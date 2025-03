En ce qui concerne les romans visuels dans les jeux vidéo, il y en a un petit nombre que vous pourriez mentionner et qui ont sûrement laissé leur marque sur vous d'une manière ou d'une autre. C'est un genre qui peut être très agréable et surtout captiver, à condition que l'intrigue soit bonne. Sol Dorado Heist est un jeu indépendant qui tente d'entrer dans ce genre, en prenant comme principaux piliers l'amnésie et un voleur fugitif et dans le viseur de tous. Le jeu commence avec le dernier souvenir de notre protagoniste, Alex Thorn, qui se souvient vaguement d'avoir été dans ce qui semble être le mauvais endroit au mauvais moment. À son réveil, elle rencontre l'inspecteur Carrigan, qui lui pose des questions sur ses actes et sur son arrivée à l'hôtel où elle séjourne. Le casino Sol Dorado a été cambriolé, et The Silent Ace, un mystérieux criminel, est accusé d'en être le responsable. Cependant, Alex ne se souvient plus de son nom ni de la façon dont elle est arrivée là. Alors, lorsqu'il est établi qu'elle n'est pas suspecte, le détective décide de la « la laisser partir ». Cependant, Alex n'est pas satisfaite et souhaite maintenant tenter de démasquer le voleur et, ce faisant, peut-être retrouver la mémoire. L'histoire du jeu est bonne et elle utilise des éléments familiers, comme l'amnésie, pour donner vie à l'action. Ce qui est mauvais, c'est que vous n'arrivez jamais à vous entendre avec les personnages et que l'intrigue ne parvient pas à vous captiver suffisamment pour y jouer en une seule fois. Mais que faire dans Sol Dorado Heist ? Découvrir la véritable identité du voleur. La chose la plus importante dans le gameplay est l'histoire, car si elle ne vous captive pas au début, vous fermerez probablement le jeu et ne reviendrez jamais. D'une certaine manière, c'est le problème avec Golden Sun Heist , son intrigue n'est pas si forte.La conception des personnages est efficiente et, bien que le casting soit relativement restreint, il apparaît varié, du propriétaire du casino, notre protagoniste, à ceux qui travaillent au Sol Dorado. Nous avons une variété de personnalités qui se démarquent par leur apparence physique, mais elles ne vont pas plus loin, car elles manquent de réel développement, et certaines finissent même par être redondantes. Ajoutez à cela le fait qu'il n'y a pas de travail vocal. Au niveau des décors, en plus d'être peu nombreux, ceux-ci sont quelque peu statiques, c'est-à-dire qu'on ne voit que le bar du casino, et bien que la bande sonore nous dise qu'il y a du monde, le dessin d'arrière-plan ne le montre pas vraiment de cette façon. N’oubliez pas que les détails sont la chose la plus importante pour créer une grande immersion. La bande sonore est remarquable par son absence, à l'exception de certaines choses. Les effets sonores sont tellement répétitifs qu'ils commencent à devenir ennuyeux après quelques minutes. En tant que tel, nous n'avons pas de travail vocal, mais simplement quelques mots qui sont prononcés à des moments précis , par exemple, au début d'un dialogue de surprise, l'expression qui est reproduite indique précisément cette surprise. L'une des plaintes concerne l'interface utilisateur, car elle n'est pas aussi claire que nous l'imaginons. Le bouton avant ne rend pas dialogues un peu plus rapides, il saute toute la scène en question. L’idée principale est de lire tous les dialogues entre les personnages et de commencer à tirer vos propres conclusions sur qui est réellement le voleur. À certaines occasions, il vous sera demandé de répondre à certaines questions, par exemple, si vous êtes prêt à décider lequel de ceux que vous connaissez est le voleur ou comment obtenir certaines informations auprès d'autres personnages. Le problème, c'est qu'il semble que dès les premières minutes, ils vous poussent déjà à deviner de qui il s'agit et pendant le jeu à d'autres occasions, au point qu'en peu de temps, la vérité peut devenir trop évidente et cela gâche toute l'expérience pour vous.Sol Dorado Heist est un jeu correct, mais il laisse un goût amer dans la bouche en ce qui concerne l'histoire car il n'est pas facile de vous accrocher dès le début et la fin est même mauvaise, c'est le moins qu'on puisse dire. Les visuels laissent également beaucoup à désirer, et le manque de travail vocal nuit encore davantage au produit global