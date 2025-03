Il n’est pas exagéré de dire que Hazelight Studios est l’un des développeurs experts dans la création de jeux coopératifs .Bien sûr, après le succès de la sortie de It Takes Two , qui a été assez phénoménal puisqu'il a réussi à remporter le titre de Jeu de l'année en 2021, ce jeu, initialement méprisé, semble avoir quelque chose de spécial qui le rend digne de la plus haute distinction du monde du jeu vidéo. Hazelight Studios ne veut pas gâcher cet élan, car après trois ans, il a enfin annoncé son nouveau jeu intitulé Split Fiction . Tout en conservant un gameplay coopératif en écran partagé qui oblige les joueurs à travailler ensemble pour terminer différents niveaux et défis, Split Fiction a dépassé nos attentes en offrant une expérience de jeu passionnante avec une qualité de plus en plus meilleure dans divers aspects. Imaginez-vous comme un écrivain de contes qui souhaite publier son œuvre, mais d’une manière inhabituelle, à savoir en se lançant directement dans l’action dans le monde qui est au cœur de votre histoire ? C'est plus ou moins la prémisse de l'histoire véhiculée par Split Fiction. Split Fiction raconte les aventures de deux écrivaines de fiction, Mio Hudson et Zoe Foster . Ces deux filles ont des personnalités et des styles d’écriture d’histoires fictives contrastés. Mio est une auteure de science-fiction, tandis que Zoe s'intéresse davantage à la fantasy. Mio et Zoe se rencontrent dans une maison d'édition appelée Rader Companies , qui dispose d'une machine sophistiquée où les écrivains peuvent découvrir le monde de leurs histoires de première main. Pour que leur travail soit publié, Mio, Zoé et d’autres écrivains doivent être prêts à utiliser la machine. Au début, tout le monde était d'accord, mais lorsque tout un chacun est entré dans la machine, Mio a ressenti quelque chose d'étrange à propos du véritable objectif de Rader. Au lieu d'entrer dans la machine, Mio essaie de résister et se retrouve piégée à l'intérieur de la machine avec Zoé. À cause de cet incident, elles sont tous deux piégées dans leur propre monde d'histoire. Pour échapper à ce monde virtuel, elles doivent toutes deux travailler ensemble et collaborer pour relever divers défis, tout en essayant de mettre de côté leurs différences et de s'unir pour affronter Rader qui veut voler toutes les idées des scénaristesSplit Fiction est un jeu de plateforme d'action-aventure plein d'action, où vous devez jouer à ce jeu en coopération avec d'autres joueurs. Le jeu offre une variété de façons de jouer avec vos amis ou votre famille, à la fois en ligne et en coopération locale . Chaque joueur contrôlera l'un des personnages et devra travailler ensemble pour surmonter les obstacles et vaincre le boss à la fin de chaque niveau. Comparé aux itérations précédentes, Split Fiction propose des niveaux de jeu avec un niveau de difficulté assez difficile, car le gameplay semble plus bourré d'action et a un rythme rapide. Vous et vos amis devez faire preuve d'une bonne coopération pour réussir chaque obstacle. Certains obstacles nécessitent également que les deux joueurs fassent attention au bon timing ou trouvent des solutions pour s'entraider. Par exemple, lorsque Mio doit traverser la rue en passant devant des voitures volantes tout en étant la cible de tirs d'avions ennemis, Zoé doit essayer de la protéger en lançant des bombes avec un timing parfait. Dans d'autres parties, Mio et Zoe doivent également travailler ensemble pour résoudre des énigmes en utilisant leurs capacités respectives. Oui, ce qui rend ce jeu assez unique, c'est que vous recevrez diverses capacités qui ont un gameplay différent à chaque niveau. Cela offre donc une assez grande variété de gameplay, allant des jeux de plateforme, des jeux de tir, à la conduite d'une moto de style Tron sans oublier une paire de dragons ! Les conceptions de niveaux et les combats de boss de ce jeu sont très divers et nécessitent que vous travailliez ensemble pour les affronter. Le boss auquel vous faites face est une représentation de l'histoire de Mio et Zoé. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire de Mio, vous entrerez dans un monde futur sophistiqué. Vous affronterez de nombreux boss sous forme de robots. Dans le monde fantastique de Zoé, vous entrerez dans un monde fantastique rempli de monstres et de choses magiques. Les deux offrent un gameplay passionnant ainsi que des combats de boss assez difficiles, où vous devez avoir une bonne coopération et une bonne coordination pour utiliser chaque capacité possédée par chaque personnage.En termes de graphismes, la qualité de la conception visuelle offerte par Split Fiction dépasse de loin celle des deux jeux précédents de Hazelight Studios . Les cinématiques et les rendus du jeu sont de la même qualité que les films d'animation, nous pensons donc certainement que ce jeu sera un jour porté sur grand écran. En jouant à ce jeu sur PS5 Pro, la qualité visuelle offerte est très détaillée avec la représentation de deux mondes fictifs opposés l'un à l'autre mais capables de faire ressortir leur propre beauté. Bien qu'il n'y ait pas d'options graphiques parmi lesquelles choisir, le jeu offre une expérience de jeu fluide qui fonctionne à une vitesse constante de 60 fps sur notre écran 4K. En ce qui concerne l'aspect sonore, ce jeu apporte également une musique et des effets sonores de qualité pour accompagner chacune de vos aventures. En fait, pour un jeu de plateforme d'action-aventure décontracté comme celui-ci, il n'est pas rare que ce jeu propose des chansons assez épiques lors des combats de boss ou dans certaines cinématiques. Nous aimons également le doublage utilisé dans ce jeu qui donne vraiment vie à chaque personnage. L'alchimie et le développement des personnages entre Mio et Zoe, où leur amitié se rapproche progressivement à mesure qu'ils apprennent à connaître les histoires de fond et les histoires de vie de l'autre, sont bien transmis et méritent d'être appréciés.Tout comme les deux titres précédents, Split Fiction est également doté d'une fonction Friend's Pass, qui vous permet d'inviter vos amis à jouer ensemble sans avoir à acheter le jeu également. Cependant, une chose qui rend cette fonctionnalité encore plus intéressante est qu'elle prend désormais en charge la fonctionnalité Cross-play . Ainsi, si vous jouez à ce jeu sur PS5, vous pouvez inviter un deuxième joueur à jouer à ce jeu depuis PS5, Xbox Series ou PC. Ainsi, les frontières entre les plateformes qui constituaient autrefois une barrière n’existent plus. La combinaison précise entre Mio et Zoe sera la clé de votre succès pour terminer ce jeu. Avec un total de huit chapitres et plus de cinq niveaux, ce jeu propose un concept d'histoire principale accompagné d'histoires secondaires. Cette histoire secondaire est un niveau supplémentaire que vous devez trouver dans chaque niveau principal. Les niveaux de l'histoire principale et des histoires secondaires offrent tous une variété d'environnements différents à explorer, avec différents outils et capacités à utiliser pour chaque personnage. Malgré cela, le jeu offre une manière très créative de combiner les capacités de Mio et Zoe à chaque niveau.Si vous aimez les jeux coopératifs qui nécessitent une bonne coopération, Split Fiction est le titre qu'il faut tant il est amusant à jouer entre amis ou en famille. L'expérience que vous obtenez ressemble vraiment à une avancée par rapport aux précédents jeux Hazelight Studios comme A Way Out et It Takes Two . Le jeu propose des moments humoristiques, épiques et parfois touchants. Vous serez gâté par les aventures de Mio et Zoé qui tentent de sortir de leur propre monde fictif tout en construisant une amitié entre elles.