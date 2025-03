Girlfriend from Hell

Il s'agit d'un simulateur d'arcade mignon, petit et décontracté consistant à transformer la vie d'une personne qui vous est chère en un enfer vivant, dans l'esprit du jeu classique "Neighbors from Hell". Sur l'écran de chargement, une bande dessinée amusante nous montre brièvement l'intrigue de cette histoire : Miya et son petit ami Haruto vivent ensemble depuis 5 ans. Pour Miya, son petit ami est une véritable idole, dont elle a littéralement soufflé la poussière pendant tout ce temps, et rêvait également qu'un jour ils se marieraient. Le temps a passé et Haruto n'était pas pressé, puis un jour, Miya elle-même a acheté une bague pour son élu et lui a demandé de devenir son époux. Cependant, Haruto a facilement abandonné une telle idée, disant que les jeux vidéo étaient plus importants pour lui. Miya est devenue la servante du Diable en un instant et a juré de faire de la vie de Haruto un véritable enfer ! Vous incarnez Miya et votre tâche est de vous venger du joueur accro Haruto de toutes les manières possibles. Il en ressort un jeu léger et décontracté, avec une touche de mignonnerie et une petite dose d'humour, malgré le fait qu'il faille ruiner la vie, ou même tenter de la prendre, d'un jeune homme innocent.Le gameplay est simple, avec entraînement, divisé en 8 niveaux. Vous aurez un indicateur de temps, le score de Miya (combien de méfaits elle a fait) et le score de Haruto (combien de méfaits il a activés) en bas à droite, et la température de « fusion » de Haruto en bas à gauche. Le temps moyen donné est de 2 minutes, ce qui est largement suffisant. Quelque part, vous aurez besoin d'objets pour créer des méfaits (sondez donc rapidement les étagères du 1er étage, ainsi que les lieux d'application, avec lesquels Haruto lui-même vous aidera, surmontant cycliquement le même itinéraire), et quelque part, vous avez juste besoin d'aller aux endroits nécessaires et de faire le mal à mains nues. Vous ne pouvez pas attirer le regard de Haruto, il vous attrapera avec un sourire sauvage. Le jeu est amusant mais il y a encore beaucoup d'inconvénients. La caméra tourne mal de droite à gauche, il y a peu de niveaux et tous ne sont pas difficiles, le jeu prend littéralement 30 minutes à terminer si vous foncez, il y a peu d'images différentes et pour les niveaux terminés, il n'y a pas de bonus exclusif comme une récompense pour avoir collecté toutes les étoiles. Il serait possible d'ajouter de beaux graphismes ou un niveau secret où vous incarnez Haruto et vous vengez de Miya. La langue française est disponible sous forme de texte, ce qui facilite les choses. Il doit y avoir une sorte de conclusion logique, même s'il ne s'agit que d'une courte bande dessinée. L'accompagnement musical est sans fin et possède une ambiance résolument joyeuse et ludique. Il n'y a pas beaucoup de son dans ce projet, mais il couvre certains points clés.Un jeu qui ressemble beaucoup à Neighbours From Hell. Il n'y a rien de spécialement original là-dedans, mais cela fera passer le temps pendant maximum une heure sans déplaisir.