Comment apprendre à aller de l'avant ? C'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre de prime abord, mais Please Be Happy y accorde une grande importance. Aller de l'avant et trouver sa propre voie sont au cœur de ce roman visuel qui suit Miho, une femme hybride renarde qui porte le souvenir d'une chaleureuse voyageuse humaine partout où elle va. Sa recherche du voyageur la mène finalement à Wellington, en Nouvelle-Zélande. À son arrivée, elle se retrouve pourchassée par la sécurité de l'aéroport, fouille la ville et prévoit de revenir la nuit pour mettre à profit ses talents de voleuse. Mais elle doit abandonner ses plans et se concentrer sur la recherche d'un nouveau moyen de survivre. Bientôt, Miho rencontre deux femmes : Juliet, propriétaire d'une bibliothèque vampire, et Aspen, écrivain humain. Au fur et à mesure que sa relation avec elles se développe, elle commence à en apprendre davantage sur elle-même et sur la vie humaine, et se rend compte qu'elle peut enfin oublier sa solitude. Please Be Happy est un roman visuel classique cliquer et pointer. Il existe quelques « mini-jeux » qui vous permettent de contrôler Miho pendant une ( très ) brève période de temps pour terminer les arcs des personnages secondaires, mais ils sont peu nombreux et, comme ils ont des contraintes de temps si strictes, il est impossible de les faire tous en une seule fois. Mais ne vous inquiétez pas ! Chacune de ces quêtes secondaires est intéressante (notamment la petite histoire de Tommy) et vous disposez de nombreux emplacements de sauvegarde. Sauvegardez simplement avant de vous décider, et lors de votre prochaine partie, vous êtes prêt à reprendre là où vous vous êtes arrêté. Cela aide également beaucoup à atteindre les multiples fins disponibles. Please Be Happy est assez long, avec une durée d'environ quinze heures par partie. Il y a quatre fins à obtenir, influencées par les quêtes secondaires que vous terminez (entre autres choses).L'utilisation des emplacements de sauvegarde permet de gagner beaucoup de temps pour les replays, et le jeu propose également une option de « voyage rapide » pour vous amener au point où vous avez effectué votre dernière sauvegarde rapide. Bien sûr, vous pouvez toujours terminer une partie entière à chaque fois ! La question importante est : l'histoire vaut-elle ces quinze heures ? Dans ce cas, oui si vous aimez une bonne tranche d'intrigue avec un peu de romance. Please Be Happy n'est pas très axé sur les conflits ; il s'agit plutôt d'une fille qui essaie de trouver sa voie dans un monde dont elle a l'impression qu'elle n'a jamais voulu. Il s'agit du voyage de Miho pour comprendre la vie humaine et trouver un foyer avec ses amis (et son partenaire, si vous choisissez une voie romantique avec l'une des deux options). Bien que certains puissent être rebutés par la douceur écrasante de l'histoire, l'absence de conflit n'est jamais vraiment un problème. On peut clairement dire que Miho a sa part de luttes intérieures, et c'est agréable de la voir trouver une solution alors qu'elle s'adapte à la vie parmi d'autres personnes, découvre de nouvelles choses qu'elle aime et devient sa propre personne (ou renard, je suppose). C'est la récompense de cette longue durée : on voit les amitiés et les romances entre Miho et les autres personnages se développer au lieu de les voir se développer instantanément pour faire avancer l'histoire. Les deux intérêts amoureux – Aspen et Juliet – sont des personnages assez complets, et chacun de leurs parcours comprend des fins bonnes et « mauvaises », même si les mauvaises fins sont tout sauf bonnes. Pour compléter le tout, une bande-son vraiment excellente de Sarah « Esselfortium » Mancuso vous aide à vous mettre dans l'ambiance de la ville animée, en listant le nom de chaque morceau au fur et à mesure qu'il apparaît. C'est une bande-son très relaxante et jolie, et elle correspond parfaitement à Please Be Happy. Le seul bémol, comme à l'accoutumée pourrait-on dire, c'est que le jeu est resté intégralement en anglais et ce sera pénalisant chez plus d'un joueur.Please Be Happy n'est pas vraiment révolutionnaire, mais il n'est certainement pas inintéressant. Il prend en compte sa longue durée de vie en ajoutant de nombreuses façons d'accélérer les parties ultérieures, propose quatre fins modestes mais agréablement réalisables et met un joli point d'honneur sur chacune de ses histoires principales et secondaires. Avec de beaux graphismes, une excellente bande-son et une histoire longue mais bien rythmée et bien exécutée, c'est un choix parfait pour les fans du genre tranche de vie à la recherche de quelque chose qui soit un peu plus qu'une fantaisie passagère.