Né de la collaboration entre QUByte Interactive et Atari, Accolade Sports Collection est une grande opération nostalgie, qui regroupe dans un seul package cinq jeux de sport édités sur des consoles historiques telles que le Commodore 64 et la SEGA Mega Drive. Le titre phare d'Accolade était sans aucun doute Test Drive , mais la société acquise plus tard par Infogrames est également devenue célèbre pour d'autres titres sportifs. La collection Accolade Sports comprend donc Hardball 1 et 2, Hoops Shut Up et Jam ! et les collections « Olympiques » Winter Challenge et Summer Challenge . Les deux premiers titres sont consacrés au baseball, le troisième au basketball tandis que les deux Challenges se concentrent, comme vous pouvez facilement l'imaginer, sur les sports d'hiver et les disciplines olympiques. Tout est fidèlement reproduit à ce qui se voyait il y a plus de trente ans : graphismes rétro, effets sonores à l'ancienne et ce côté boisé typique de l'époque. QUByte Interactive, en plus d'ajouter des arrière-plans pour adapter les écrans 4:3 aux téléviseurs modernes, a choisi de ne pas déformer le style original des œuvres d'Accolade. Chaque titre inclut les fonctions classiques de ces restaurations : sauvegardes manuelles, fonction de rembobinage et un livret d'instructions numérique qui vous expliquera comment jouer au mieux . En ce sens, nous avons été surpris par l'absence d'un petit tutoriel visuel, qui permettrait d'endoctriner les nouveaux venus dans les jeux. Une petite explication aurait évité de faire défiler dix à quinze pages de texte vraiment longues à digérer mais utiles pour apprendre à mieux jouer.Conceptuellement, les jeux du passé étaient principalement basés sur la précision et la vitesse des frappes sur les touches. C'est dans la macro ce qui sera demandé dans chaque titre de la collection. Les deux Hardballs sont sans aucun doute les œuvres les plus complètes, capables d'offrir une simulation de baseball avec diverses options . Nous pourrons lancer et frapper de différentes manières et exploiter quelques petites stratégies. Le deuxième chapitre de la série améliore les différents éléments et s'avère toujours agréable à jouer aujourd'hui. Hoops Shut Up and Jam s'inspire plutôt de NBA Jam, mais il s'avère trop simpliste et en bois pour être vraiment apprécié même en 2025, même s'il a quelques bonnes idées pour le soutenir. L'essentiel du travail est réalisé par les Défis Hiver et Été : deux collections composées chacune de huit disciplines . Du bobsleigh au biathlon, en passant par le tir à l'arc, la course à obstacles et le lancer du javelot. Chaque défi nécessitera, comme mentionné, de la précision, peut-être en déplaçant un réticule tremblant, ou de la vitesse d'appui, pour augmenter la vitesse de déplacement. Ce sont des mécaniques typiques des jeux de l'époque, qu'il est encore agréable de redécouvrir aujourd'hui. La possibilité de jouer au mode « Tournoi » en choisissant l’apparence et la nationalité de votre athlète est un choix intéressant, un choix qui augmente l’implication. Malgré la proposition d'une grande collection, en réalité, Accolade Sports Collection est tout ce qu'elle a à offrir. Voir chaque jeu ne prendra que quelques minutes, les maîtriser quelques instants de plus. Le risque sera cependant qu'au bout de quelques heures une certaine répétitivité s'installe, surtout pour les joueurs historiques qui se souviennent comment triompher sans trop de difficultés . Cela reste un bon travail de récupération, même si on aurait pu faire plus pour inclure des œuvres comme Jack Nicklaus Golf ou peut-être élargir l'expérience (en rompant avec le genre sportif). Le sentiment est que la marque Accolade pourrait bientôt revenir nous rendre visite, pour une nouvelle « opération nostalgie », peut-être plus libre et par conséquent plus intrigante.Accolade Sports Collection est certainement une agréable plongée dans le passé pour les nostalgiques des jeux de sport, malgré une certaine paresse à réintroduire une répétitivité sous-jacente dans les jeux. Ceux qui n’ont jamais joué à des titres comme Winter et Summer Challenge seront fascinés de découvrir comment les sports ont été conçus il y a trente ans.