait des choses intéressantes avec ce qui a été établi, par exemple : au début du jeu, le Royaume de Cristal a de la fumée rouge, ce qui rend l'atmosphère du lieu très sinistre et « effrayante ». Mais à mesure que vous progressez dans le jeu et récupérez les cristaux, la fumée disparaît, l'herbe devient plus verte et finalement le royaume retrouve son apparence d'origine. C'est le genre d'histoire simple, mais qui vous donne l'impression de progresser et de sauver le monde. Ici, vous contrôlerez Glover, qui, comme déjà mentionné, est un gant qui a pris vie lors de l'accident. Votre objectif est très simple : récupérer le cristal, qui a été transformé en boule, et l'emmener jusqu'au bout du niveau.Le gameplay est entièrement basé sur la physique du roulement de la balle : vous pouvez la frapper au sol pour la faire rebondir (servant en quelque sorte de saut), vous pouvez la ramasser et la lancer au loin, et même la transformer en d'autres types de balles, comme une boule de bowling, qui est plus lourde et peut être utilisée pour détruire des murs ou d'autres objets ; ou une boule en métal, qui est plus rapide mais qui a un poids supplémentaire. Vous pouvez également laisser tomber la balle et contrôler Glover vous-même, ce qui le fait se déplacer davantage comme un personnage de plateforme 3D traditionnel, où le joueur peut sauter, frapper le sol qui fonctionne comme le Ground Pound de Super Mario 64, pousser les murs, etc. Le jeu utilise cette dynamique de contrôle de Glover avec ou sans ballon pour créer des défis et des énigmes très intéressants . Parfois, vous devrez déposer la balle dans un coin pour effectuer une action avec Glover pour dégager le chemin, et ce n'est qu'alors que vous pourrez vraiment avancer. C'est assez simple, les choses ne deviennent jamais trop complexes, mais c'est toujours assez amusant et fascinant ! Manipuler Glover avec le ballon commence un peu maladroitement et difficilement, mais à mesure que vous vous habituez aux commandes et que vous gagnez en confiance, la partie plateforme devient beaucoup plus agréable. C'est un jeu qui demande beaucoup de patience pour apprendre toutes les nuances du mouvement, et au final, ça vaut le coup juste pour le plaisir. Un point négatif sont les boss, qui ont tendance à être très déséquilibrés : soit ils sont trop faciles et meurent en quelques secondes, soit ils sont trop difficiles et obtus à vaincre. Nous nous sommes retrouvés assez perdu dans certains combats, celui de Frankenstein étant probablement l'une des pires batailles auxquelles nous avons été confronté dans un jeu de plateforme 3D.Glover est l’un des jeux Nintendo 64 qui a bien vieilli. Malgré les textures de faible qualité et les limitations de la N64, c'est un jeu très coloré avec un style artistique qui est toujours agréable à regarder aujourd'hui, fonctionnant à 30 images par seconde sur la machine 64 bits de Nintendo. Et c'est pourquoi le travail effectué pour porter ces visuels sur les supports actuels, dont la Nintendo Switch, est décevant. Près de 20 ans plus tard, dans un port natif réalisé avec le code source du jeu original, QUbyte ne parvient malheureusement pas à reproduire les visuels originaux de manière convaincante .. ce qui était déjà le cas du portage PC de 2022 très critiqué (de là y voir un lien ...). En plus de tourner à 20 images par seconde, ce qui en soi serait un inconvénient par rapport à la N64, qui tournait à 30, le jeu est sensiblement plus moche qu'avant. Les erreurs graphiques sont présentes partout, dès le début du jeu : l'éclairage est différent et plus sombre, rendant l'expérience globale moins colorée et « magique », les erreurs de texture de base sont partout et sont très visibles. Pour une raison quelconque, vous pouvez voir les polygones de certains objets, ce qui n'était pas le cas dans la version originale N64... C'est un désastre, et en le comparant côte à côte avec la version 64, il est assez évident à quel point le travail de portage était vraiment mauvais.C'est dommage, un mauvais service rendu au jeu original, qui finit par donner à la version N64 un gros avantage par rapport au remaster, qui est plus moche et fonctionne avec des performances pires, même s'il est sorti plus de 20 ans plus tard sur du matériel beaucoup plus puissant. On ne peut pas dire exactement ce qui a été mis en œuvre dans la production du jeu pour aboutir au produit que nous avons reçu, mais il est difficile de croire que la Nintendo Switch ne serait pas capable d'exécuter parfaitement un jeu Nintendo 64 (spoiler alert : ce n'est pas mieux sur PS5 et Xbox Series). A noter que le titre est uniquement disponible en version physique auprès de Limited Run Games.Glover est une expérience vraiment unique : c'est une idée de plateforme vraiment brillante qui a donné naissance à un jeu qui, bien que n'étant pas un chef-d'œuvre, est super amusant et différent de tout ce que le genre a à offrir. Mais malheureusement, le travail de remaster effectué laisse à désirer et il est un peu difficile de recommander cette version par rapport à la version Nintendo 64. Peut-être que ces problèmes seront résolus grâce à des mises à jour, mais tel qu'il est sorti, le remaster de Glover présente trop de problèmes techniques pour être fermement recommandé, bien qu'il s'agisse d'un bon jeu.