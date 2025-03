Le récit de Morkull Ragast's Rage tourne autour de Morkull. Il n’est autre que le grand méchant de notre histoire, nous dit-on. Eh bien, c'est du moins ainsi qu'il a été caractérisé par les développeurs du jeu qui, craignant la force brute et maléfique qu'ils ont créée, l'ont piégé à l'intérieur du jeu. Maintenant, il a besoin de notre aide pour sortir de nos consoles et de nos ordinateurs afin de pouvoir conquérir le monde des vivants. Notre protagoniste sait même qu'il est un personnage de jeu vidéo et nous parle directement pendant plusieurs moments du jeu. En fait, cette perception et cette conscience de la marionnette sont quelque chose utilisé pour justifier la mécanique, injecter de l'humour dans le récit et aussi essayer de donner un visage très différent et unique au titre. Mais malheureusement, nous avons eu l'impression que Morkull rate un peu la cible. Bien que le principe soit intéressant, l'humour est un peu forcé et trop direct, explorant à peine le potentiel que la proposition narrative apporte. Contrairement à ce que l'on voit chez Deadpool lui-même, Morkull nous rappelle sans cesse que le personnage sait qu'il est un être virtuel. Dans les bulles de dialogue, dans les descriptions d'objets, sur l'écran de mort, etc. Au fond, Morkull Ragast's Rage se présente comme un bon vieux metroidvania. On peut donc s'attendre à une bonne dose d'exploration en deux dimensions, à des ennemis qui nécessitent un peu de stratégie pour les affronter, à des endroits secrets à trouver et à une série de capacités qui, petit à petit, nous permettront d'accéder à de nouveaux endroits du monde. De plus, le jeu utilise certaines mécaniques d'âmes légères pour apporter un peu plus de défi au joueur. Dans ce cas, nous avons un gameplay qui récompense les joueurs qui savent parer les coups, qui punit toutes les erreurs que nous faisons avec une bonne quantité de dégâts et qui, en cas de mort, prend la moitié des âmes qui servent de ressource pour acheter de nouvelles compétences.En matière de mouvement et de plateforme, Morkull Ragast's Rage offre ce qui est attendu. Nous disposons d'une série de compétences, telles que différentes avancées et sauts, qui peuvent être utilisées à la fois pour se déplacer dans les scénarios et pour nous aider à éviter les ennemis plus ordinaires. De plus, nous devons rester vigilants pour éviter divers dangers tels que des liquides étranges sur le sol, des épines, des araignées qui descendent du plafond, des rochers et bien plus encore. Les commandes sont assez réactives la plupart du temps, mais nous avons eu l'impression que le jeu était un peu incohérent pour atteindre certains éléments à l'écran. Plusieurs fois, nous avons pensé qu'une esquive nouse sauverait et nous avons fini par être touché, et c'est terrible quand nous devons parcourir de longues étendues de la carte sans vie et loin des points de contrôle. De plus, les cartes de Morkull Ragast's Rage sont un peu déroutantes. Nous n’avons pas beaucoup de variations entre les « biomes », et certaines choses rendent notre exploration très difficile. Par exemple, dans de nombreuses situations, on se retrouve à activer des leviers sans que le jeu ne vous indique quelle porte ils ouvraient. Dans d'autres, les salles de combat déjà vidées regorgeaient à nouveau d'ennemis. Cela n'a pas beaucoup de cohérence et cela donne vraiment beaucoup .Morkull Ragast's Rage a des graphismes très colorés et cartoonesques, suivant la tendance de titres comme Hollow Knight , par exemple. Notre protagoniste est très mignon, et les endroits dans lesquels il se rend suivent également cette ligne de pensée. C'était l'un des aspects les plus appréciables de ce titre. En ce qui concerne le combat, le jeu suit ce bon vieux schéma de coups forts et faibles, d'esquives, de parades et d'autres petites choses que nous gagnons en cours de route. De plus, nous pouvons acheter des compétences qui étendent nos combos, renforcent notre caractère et finissent par faire de nous la terreur du monde souterrain virtuel. Cependant, les pitreries de Morkull demeurent un peu fades. En fin de compte, pour la plupart des ennemis, tout se résume à savoir quel personnage peut enfermer l'autre dans une animation d'attaque en premier. Par exemple, lancer des coups puissants suffit généralement à achever la plupart des créatures les plus faibles. L’un ou l’autre a vraiment besoin de stratégie, ou d’un peu de finesse dans la gestion. Ce qui fonctionne aussi parfois de manière quelque peu aléatoire. En fin de compte, le gameplay du titre ne sort pas vraiment de l'ordinaire, offrant les bases nécessaires pour représenter le genre sans aller trop loin au-delà de ce que dicte le manuel. Cependant, ces petits désagréments finissent vraiment par enlever une partie de l'expérience du joueur et, par conséquent, de son plaisir. Cela finit au moins par s’atténuer quelque peu à mesure que nous progressons et améliorons notre arsenal. La bande-son contient des chansons vraiment cool, comme celle du menu et de la bande-annonce par exemple, mais elles ne sont pas très bien utilisées pendant le jeu. Les premières cartes, par exemple, laissent de côté les rythmes excitants au profit de sons ambiants et de quelques pistes qui ne sont pas du tout excitantes. De plus, il n'y a même pas de textes écran en français durant l'aventure.Morkull Ragast's Rage est arrivé en promettant une expérience metroidvania de qualité, se différenciant des autres en raison de sa narration et de ses visuels différents. Bien que le principe soit intéressant, le récit n'a pas brillé comme il aurait pu le faire, et le gameplay, bien que bien fondé, finit par tomber dans le banal, délivrant peu de nouveautés et beaucoup de frustrations.