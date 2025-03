La série Civilization a toujours été une référence dans le genre de la stratégie au tour par tour, offrant aux joueurs la possibilité de diriger une civilisation depuis ses humbles débuts jusqu'à l'ère moderne. Avec la sortie de Sid Meier's Civilization VII sur PC et consoles , Firaxis Games introduit une série d'innovations qui visent à rafraîchir la formule classique, tout en conservant l'essence qui a rendu la série si appréciée. Dans cette revue, nous explorerons les nouvelles fonctionnalités introduites, en analysant comment elles affectent l'expérience de jeu globale. Dans Civilization VII de Sid Meier , la structure narrative rompt avec les chapitres précédents en introduisant un système d'époques historiques qui segmentent la progression de la civilisation. Le jeu est divisé en trois macro-ères : Antiquité, Exploration et Moderne, chacune caractérisée par des défis spécifiques et un gameplay diversifié. À mesure que vous passez d'une époque à une autre, des événements historiques clés se produisent sous la forme de crises mondiales, qu'il s'agisse de guerres, de rébellions internes ou de changements climatiques, obligeant les joueurs à repenser leur stratégie et à s'adapter à de nouvelles circonstances. Cette approche introduit une sorte de « réinitialisation logicielle » entre les époques, nous obligeant à reformuler nos stratégies à mesure que la civilisation évolue. Bien sur, le but ultime reste de mener votre civilisation à la victoire. Il existe des victoires culturelles, militaires, scientifiques ou économiques dans Civilization 7 qui n'attendent qu'à être remportées grâce à des tâches spécifiques. Cependant, contrairement aux jeux précédents, les gagner est très différent et ne se limite pas simplement à vaincre vos adversaires.L’une des plus grandes nouveautés est la séparation entre les dirigeants et les civilisations , permettant des combinaisons inédites. Dans Civilization VII, nous ne sommes plus liés au couple leader-civilisation historique, mais pouvons assigner, par exemple, Jules César pour diriger la Chine ou Napoléon aux Aztèques, générant ainsi des scénarios stratégiques uniques. Chaque leader dispose de capacités qui peuvent créer une synergie ou contrecarrer la civilisation qu'il a choisie, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de profondeur stratégique. Ce changement offre un niveau de personnalisation inédit dans la série, rendant chaque jeu différent et potentiellement plus imprévisible. Civilization VII est entièrement localisé en français , y compris le texte, les menus et le doublage, ce qui facilite l'immersion pour les joueurs non anglophones. Le récit émerge également à travers des interactions diplomatiques avec d'autres civilisations, des événements historiques et des Legacy Paths, un nouveau système qui récompense le joueur pour les choix faits tout au long du jeu, façonnant le destin de sa nation. Ce système assure une plus grande cohérence dans la croissance de la civilisation et encourage différentes approches du jeu, de la diplomatie à la suprématie militaire ou scientifique. L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intrigantes de Civilization 7 est l’introduction de « versions alternatives » de certains dirigeants, qui vous permettent d’explorer des scénarios hypothétiques dans lesquels le même personnage adopte des traits et des stratégies différents. Cet ajout augmente la rejouabilité et offre une plus grande profondeur aux décisions tactiques. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le jeu, ils accumulent des points dans six arbres de talents différents : culturel, diplomatique, économique, expansionniste, militariste et scientifique , chacun offrant des avantages spécifiques et élargissant les possibilités de développement de la civilisation.Commençons par parler des innovations et des changements, de toutes ces choses qui pourraient faire froncer le nez des fans de longue date. La plus grande innovation de Civilization VII est la division du jeu en trois époques historiques, chacune avec des mécanismes et des objectifs spécifiques. Durant l'Antiquité , les joueurs se concentreront sur la fondation de villes, l'expansion de leur territoire et la découverte des premières technologies. À l’ère des découvertes, la diplomatie joue un rôle central, avec la nécessité de gérer les alliances, le commerce et les guerres coloniales. Enfin, à l’ère moderne, l’accent est mis sur la technologie avancée, l’industrialisation et le contrôle des ressources stratégiques. Chaque transition entre les époques se produit à travers une « crise de transition », qui peut changer radicalement la situation géopolitique de la carte. Comme nous l’avons déjà écrit, l’une des nouveautés clés est la séparation entre les dirigeants et les civilisations , qui permet aux joueurs d’expérimenter de nouvelles combinaisons stratégiques. Chaque leader possède des capacités et des bonus uniques qui peuvent modifier la façon dont une civilisation se développe. Par exemple, choisir Alexandre le Grand comme chef d’une civilisation pacifique pourrait générer des tensions diplomatiques, tandis que choisir Gengis Khan comme chef d’une nation maritime pourrait transformer son style de jeu. Ce choix offre des possibilités de personnalisation infinies et rend chaque jeu unique et imprévisible. La dynamique des villes a été profondément revue : il est désormais possible de fonder des avant-postes qui peuvent évoluer en cités spécialisées ou rester de simples colonies stratégiques. Les villes sont également davantage influencées par la géographie, avec des bonus uniques basés sur le terrain environnant. Les mécanismes de la diplomatie ont été mis à jour avec l'introduction de points d'influence, qui peuvent être utilisés pour proposer ou rejeter des traités, négocier des alliances ou même soudoyer d'autres civilisations. La diplomatie, toujours l'un des points faibles de la série, prend enfin un rôle plus actif et dynamique dans Civilization VII .L'interface de Civilization 7 a ses avantages et ses inconvénients : si le design esthétique est agréable et moderne, son ergonomie est parfois un peu peu intuitive, avec quelques fonctionnalités cachées qui peuvent interrompre le rythme de l'action. Côté commandes, l'utilisation de la DualSense sur PlayStation 5 peut paraître fastidieuse au début, mais avec un peu de pratique, elle devient plus confortable et naturelle. Dans l’ensemble, l’équipe de développement a réalisé une conversion de console solide.Graphiquement, Civilization VII représente une avancée significative par rapport aux volets précédents , tout en conservant le style visuel incomparable de la série. L’art mélange réalisme et stylisation, offrant des cartes détaillées et colorées qui changent visiblement en fonction de l’époque et du climat. Les unités et les bâtiments ont été entièrement repensés pour mieux correspondre à l'esthétique de la civilisation qui les possède, rendant l'expérience visuelle plus immersive et cohérente. Les effets météorologiques dynamiques, tels que les tempêtes et les incendies de forêt, contribuent à donner vie au monde du jeu, influençant également la stratégie du joueur. D'un point de vue technique , le jeu tire parti des capacités de la PS5 pour assurer une expérience fluide, avec des temps de chargement réduits et une résolution qui met en valeur chaque détail graphique. Graphiquement, le jeu offre des visuels détaillés, avec des biomes et des océans conçus avec le plus grand soin . Les villes et les quartiers sont représentés avec une attention méticuleuse aux détails, tant dans la modélisation des bâtiments que dans la représentation des dirigeants historiques, particulièrement bien travaillés et caractérisés. Le rendu graphique est excellent, même s'il y a quelques bugs mineurs qui, heureusement, ne compromettent pas l'expérience de jeu. Les temps de chargement, sans être excessivement longs, auraient pu bénéficier d'une plus grande optimisation, notamment lors des transitions entre les époques.La transition entre les époques se produit sans écran de chargement, ce qui améliore l'immersion et le rythme du jeu. Cependant, certains utilisateurs ont signalé des baisses de fréquence d'images dans les dernières étapes de la campagne, en particulier lorsque la carte devient densément peuplée. Firaxis travaille déjà sur des mises à jour pour améliorer encore les performances et assurer une fluidité constante. L'audio a été méticuleusement conçu, avec une bande-son orchestrale dynamique qui s'adapte aux changements historiques et aux événements qui se déroulent. Les effets sonores d’ambiance, tels que le bruit des vagues près des agglomérations côtières ou le bruit d’une forge dans une ville industrielle, rendent l’environnement plus vivant et plus réaliste. Le doublage, présent en anglais et en français, accompagne le joueur lors des différents événements historiques et mises à jour du jeu, offrant un niveau d'immersion supplémentaire. L'atmosphère générale a été enrichie par une direction artistique améliorée, qui parvient à donner plus de caractère et de personnalité à chaque civilisation présente dans le jeu.Civilization VII marque une évolution significative pour la série, conservant l'âme stratégique qui a fait de la franchise une icône du genre 4X , mais en même temps introduisant des mécanismes innovants qui changent profondément votre façon de jouer. La division en époques historiques apporte un nouveau niveau de variété et de défi, obligeant les joueurs à repenser constamment leurs stratégies et à s'adapter aux changements mondiaux. La possibilité de séparer les dirigeants et les civilisations ouvre de nouveaux scénarios et un niveau de personnalisation jamais vu auparavant, offrant des combinaisons qui peuvent complètement changer le cours d'une partie. De nouveaux ajouts au système de gestion de la ville et à la diplomatie améliorent deux aspects historiquement moins approfondis de la série, rendant l'interaction avec le monde et les autres dirigeants plus dynamique et engageante.