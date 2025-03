npckc a créé un petit village où vivent des animaux mignons. C'est la meilleure saison de l'année, mais le festival est sur le point d'être annulé. Quelque chose qu’un lapin veut éviter à tout prix, car c’est sa fête préférée de l’année. Marron's Day est un jeu qui s'inspire de l'ancienne Game Boy dans sa présentation. Une vue à vol d'oiseau qui rappelle un peu les balades dans le village de Bourg Palette. Il faut ici trouver un moyen pour que tout le monde ait envie de participer au festival et éviter son annulation. Quelque chose qui s'obtient en collectant quelques signatures, même si personne ne vous donnera la sienne gratuitement. Une aventure simple de 90 minutes avec un gameplay basé sur l'exploration et l'interaction avec d'autres animaux. Un concept simple qui cherche à offrir une aventure détendue avec une histoire amusante et des mini-jeux divertissants. Nous devrons faire face à des personnages charismatiques, les aider à résoudre leurs problèmes en échange de la signature de notre avis curieux. Vous n’avez pas besoin de sauver le monde ou un danger imminent, avec une écriture qui parvient à rendre le principe divertissant. Cela peut paraître un peu ennuyeux car il n'y a pas beaucoup d'action, mais cela compense avec quelques activités. Déplacez une boîte vers un bloc spécial au milieu du désordre, sortez votre déjeuner ou des suggestions de gâteau. On ajoute que les personnages sont intéressants et petit à petit de nouvelles interactions se débloquent. La plupart des tâches se déroulent dans le village, avec quelques activités mineures dans d'autres sections. Trouver des fleurs dans une forêt, trouver différents types de roches pour le géologue, ranger des boîtes pour aider le voisin. En dehors de cela, nous marcherons principalement, même si comme il s'agit d'un jeu court, ce détail est moins ennuyeux. Ici, ils pourraient offrir la possibilité de débloquer ces activités supplémentaires pour les jouer séparément, car elles ne sont pas répétables. C'est l'histoire qui vous motive à continuer malgré sa dynamique simple.Terminer l’histoire principale nous donnera quelques options supplémentaires pour la compléter. Surtout une activité où vous pouvez défier d’autres membres de la communauté. Les vaincre vous donne de nouveaux mouvements, peut-être des objets supplémentaires à collecter. Ou même commencer à attraper du poisson dans le cadre de vos activités supplémentaires parce que vous voulez tout avoir. Il y aura quelques mystères supplémentaires à essayer qui prolongeront un peu cette histoire relaxante. Le plus intéressant est peut-être d’obtenir des billets pour quelque chose de très spécial. Il est à noter qu'après avoir terminé l'aventure, vous pourrez jouer à l'intégralité du festival et à ses mini-jeux. Ce serait bien s'il y avait un menu dédié uniquement à cela en supplément. D'un point de vue graphique, l'histoire est racontée dans un style 8 bits, de l'ère portable, avec une palette de couleurs pastel. Les sprites sont détaillés pour illustrer chaque maison et zone que vous pouvez visiter. Chaque zone possède sa propre teinte pour se différencier, en utilisant un maximum de deux teintes avec quelques variations de couleurs. Avec très peu il parvient à créer un petit village avec plusieurs choses à revoir. Sa musique conserve le style 8 bits, même s'il faut noter qu'elle comporte peu de mélodies. Chaque pièce a une bonne composition qui ajoute à son thème détendu pendant que vous vivez une aventure heureuse. Les effets sonores respectent également ces limitations pour conserver cette essence rétro, sans perdre leur air innocent. Dommage cependant que le jeu n'ait pas été traduit en français.Marron's Day est un jeu simple et suffisamment court pour que se promener ne devienne pas ennuyeux. Il a une esthétique agréable qui respecte le style rétro, ainsi qu'une prémisse simple qui divertit jusqu'à la fin. Espérons qu'ils ajouteront un menu avec des activités supplémentaires sans avoir à passer par le jeu, avec leurs propres défis en plus. Si vous aimez les aventures simples pour passer un peu de temps sans vous épuiser, c'est une bonne option.