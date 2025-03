ESET adapte son offre Cyber Threat Intelligence aux entreprises de toutes tailles

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

LAS VEGAS, le 15 mars 2025 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, a étendu ses services Cyber Threat Intelligence primés, avec, entre autres, de nouveaux flux et rapports APT. Les offres d'ESET répondent aux besoins actuels en matière sécuritaire grâce aux fonctionnalités de surveillance des APT, la traque des menaces et l'IA intégrée automatisant les investigations. Annoncée ce jour à ESET World 2025 à Las Vegas, ESET a étendu ses services pour répondre aux besoins de toutes les entreprises pour lesquelles la veille sur les menaces est un élément essentiel des solutions de cyber-sécurité de nouvelle génération, basées sur la prévention.« ESET continue à élargir son offre en cyber-renseignements pour accélérer la réponse aux incidents et réduire l'impact des violations, offrant ainsi une vision globale des acteurs de la menace, des vecteurs d'attaque, des indicateurs de compromission et du comportement des logiciel, » explique Juraj Malcho, Chef de la Technologie chez ESET. « Les cyberattaques n’ont pas de frontières. De nombreuses organisations combinent plusieurs services de cyber-renseignements pour gagner en visibilité mondiale et exploiter ce qu’il y a de mieux sur le marché. La visibilité reconnue d'ESET en Europe et en Asie offre un avantage certain aux entreprises pour anticiper les acteurs de la menace et protéger leurs actifs critiques. »Nouveaux fluxL’offre Cyber Threat Intelligence d’ESET est passée de huit à quinze flux de données, fournissant des données exploitables, hautement organisées, riches en métadonnées et détaillées pour se défendre contre les menaces ponctuelles, dont les rançongiciels, les pièces jointes malveillantes, les crypto-arnaques, les URL de phishing, le smishing, les arnaques par SMS, etc. En cyber-intelligence, la qualité prime sur la quantité. Plutôt que d'analyser d'énormes ensembles de données externes non organisées, la télémétrie ESET est soigneusement dé-dupliquée et fournie en temps réel. Ceci permet aux analystes d'agir immédiatement et d'identifier rapidement des risques commerciaux émergents et des menaces encore inconnues.Niveaux supplémentaires pour les rapports APTESET améliore ses rapports APT et couvre de nouveaux niveaux, étendant ces informations cruciales aux PME. Les formats personnalisés s'adaptent aux différentes fonctions organisationnelles. Les SOC ou analystes des menaces peuvent utiliser les rapports d'analyse technique et les rapports de synthèse d'activité pour obtenir des informations détaillées sur les attaques et l'activité post-compromission, ainsi que des informations sur les attaques, les indicateurs de compromission (IoC), les règles YARA et Snort, Shodan, les requêtes Censys, et autres. Ces rapports fournissent du contexte et des conseils d'experts en plus des simples IoC,. Pour des informations stratégiques de haut niveau, les RSSI (Responsable Sécurité des Systèmes d'information) peuvent consulter les synthèses mensuelles d’ESET.Les niveaux des Rapports APT Advanced et Ultimate donnent accès à ESET AI Advisor, un chatbot génératif basé sur l'IA qui répond aux demandes sécuritaires, fournit des résumés d'APT, compile les indicateurs de compromission et procédures de traitement des menaces (TTP), et génère des règles YARA pour une compréhension et une prévention rapides. Avec plus de 20 ans d'expertise en IA et en ML, ESET AI Advisor permet aux responsables de la sécurité et du renseignement de mieux analyser et de réagir aux menaces émergentes grâce aux conseils prodigués par l'équipe SOC. Les organisations disposant du niveau APT Report Ultimate ont accès aux analystes ESET pour résoudre les problèmes et collaborer directement avec, en première ligne, les chasseurs de menaces de sécurité de l'entreprise.IntégrationsLe développement d’ESET Connect, la passerelle API d'ESET, a permis de multiplier les intégrations et les partenariats au sein de son écosystème, aidant ses clients à simplifier la gestion de leur cyber-sécurité, à accroître leur visibilité sur diverses surfaces d'attaque et à fédérer les leaders du secteur autour d'architectures communes. ESET Cyber Threat Intelligence est super-interopérable et est déjà intégré à plusieurs fournisseurs clés, dont Microsoft Sentinel, IBM QRadar, Elastic, MISP, OpenCTI de Filigran, Threat Quotient et Stellar Cyber.« ESET Cyber Threat Intelligence s'appuie sur notre plus grande force : nos chercheurs répartis à travers le monde, dans 11 centres de recherche et de développement», a déclaré Jean-Ian Boutin, directeur en recherche sur les menaces chez ESET. « ESET n'achète pas ses données à des tiers ; nous les générons nous-mêmes. Notre principale source est la vaste base d'utilisateurs de nos solutions de sécurité, plus de 110 millions d'utilisateurs dans plus de 190 pays. Les échantillons de télémétrie ESET font l'objet d'une analyse comportementale et structurelle approfondie, générant des indicateurs supplémentaires utiles qui enrichissent notre surveillance et offrent ainsi une vue plus complète du paysage des menaces. En s'alignant sur le cadre MITRE ATT&CK, les utilisateurs d’ESET Threat Intelligence peuvent optimiser leur visibilité et leur réponse. »La sensibilisation et le partage d'informations sont essentiels en cyber-sécurité. ESET a développé un moteur de détection multicouche qui traite plus de 300 000 nouveaux échantillons de malwares chaque jour. Les meilleures recherches et découvertes sont régulièrement présentées lors de grandes conférences mondiales comme RSA, et Black Hat. ESET partage des informations sur les nouvelles menaces et campagnes avec le public et les passionnés de sécurité via www.welivessecurity.com, son blog de sécurité leader du secteur (cité par des médias de premier plan tels que BBC, CNBC, The Washington Post, Forbes, The Guardian, TechRadar, Wired, etc.).Pour plus de détails, rendez-vous sur la page ESET Cyber Threat Intelligence .ESET® offre une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cyber-menaces connues et émergentes, sécurisant ainsi les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, les solutions et services cloud d’ESET, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur.Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. Un paysage numérique en constante évolution exige une approche progressive de la sécurité : ESET s'engage dans une recherche de pointe et une veille stratégique sur les menaces, avec le soutien de centres de R&D et d'un solide réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou sur LinkedIn, Facebook et X.