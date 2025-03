Once Again est un jeu de puzzle décontracté sur Natsu, un collégien ordinaire qui acquiert le pouvoir de voyager dans le temps le jour de son anniversaire et l'utilise pour créer de vrais souvenirs avec sa mère. Le personnage principal ne connaissait sa mère que grâce à une photo dans son portefeuille, et il ne ne l'avait jamais revu depuis, donc son apparence et son statut actuel étaient complètement inconnus. Ce qui a changé cela, c'est un incident survenu le jour de son anniversaire où il a vécu un voyage dans le temps pour une raison inconnue. Cette journée là, tout ce qui était placé devant Natsu était un simple morceau de gâteau et un écran avec les mots « ferme les yeux et fais un vœu » écrits dessus, et quand il a ouvert les yeux, ce qu'il a vu était sa jeune mère. Naturellement, Natsu qui n'a aucune idée de qui elle est, commence à s'intéresser à aider sa mère avec sa photographie (un travail qui frise un hobby), et à mesure qu'elles prennent diverses photos dans des contextes variés, la relation entre ces deux personnages devient de plus en plus intime. En fait, si vous écoutez jusqu'ici, vous pourriez penser que le développement de l'histoire est similaire à celui d'un jeu de guérison typique. Et c’est une supposition très précise. Le processus par lequel la « mère physiquement et psychologiquement distante », qui constitue l’élément de conflit principal de l’histoire, se rapproche du protagoniste est irréaliste mais chaleureux, et l’histoire est écrite de telle sorte que la fin laisse un sentiment persistant clair de rencontre et d’adieu. La structure générale de l’histoire maximise la stimulation émotionnelle en ajoutant une fin douce-amère à un matériel universellement pertinent, et à cet égard, il n’y avait rien dans l’histoire que nous n'avons pas aimé.Cependant, l'un des problèmes courants dans les jeux de guérison est : « Est-ce que cela a vraiment donné suffisamment de puissance à l'universalité du matériau ? » On ne peut pas donner une réponse positive à 100 % à cette question. Bien sûr, malgré le postulat selon lequel la mère et le fils ne se comprennent pas complètement, la façon dont ils s'entendent et les répercussions de cette accumulation sur la fin ont eu un impact suffisant. Mais - pour être honnête - en voyant la mère fumer beaucoup et traiter le protagoniste dès le début du jeu, nous n'avons pas pu nous empêcher d'avoir des préjugés négatifs qui s'installent avant que l'histoire n'ait eu la chance de mûrir. En fait, si vous parvenez à surmonter cette barrière d'aliénation qui apparaît au début, le déroulement de l'histoire montré au milieu et dans la seconde moitié de l'histoire n'est pas mauvais. La seule chose qui reliait la relation entre les deux personnages montrés au début était la fondation instable d'une relation mère-fils qui était loin de la réalité, comme un fil mince, et la motivation/le cœur du personnage principal à restaurer leur relation l'un avec l'autre n'était pas aussi impactant que prévu.Assez parlé de l'histoire, quant au gameplay, il s'agit de résoudre des énigmes simples/actions pointer-cliquer, vous n'avez donc pas à vous soucier trop de la difficulté. Quant aux énigmes, la plupart d'entre elles sont liées à la photographie/aux appareils photo, et elles ne nécessitent aucune connaissance spécialisée, et sont des énigmes simples telles que prendre une photo en faisant la mise au point. De nombreux objets se couvrent facilement de poussière après avoir été stockés pendant une longue période. Lorsqu'on doit les retrouver, l'image se couvre d'une couche de brouillard, qui ne devient visible qu'après avoir été effacée avec les doigts. L'action d'effacer dans le jeu est associée au symbole de la mémoire et du passé. De plus, le concept de « temps » est également un facteur majeur qui anime l’intrigue. Si l’horloge ne tourne pas, le « moi » qui voyage dans le temps et l’espace ne pourra pas atteindre la mère. Bien que le jeu ait une progression simple et intuitive qui peut être jouée presque sans connaissance, personne n'ayant acheté le jeu en premier lieu ne s'attendait à un jeu de puzzle complexe, donc cela est considéré comme un avantage plutôt que comme un problème majeur. Ce qui rend ce jeu plus attrayant que son gameplay, ce sont ses visuels, et malgré le style de dessin simple utilisé, les couleurs et l'expression des objets sont plutôt bonnes.En termes de couleur - peut-être parce que la photographie est l'un des sujets principaux du jeu - la partie où le filtre de l'appareil photo est exprimé, le monde présent où Natsu existe est affiché en noir et blanc + le monde passé où sa mère existe quand elle était jeune est affiché en couleur, et la production qui amène cette différence de couleur lors du voyage dans le temps était impressionnante. Pour la représentation des objets, le jeu utilise souvent une technique consistant à afficher les résultats à partir de deux ou trois points de vue divisés en plusieurs panneaux plutôt que de tout afficher sur un seul écran. Pour le dire simplement, pensez-y comme à l’expression d’un événement en plusieurs coupes sur une page d’une bande dessinée. Bien que son impact sur l’attrait visuel soit moindre que celui de la beauté de la couleur évoquée ci-dessus, il s’agissait néanmoins d’une bonne tentative de cette forme d’expression.. La bande sonore a des hauts et des bas, du rythme et des émotions. Les éléments utilisés sont essentiellement de la musique instrumentale, notamment du piano, du violon, de la guitare, de l'harmonica, des carillons éoliens, etc., qui reviennent à l'origine du son et mobilisent les émotions au plus profond de l'âme.En conclusion, même si nous n'avons pas complètement aimé l'histoire, la fin n'était pas mauvaise et l'expérience globale était satisfaisante. Grâce à une demande, Natsu a pu vivre des moments qu'il n'aurait jamais avec sa mère, profiter de la vie avec les gens qu'il aime, après tout, il ne vivra pas "Une fois de plus".