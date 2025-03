Ce qui déclenche les événements d'Avowed est la naissance d'une terrible peste qui se propage à travers les Terres Vivantes. Nous jouerons le rôle de l'Envoyé de l'Empereur d'Aedyr , qui, bien qu'en sécurité dans une autre partie du monde d'Eora, nous enverra sur un navire vers ces terres lointaines pour résoudre le problème. Cependant, notre personnage, dont nous choisirons le nom et les traits, n’est pas un individu ordinaire : il s’agit en fait d’un « Déiforme », c’est-à-dire d’une personne qui a été « touchée » par une divinité avant sa naissance. Cela nous a donné une apparence très particulière, avec des parties de notre corps d'où émergent des branches, des champignons ou d'autres parties de plantes. La Malrêve, c'est le nom de la maladie, est quelque chose qui semble affecter l'âme elle-même, son origine est inconnue, et elle est capable d' affecter les humanoïdes, les animaux et même certaines parties de la terre . Cette corruption entraîne un changement esthétique, semblable à celui de notre Envoyé, mais surtout elle conduit les malades à parler de manière décousue, presque insensée, au point de devenir particulièrement hostiles et violents. On ne sait pas – et on ne le saura pas pendant une grande partie du jeu – comment nous pourrons réellement essayer de contrer le fléau qui ronge les Terres Vivantes de l’intérieur, mais nous savons seulement que ce sera très difficile, à la fois pour l’enjeu lui-même et parce que le peuple Aedyr est en réalité un peuple d’envahisseurs, qui se sont installés dans les Terres Vivantes pour « apporter la civilisation et l’ordre », avec des objectifs expansionnistes clairs. L'une des armes de l'empire présente sur le terrain est le Garrot d'Acier particulièrement célèbre pour son potentiel guerrier et la cruauté de l'inquisiteur à sa tête. Leur présence sur le territoire sera un autre facteur qui influencera grandement notre histoire... mais ce sera à nous et à nos choix, comme dans tout RPG Obsidian qui se respecte, d'établir comment. Ce que nous n’avons pas dit de notre Déiforme, c’est qu’il sera accompagné dans son aventure par la divinité même qui le distingue. Cela se manifestera souvent par une voix qui chuchote dans votre tête, apparaissant dans vos rêves et vous offrant, à des occasions spécifiques, des cadeaux de pouvoir. Ce qui est étrange, c'est que l'Envoyé ne commencera à entendre cette voix qu'après son arrivée dans les Terres Vivantes. Comment ça se fait ?Si l’on prend la somme de tout, on peut dire qu’Avowed ne fait rien de vraiment nouveau , mais ce qu’il fait, il le fait très bien. Cela signifie qu'au sein de notre aventure, nous jouerons en adaptant le personnage à notre style, qui ne sera jamais un et unique, mais sera hybride et évolutif tout au long du jeu. Cela signifie également que les situations que nous vivons seront toujours prêtes à nous mettre en difficulté, avec des choix moraux vraiment importants qui nous feront douter à chaque fois de savoir lequel est vraiment le bon. Mais cela signifie également une polyvalence enviable , une clarté importante entre les menus du jeu et l'explication de l'histoire du monde , et la synergie inattendue entre tous ces facteurs. Si nous devions mentionner quelques similitudes avec des noms exceptionnels, nous dirions qu'il y a beaucoup du manga/anime Hell's Paradise du point de vue de la maladie et du voyage de l'Envoyé dans une terre hostile ; on citerait également Pentiment , autre titre d'Obsidian, dont l'équipe s'est inspirée pour l'importance du background du personnage avant de devenir une figure à la droite de l'empereur (il va nous influencer en nous donnant des compétences, et en débloquant des centaines d'options de dialogue liées à celles-ci). Nous inclurions également Baldur's Gate 3 , avec Avowed présentant l'importante mécanique du camp d'une manière très similaire , un endroit où vous pouvez améliorer votre équipement, parler cœur à cœur avec vos compagnons de voyage et nouer des liens importants avec eux. L'analogie la plus remarquée est avec Kingdoms of Amalur: Reckoning , un titre avec lequel Avowed partage l'incroyable capacité de façonner le personnage et ses compétences à votre guise, en utilisant des arbres de compétences spécifiques, et sans rendre une stratégie plus importante qu'une autre, mais nous en parlerons plus tard.Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, le gameplay et le style de jeu d'Avowed sont très polyvalents et nous permettront de façonner nos compétences comme nous le souhaitons, en gérant à la fois nos priorités au combat (avec trois arbres de compétences , dédiés au Guerrier, au Ranger et au Sorcier), et dans les dialogues (les caractéristiques que nous augmentons débloqueront des dialogues spéciaux). Il va sans dire qu'avoir un mode de respécialisation rapide – au prix de quelques pièces – est essentiel, quelque chose que nous pouvons également utiliser pour nos camarades. Les armes disponibles sont de différents types, divisées en armes à une main et à deux mains, où la main dominante et la main « faible » prennent également de l'importance. Les choix que vous pouvez faire sont particuliers, peut-être équiper deux armes dans deux mains différentes (un grimoire pour les sorts et une baguette par exemple, ou peut-être deux pistolets, ou une épée et un bouclier, etc.), ou exploiter le pouvoir destructeur des armes à deux mains (une puissante hache à deux têtes, ou peut-être un tromblon, ou un arc...). Le plus pratique est que nous pouvons avoir deux ensembles d'armes équipés , que nous pouvons échanger rapidement en appuyant sur un seul bouton, en nous adaptant à la situation qui s'est présentée. Si vous voulez quelque chose d'équilibré, par exemple, vous pourriez opter pour un ensemble de mêlée et un ensemble à distance ou magique, mais si vous utilisez vos deux compagnons pour frapper à distance, alors vous pourriez peut-être être le rempart de la mêlée. Le plus intéressant concerne cependant la progression : tous les types d'armes et d'armures (à l'exception des brassards, jambières et bibelots) peuvent être améliorés au camp en utilisant des matériaux trouvés dans la nature ou dans le butin. La rareté (et donc la résistance) de ces pièces d'équipement est divisée en niveaux, et une arme que vous récupérez au niveau « commun » peut progressivement être portée au niveau maximum grâce à des modifications. Bien sûr, au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu, vous pourrez les trouver ou les piller déjà sous tension, mais vous ne les trouverez peut-être pas aussi puissants que vous le souhaiteriez, ou peut-être pas du même type.Cependant, les types d'équipements que vous devez absolument améliorer si vous les aimez sont des armes et armures spéciales (marquées d'un contour doré), qui en plus d'avoir une fonctionnalité standard comme les autres, auront également des capacités ou des caractéristiques supplémentaires. Peut-être qu'ils infligeront l'accumulation de problèmes de statut, ou peut-être qu'ils augmenteront le pourcentage de dégâts, ou d'autres statistiques. Il y en a en fait un certain nombre dans le jeu, vous aurez donc l'embarras du choix . Ne sous-estimez pas l'importance de vendre ce que vous trouvez, ou de le démonter : les pièces comme les matériaux sont des ressources indispensables et vous vous rendrez compte que vous n'en avez jamais assez. Comment les exploiter, les créer, les façonner, etc., sera expliqué en détail dans les différents tutoriels du menu du jeu (une des meilleures choses faites dans Avowed). Il est important de parler des compagnons qui accompagneront le protagoniste, car eux aussi feront partie intégrante de nos actions, aussi bien en combat que lors des dialogues et des discussions. Dans Avowed, sans dévoiler comment ni dans quel ordre, quatre personnages rejoindront notre cause pour combattre la Malrêve, et nous suivront à travers les Terres vivantes. L’essentiel est que chacun d’entre eux possède sa propre valeur stratégique, ses propres capacités actives et passives, et bien sûr sa propre moralité. Malheureusement, nous ne pourrons en emmener que deux à la fois , tandis que les autres resteront sur le banc à l'intérieur du camp. Cela signifie qu'au combat, nous serons appelés à activer non seulement nos propres capacités , mais aussi celles de nos compagnons, dont nous n'irons pas jusqu'à dire qu'elles sont pratiquement fondamentales. Nous pouvons choisir nous-mêmes lesquels débloquer, avec leurs arbres de compétences dédiés (ils monteront de niveau en même temps que notre Déiforme), et lesquels améliorer et/ou équiper dans le menu des commandes rapides. Pourquoi est-ce si important dans le gameplay ? Car comme dans tout RPG qui se respecte, ces compagnons viendront compléter votre groupe, palliant les éventuelles lacunes qui surgiront nécessairement dans votre build. Par exemple, si vous souhaitez devenir un bulldozer de mêlée, avoir un guérisseur sera probablement essentiel, avec le soutien à distance d'un mage ou d'un ranger. Et si vous étiez le magicien ? Vous aurez peut-être besoin d'un guerrier coriace pour vous montrer la voie pendant que vous détruisez vos ennemis avec la magie élémentaire.Le voyage sera long, et nous verra fouler le sol de milieux différents, qui seront caractérisés par autant de biomes. L’une des choses les plus réussies d’Avowed est certainement la caractérisation de ces terres , qui ne se ressemblent pas, même si elles sont affligées – certaines plus que d’autres – par le même fléau. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, les cartes deviendront de plus en plus grandes : il ne s'agit pas d'une seule carte du monde géante, mais de plusieurs grandes cartes qui entourent généralement une grande ville des Terres Vivantes (rappelant la structure de The Outer Worlds d'Obsidian). Vous pouvez en profiter tous les deux avec la caméra à la première personne , disponible par défaut, ou à la troisième personne en commutant. L'exploration sera toujours très agréable et particulièrement recommandée : dans chaque coin de la carte, il y a toujours quelque chose à découvrir, et vous ne repartirez pratiquement jamais les mains vides : qu'il s'agisse d'un coffre à ouvrir, d'un cadavre sur lequel récupérer des objets, ou peut-être d'un des endroits où vous pourrez trouver des objets spéciaux ou des souvenirs du monde passé, la carte sera pleine de choses. Bien sûr, pour optimiser le tout il est recommandé d'accepter un maximum de missions secondaires (entre celles des PNJ et les primes du tableau d'affichage, un peu à la manière de The Witcher ). De cette façon, vous pouvez tomber sur les secrets que vous recherchiez, sans même essayer. La beauté des cartes réside également dans leur conformation et leur level design , qui exploite la verticalité plus que les autres titres d'Obsidian : nous nous retrouverons souvent à escalader des tours et des rochers, ou peut-être à découvrir des tunnels et des grottes secrets (en exploitant également les capacités de nos compagnons ou des grenades pour résoudre de petites énigmes environnementales ), le tout avec des ennemis toujours aux aguets. Au début, les combats seront vraiment engageants, ce qui est absolument indéniable, mais au fil des heures, vous vous rendrez compte d'une sorte de répétitivité de base , tant dans le type de situations que dans les types d'ennemis : c'est malheureusement l'un des défauts les plus évidents d'Avowed, qui n'aura pas une influence excessive, à moins que vous ne soyez un joueur qui a tendance à explorer loin et largement chaque recoin des cartes (mais si vous êtes ici en train de lire, je sais déjà que vous faites partie du club, ndlr). Des Xaurips aux spectres, des humanoïdes aux animaux, tout le monde peut être infecté par la Peste du Rêve, alors attendez-vous à les affronter au moins sous une forme beaucoup plus colérique (et plus dangereuse).La progression du jeu et du personnage est très ordonnée , même si plus que sur l'environnement et les ennemis, elle repose beaucoup sur le niveau de l'équipement, dont nous avons déjà parlé. Si vous n'êtes pas un joueur habitué à consacrer suffisamment de temps à votre équipement, vous pourriez être pénalisé, car la difficulté pourrait soudainement augmenter. Le monde d'Avowed est un mélange de beaucoup de choses, parmi lesquelles se distingue un lore vraiment « enraciné » , avec un panthéon intéressant, un passé qui a tendance à refaire surface dès qu'il en a l'occasion, et surtout un passé dont notre protagoniste se sentira partie prenante au fur et à mesure que le jeu progresse. Pour nous aider à tout comprendre, il y aura aussi les documents que nous trouverons au cours de notre pérégrination, qui seront classés de manière claire et ordonnée dans le menu. Ce qui nous entoure, ainsi que nos compagnons de voyage, nos choix moraux et nos situations inconfortables, façonneront notre histoire unique . Il sera important d’agir comme bon nous semble , car chaque choix que nous ferons aura des conséquences , et certains auront un poids beaucoup plus important que d’autres. Ce que nous disons ou faisons aura aussi un effet sur nos amis , qui n'hésiteront jamais à nous dire ce qu'ils pensent : nous pourrons parfois leur demander leur avis lors de conversations, et nous pourrons écouter leurs commentaires sur divers événements une fois de retour au camp. Nos compagnons pourraient également décider, une fois que nous avons un certain rapport, de nous apprendre quelque chose dans lequel ils sont bons, augmentant peut-être nos statistiques de façon permanente. En se rapprochant d'eux, en parlant de leur vie, nous débloquerons également des missions compagnons qui leur sont dédiées, qui vous immergeront encore plus, de manière empathique . Les sujets abordés dans Avowed, en général, peuvent également être très profonds, mais toujours examinés avec le bon tact , en mettant le bien et le mal sur la balance. Sexualité, oppression, problèmes familiaux, racisme, amour, trouver sa place dans le monde. Il y a un peu de tout, clairement traduit dans un contexte fantastique.À la fin, on arrive toujours aux points sensibles, et même si quelques petits défauts ont déjà été évoqués lors de la révision, le secteur technique est certainement celui qui influence le plus le résultat final. Nous avons testé Avowed sur Xbox Series X, et ce fut un tourbillon de joie et de chagrin. Commençons par dire ce qui a été le mieux fait : le côté artistique. Aussi bien visuellement qu'en termes de level design , Avowed est très solide , et la bande-son s'est avérée être un accompagnement adéquat, qui n'a jamais semblé envahissant. Les personnages principaux sont bien caractérisés et ont des styles plus que reconnaissables. Les points sensibles sont ailleurs : commençons par dire que quelques petits bugs visuels ne seront pas rares , comme l'interpénétration d'objets équipés avec des parties de personnages, qui se fera sentir lorsque vous passerez de la caméra à la troisième personne. Même les animations de mouvement paraîtront maladroites et peu naturelles lorsque cette option est sélectionnée. Le plus grave, cependant, ce sont les FPS : dans certains cas, notamment dans les sections avec plus d'ennemis à l'écran, le jeu souffrira de chutes impossibles à ne pas remarquer , alternant avec des mini-freezes graphiques parfois injustifiés lors d'une simple exploration. Pire encore, les chutes de fps sans raison logique ou presque se produisent pendant les dialogues avec les personnages, et seulement lorsqu'un personnage spécifique est encadré dans cette scène (ce qui signifie que le reste se déroule sans problème). Les temps de chargement sont un peu longs pour cette génération de consoles, mais pas au point de devenir ennuyeux.Le dernier petit point sensible est dédié au mappage des touches. La combinaison de boutons pour esquiver n'est pas pour le moins intuitive en termes de mapping, et nous aurions certainement trouvé le choix du bouton « B » de la manette plus approprié, à tel point que nous nous sommes souvent retrouvés à nous accroupir au lieu d'esquiver comme nous l'aurions souhaité (ce qui se fait en combinant le bouton A pour sauter et une direction avec le stick). A partir de quelques petits indices en tout cas, nous avons compris que la version du titre que nous avons testée n'est pas définitive à 100%, donc très probablement certains problèmes techniques ont déjà été résolus depuis un certain temps, mais nous ne pourrons le vérifier qu'après le patch du jour un qui mettra également à jour notre contenu. Compte tenu de la qualité globale du travail d’Obsidian, nous nous attendons à des développements positifs à cet égard très prochainement. Malheureusement, et comme c'est de plus en plus souvent le cas sur Xbox, le jeu n'est pas disponible en version disque, la seule version en magasins comprend un code de téléchargement d'Avowed, un SteelBook, la carte des Terres Vivantes, deux packs de skins Premium et l’accès à l’Artbook numérique Avowed et à la bande-son originale.A certains égards, Avowed est un titre qui demande encore à être peaufiné. Même si cela vacille un peu d'un point de vue technique, l'expérience exploratoire et narrative est vraiment satisfaisante. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu une telle ampleur dans la personnalisation des personnages dans un RPG d'action de ce type, avec un arbre de compétences aussi simple mais multiforme. L'univers du jeu est fascinant, tout comme son histoire, et en tant que protagonistes, nous nous sentirons partie prenante de celui-ci, pour le meilleur ou pour le pire.