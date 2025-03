Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée (Xbox Series X)

Peut-être que de nombreux joueurs ne savent pas que la série Atelier existe depuis l'ère de la PS1. En fait, elle est devenue l’une des séries JRPG les plus cohérentes et a continué à engendrer de nouvelles déclinaisons pendant près de trois décennies. Auparavant, le marché cible du jeu Atelier était les joueuses car il était plus fortement influencé par les éléments typiques du manga Shojo. Cependant, depuis qu'Atelier Ryza est devenu un succès commercial grâce à ses cuisses épaisses, la série a changé son public cible de sorte que GUST met désormais l'accent sur les éléments de fan-service typiques des mangas Shonen pour attirer les joueurs masculins. Ambitieux d'être plus grand qu'Atelier Ryza, Koei Tecmo et GUST ont décidé de rendre l'échelle du prochain jeu Atelier encore plus massive. La dernière adaptation intitulée Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée se déroule dans un pays fictif de l'Empire Aladissien. Cet endroit prospérait tellement dans un monde grâce à l'alchimie qu'il tenait les autres pays à l'écart. Cependant, la gloire d'Aladissian prit fin lorsqu'une catastrophe naturelle se produisit soudainement et mystérieusement. Jusqu'à l'ère moderne, l'alchimie était considérée comme mauvaise et taboue car elle était considérée comme dangereuse et apportait la destruction. C'est dans cette terre interdite et dangereuse qu'une jeune alchimiste nommée Yumia Liessfeldt pose les pieds. Après avoir perdu sa mère dans un accident il y a environ trois ans, Yumia découvre qu'elle vient d'une famille d'alchimistes et commence à remettre en question beaucoup de choses.Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land est une nouvelle itération de la franchise Atelier JRPG qui apporte des changements majeurs en termes de gameplay. Contrairement aux précédents jeux Atelier qui étaient assez linéaires avec une portée mondiale minimaliste, cette fois GUST et Koei Tecmo ont appliqué une nouvelle formule pour ce jeu, à savoir le monde ouvert. Ce jeu vous emmènera dans une aventure dans un monde ouvert divisé en plusieurs régions différentes en incarnant Yumia Liessfeldt , une alchimiste qui travaille pour l'équipe de recherche de la République d'Eustel, un pays qui considère l'alchimie comme tabou. À cause de cela, Yumia subit des discriminations dans son entourage simplement parce qu'elle maîtrise la science de l'alchimie. Ce jeu présente un nouveau monde de très grande taille par rapport aux précédents jeux Atelier. Le monde lui-même est divisé en quatre régions différentes, à savoir Ligneus, Sivash, Auruma et une dernière région que nous ne pouvons pas mentionner ici. Chaque région a des caractéristiques différentes. Ligneus, qui est le point de départ de votre aventure, est décrit comme ayant de vastes plaines et forêts. L'emplacement est loin de la capitale aladissienne. Autour de cette zone se trouvent les installations de recherche des alchimistes de cette époque. Ensuite, la deuxième région est Sivash , où le terrain s'est effondré, ce qui a provoqué une augmentation de la croissance des moisissures et des champignons. Dans cette zone vivent encore des habitants locaux d'Aladiss, y compris une colonie de Welleks à moitié humains. Dans cette zone se trouvent également des lieux de culte tels que la cathédrale et les ruines de l'école Hermea Academy. La troisième zone est Auruma , un endroit qui était autrefois une zone industrielle et qui est maintenant en ruines. Au centre, il y a un bâtiment en forme d'arbre recouvert de métal sur lequel est écrit « Quartier Commercial » qui comprend la station et le « Four de Transposition de Mana ». Nous ne pouvons pas décrire ici la quatrième zone en raison de spoilers potentiels. Vous devez donc le découvrir par vous-même en y jouant.En explorant son monde, Yumia dispose de plusieurs capacités pour soutenir ses aventures. L’une des choses qui rendent ses mouvements si pratiques et dynamiques sont ses chaussures magiques qui lui permettent de sauter, non seulement deux, mais trois fois de suite. Yumia peut faire un triple saut pour atteindre des endroits élevés. De plus, même lorsqu'il tombe d'une certaine hauteur, les chaussures le protégeront des dégâts importants, à condition qu'il ait toujours le noyau énergétique répertorié à côté de la mini-carte. Ici, Yumia peut également invoquer une moto comme monture pour l'exploration. Cependant, nous pensons que cette fonctionnalité de moto est moins utile car si vous souhaitez atteindre un endroit élevé, vous devez toujours descendre et faire le saut manuellement. Une nouvelle fonctionnalité implémentée dans ce jeu est Camp . La fonctionnalité de camping a en fait été implémentée assez souvent dans d'autres jeux JRPG, mais c'est la première fois que la série Atelier l'adopte. Ainsi, lorsque vous campez, vous pouvez cuisiner de la nourriture pour améliorer vos personnages ou simplement vous reposer tout en discutant avec les membres de votre groupe. Le processus de collecte ou de collecte des matières premières est ici beaucoup plus flexible et plus rapide que la série précédente. Vous ne verrez plus d'animations lentes de personnages lorsque vous ramassez un objet, car cela peut être fait en marchant ou en courant, donc cela n'entrave pas le processus d'exploration. De plus, Yumia est également équipée d'un fusil qu'elle peut utiliser pour tirer à distance afin que les objets hors de portée puissent être obtenus sans s'en approcher. Même si le concept du monde a été modifié pour être plus ouvert, il reste un problème classique que GUST en tant que développeur doit résoudre, à savoir la conception des quêtes. Oui, la conception des quêtes dans ce jeu est toujours aussi monotone que la série précédente, où vous ne serez coincé qu'avec les quêtes de récupération typiques qui sont les mêmes sans aucune différence significative. Vous devez parler aux PNJ, puis vous rendre à un certain point, puis tuer des monstres ou simplement fabriquer de nouveaux objets grâce à l'alchimie. Ce modèle se répète du début à la fin du jeu, vous pouvez donc vous ennuyer si vous jouez à ce jeu pendant un marathon. En fait, avec autant de nouvelles fonctionnalités introduites, les développeurs devraient pouvoir ajouter un peu de variété pour rendre le tout plus intéressant.Dans les séries précédentes, Atelier a toujours adopté un système de combat au tour par tour qui a été continuellement modifié jusqu'à ce qu'il brouille finalement les frontières entre le tour par tour et le temps réel dans Atelier Ryza 3. Maintenant, le système de combat a été complètement remanié et supprime complètement le système au tour par tour. Ainsi, la bataille dans ce jeu adopte le système de bataille en temps réel, où parmi vos six personnages du groupe, ils seront divisés en deux rangées, trois devant et trois derrière. Les trois personnages devant seront activement visibles pour attaquer les ennemis simultanément, mais vous ne pouvez contrôler qu'un seul personnage à la fois. Chaque personnage dispose de quatre types d'attaques attribuées à quatre boutons d'action différents tels que A, B, X et Y (ou carré, triangle, X et cercle selon la console). Chaque attaque possède des paramètres qui limitent l'attaque, mais vous pouvez toutes les lancer sans discernement au début du combat jusqu'à ce que les limites soient épuisées. Chaque attaque utilise un système de refroidissement , donc si la barre de limite est épuisée, votre personnage doit attendre patiemment que la barre se remplisse à nouveau. En plus d'attaquer à courte portée, votre personnage peut également se retirer vers la rangée arrière, lui donnant accès à des attaques à distance. L'emplacement d'attaque est également différent de l'attaque au corps à corps, il existe donc différentes attaques avec des animations différentes. Pendant le processus d'attente, cela ne signifie pas que votre personnage reste là à attendre d'être attaqué par l'ennemi, car vous pouvez vous déplacer autour de la position de l'ennemi, soit pour éviter, soit pour parer. De plus, vous pouvez également appuyer sur le bouton R1 pour changer l'emplacement d'action d'attaque à objet. Les objets que vous avez créés peuvent également être utilisés comme outils d'attaque qui contiennent généralement certains éléments tels que le feu, la glace, etc. Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, il y a trois personnages de réserve dans la rangée arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez échanger les rôles avec n'importe quel personnage pendant que la bataille est en cours. De ce fait, le combat devient très dynamique. En plus des attaques normales, il existe également des actions d'amis , où deux personnages peuvent effectuer des attaques combinées, et une poussée de mana maximisée qui est l'attaque ultime de chaque personnage avec une animation cool.La synthèse est l'une des principales caractéristiques de la série Atelier qui a été maintenue depuis la série Atelier Marie. Il existe cependant une légère différence dans la manière dont la synthèse est réalisée ici. Si d'habitude les protagonistes ont besoin d'un chaudron géant comme récipient pour réaliser la synthèse, cette fois Yumia n'en a pas besoin car elle n'a besoin que d'une sorte d'Autel pour réaliser la synthèse. Vous pouvez faire une synthèse normale sur l'autel ou lorsque vous êtes dans l'atelier. Yumia effectuera une manipulation de Mana en fonction de la recette que vous avez obtenue. En choisissant les bonnes matières premières, les objets que vous créez auront un effet plus fort, aussi bien en exploration qu'en combat. Cependant, pour ceux d'entre vous qui sont paresseux pour faire la synthèse manuellement, le développeur a également fourni une fonction de raccourci, où Yumia sélectionnera automatiquement les matières premières en fonction de la qualité, de la quantité et d'autres. Ainsi, le processus de synthèse peut être réalisé beaucoup plus rapidement. Une nouvelle fonctionnalité introduite dans ce jeu est la synthèse simple . Contrairement à la synthèse normale qui ne peut être effectuée que dans l'atelier ou l'autel, vous pouvez effectuer une synthèse simple n'importe où pendant l'exploration. En ouvrant simplement le menu contextuel, Yumia entrera dans ce mode. La différence fondamentale entre la synthèse normale et la synthèse simple réside dans le type d’éléments qui peuvent être créés. Dans Simple Synthesis, vous ne pouvez créer que des objets essentiels tels que des objets de récupération, des balles, des armes, etc. Ainsi, pour créer des objets avec des matières premières plus complexes, cela ne peut être fait que pendant la synthèse normale.Une nouvelle fonctionnalité implémentée dans ce jeu est la construction . Oui, ici vous avez la liberté de créer votre propre bâtiment Atelier. Vous pouvez créer des meubles tels que des tables, des chaises, des murs, puis organiser l'aménagement, le décorer pour en faire votre quartier général de rêve. Malheureusement, le processus de disposition manuelle est parfois ennuyeux, ce qui rend difficile l'obtention de positions précises et idéales des meubles. Cette fonctionnalité est en fait un ajout intéressant, mais nous pensons qu'il s'agit d'une fonctionnalité inutile car nous n'y trouvons aucun avantage autre que le fait d'être purement esthétique. En fait, même si cette fonctionnalité n'était pas là, son absence passerait bien et n'affecterait pas l'histoire et le gameplay dans son ensemble.Pour être honnête, Atelier Yumia offre une amélioration visuelle assez significative par rapport à Atelier Ryza 3, en particulier dans les modèles de personnages qui semblent désormais beaucoup plus détaillés et nets. La conception du personnage principal est très attrayante et mérite un coup de pouce. Nous ne sommes donc pas surpris si l’un des personnages féminins ici devient votre nouvelle waifu à l’avenir. En plus des modèles de personnages, la conception du monde est également l'une des choses qui doivent être soulignées car chaque région possède un environnement unique et détaillé, ce qui rend le paysage beau et riche. L’éclairage amélioré augmente également l’immersion lors de l’exploration. En termes d'apparence de l'interface, ce jeu laisse derrière lui l'impression de menus colorés de la série précédente et apparaît plus minimaliste avec une dominance du noir et blanc. Cela montre que la série Atelier a grandi avec ses fans, dont la plupart ne sont plus jeunes. Nous pensons qu'il n'y a rien à redire sur le doublage car nous savons tous que la qualité du Seiyuu japonais est rarement décevante. Tous les acteurs ont très bien joué leur rôle en construisant la personnalité de chaque personnage. Malheureusement, avec l'échelle de production augmentant avec un monde plus massif, Atelier Yumia n'a toujours pas été en mesure de ramener le doublage anglais que nous avons entendu pour la dernière fois dans Atelier Firis (2016). En fait, d'autres jeux sortis par Koei Tecmo, comme Dynasty Warriors Origins hier, peuvent même présenter trois langues de doublage. En termes de musique, ce jeu reste fidèle à sa marque de fabrique de présenter une bande-son avec des chansons agréables à écouter pendant longtemps. Les effets sonores sont également au rendez-vous, comme d'habitude, ce qui rend le gameplay plus vivant. Oh oui, ce jeu a également une chanson d'ouverture plutôt cool intitulée « Labyrinth Synapse » chantée par le groupe japonais populaire, Flumpool. Cette chanson a été spécialement créée par flumpool pour décrire l'histoire d'aventure de Yumia face aux défis dans un monde plein d'incertitude.Au début, l'histoire semble lente et le combat très facile, comme si tout se passerait bien sans trop de travail . Cependant, cela peut également se retourner contre vous, car vous risquez de ne pas bien comprendre le fonctionnement du système de combat et de vous ennuyer parce qu'il est trop facile. De plus, la mission principale est un peu ennuyeuse car elle vous demande uniquement de voyager du point A au point B, puis de regarder une cinématique d'histoire. Cependant, après avoir atteint le milieu de l'histoire vers la fin, l'excitation de ce jeu se fait sentir et GUST emmène clairement la franchise Atelier dans une meilleure direction à une échelle plus massive. Atelier Yumia est livré avec diverses améliorations, tant au niveau de l'histoire, du combat, de l'exploration, de la synthèse, des visuels que du contenu, ce qui rend ce jeu digne d'être vendu à près d'un million de roupies. Mais ce jeu est-il sans défaut ? Est-ce que toutes les nouvelles fonctionnalités fonctionnent bien ? Malheureusement non. GUST a beaucoup d’idées nouvelles qu’il souhaite mettre en œuvre ici, mais elles ne sont pas toutes utiles ou réellement utilisées. Par exemple, la fonction moto Procella est en fait un très bon ajout pour accélérer votre exploration, mais avec le terrain d'exploration sinueux, vallonné et en terrasses et les rares routes droites, cela signifie que vous l'utiliserez rarement. Ceci est également aggravé par le mouvement de la moto qui est encore assez maladroit et imprécis. Ensuite, la fonctionnalité Bâtiment qui paraît intéressante de l'extérieur, finit par n'être finalement qu'un élément cosmétique sans avoir une grande influence sur le gameplay global. Ainsi, au lieu d'ajouter de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas très utiles, GUST devrait se concentrer davantage sur l'amélioration d'autres aspects fondamentaux tels que la conception des quêtes qui est toujours répétitive et monotone. Heureusement, ces défauts sont toujours compréhensibles, étant donné que les personnages waifu ici sont vraiment de grande qualité. Il faut admettre que Koei Tecmo est l'un des meilleurs éditeurs en matière de création de waifu . Ils ne manquent jamais de captiver les joueurs (y compris nous) avec leurs designs de personnages attrayants.Atelier Yumia emmène la série Atelier dans une nouvelle direction plus mature. De superbes graphismes, un monde vaste, une exploration dynamique, des combats plus intenses et une série de waifus agréables à regarder sont les principales offres qui vous divertiront. Si vous n'avez jamais joué à un jeu Atelier auparavant, c'est une excellente porte d'entrée pour commencer.