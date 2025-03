Prison Loop est un jeu d'anomalie à la première personne où nous devrons explorer les couloirs d'une prison à sécurité maximale à la recherche de phénomènes paranormaux, d'objets disparus ou modifiés. Pouvons-nous échapper au cycle sans fin ou resterons-nous piégés ? La mécanique est simple, en ouvrant la porte de la prison, nous entrerons dans un couloir entouré de cellules, dans lequel nous trouverons des éléments rudimentaires tels que des lits, des toilettes, des tables, des conduits de ventilation, etc. Nous devrons également faire face au regard pénétrant de quatre prisonniers enfermés dans leurs cellules. Après avoir parcouru le couloir 0 et nous être familiarisés avec chaque détail du lieu, nous rentrerons dans le même couloir. Si nous ne trouvons rien d'anormal, nous continuerons jusqu'à sortir par la porte d'entrée, mais si nous détectons une différence, nous devrons faire demi-tour et revenir par le chemin par lequel nous sommes venus. De cette façon, si nous réussissons notre déduction, nous avancerons, mais si nous échouons, nous reviendrons au couloir 0. L'objectif sera de réussir 9 fois de suite pour briser le cycle et s'échapper. Le jeu contient environ 28 à 30 anomalies différentes, certaines très subtiles et d'autres très évidentes. Il faudra être prudent, car certaines anomalies peuvent nous tuer (par exemple, trouver la prison en feu), il faudra recommencer depuis le début.Le jeu Prison Loop, qui a été développé par le studio de développement « Leakage Games », offre au joueur un gameplay similaire aux jeux plus populaires « The Exit 8 » ou « Project 13 ». Comme il n'y a pratiquement aucun détail dans cette section, le jeu actuel est, comme déjà mentionné, facile. La plupart des anomalies sont très visibles, c'est pourquoi cela peut sembler très simple pour de nombreuses personnes qui jouent souvent à ce genre. Les graphismes et l'ambiance sonore, ainsi que l'ambiance, s'accordent bien et donnent au jeu ce qu'on appelle "quelque chose". Les commandes ont été intégrées de manière assez simple et ne contiennent pas de « cloches et de sifflets » inutiles. Le prix de ce jeu est de seulement 4€, ce qui est vraiment raisonnable pour ce jePrison Loop semble un peu faible par rapport aux autres représentants du genre. L'intrigue brille par son absence et les modèles 3D, bien que passables, sont répétitifs et peu élaborés. Terminer le jeu est une tâche relativement simple et prendra rarement plus d'une heure pour être terminé à 100 %.