« Him, the Smile & bloom » est un titre de Mintlip qui était déjà sorti au Japon avec une traduction anglaise de qualité… quelque peu douteuse. Et maintenant, le jeu arrive en Europe inchangé. La première chose qui ressort de l'aventure, c'est la façon dont les développeurs ont décidé de placer les itinéraires et les intérêts amoureux . Au lieu d’une seule protagoniste, nous en avons quatre, et chacune d’elles a un garçon spécifique. De plus, l’itinéraire commence déjà en supposant que les deux protagonistes sortent ensemble, ou qu’ils ont une relation qui va au-delà des connaissances. La seule chose qu'ils ont tous en commun est que tous les garçons sont des employés de Fill Flower d'une manière ou d'une autre. Chaque personnage a une personnalité complètement différente, ce qui rend chaque itinéraire vraiment unique. Miku Yukihira travaille comme employée dans un jardin botanique. Elle est gentille et douce et a tendance à faire passer les autres avant elle-même. Elle était présidente du comité au lycée, mais elle n'était pas douée pour les relations sociales et était un peu distante avec les gens qui l'entouraient; Bien qu'il soit un homme de peu de mots, de nombreuses clientes sont attirées par Tenya Minami en raison de son sourire fantaisiste. Passez plus de temps avec les plantes qu’avec les gens. Il est difficile de savoir ce qu'il pense, car il ne parle pas beaucoup et ne se comporte pas beaucoup, mais il est obstiné dans son amour pour les choses qu'il aime, que lorsqu'il tombe amoureux, il montre un amour intense pour elles; Fuka Haruyoshi travaille dans une grande entreprise commerciale. Elle est vive et douce, considérée comme une « as » parmi ses collègues de travail, mais elle a un amour non partagé de longue date pour Hokuto, un ami d'enfance plus âgé qui vit à côté, et espère qu'un jour, Hokuto la verra comme une amante; Hokuto Ichige est le gérant du magasin de fleurs Fill Flower. Une personne attentionnée et responsable, avec une personnalité ouverte et honnête. Il a l’habitude de dire parfois ce qu’il pense sans le vouloir. Bien qu'il soit sensible aux changements de son environnement, il est insensible aux faveurs qui lui sont adressées.Serina Aoki est une ce camarade de classe de Ginnosuke qui travaille chez Fill Flower. C'est une personne attentionnée et ferme, et elle a un grand amour pour les fleurs. Elle est un peu timide quand il s'agit d'amour; Parmi les fleuristes de l'équipe Fill Flower, Wataru Tori est le plus jeune. Innocent et amical, il est apprécié des clients plus âgés pour sa perspicacité et son souci des plus petits changements. Elle a aussi un côté maladroit qui se voit lorsqu'elle est avec Serina, sa petite amie; Ami Akashi travaille dans un bureau d'architecture d'intérieur. C'est une personne charmante et travailleuse. Elle est peut-être un peu maladroite, mais elle se consacre à tout ce qu'elle fait. C'est une accro au travail; Ginnosuke Sugawa est un garçon à la fois populaire et compétent. En raison de son apparence, il a toujours eu ses fans, mais il pense toujours que son nom ne correspond pas à son visage et il n'est jamais tombé amoureux de personne. Au lieu d’un dictionnaire, Him, the Smile & bloom propose un vaste catalogue de fleurs, qui explique leurs origines et ce que la fleur signifie dans le « langage des fleurs ». Chaque description a un ton léger qui varie selon la personnalité des quatre garçons, ce qui apporte un léger charme à chacune des descriptions. Ce qui a surpris, c’est la brièveté de chaque itinéraire. En seulement 30 minutes, nous étions déjà au chapitre 7 d'un itinéraire. Chacune a trois fins différentes : la Glow End , qui est la meilleure ; Bloom End , qui serait l'équivalent d'un neutre ; et enfin le Wither End , qui comme son nom l'indique, est la mauvaise fin. Malheureusement, il n’y a aucun moyen pour vous de savoir quel choix est idéal, car le jeu n’a pas réellement de système « Love Catch » ou d’onglet dans le menu qui vous permet de consulter votre statut. Il n’y a pas non plus d’organigramme ni d’option permettant de revenir en arrière.Avec la conception artistique de Yuuya (Cupid Parasite, Café Enchanté, 9 RIP), nous savions déjà que nous allions nous régaler ! Les CG sont absolument époustouflants et ont plusieurs variantes de chacun - et étant donné que les itinéraires étaient beaucoup plus courts que la moyenne, ils n'ont pas lésiné sur les moyens non plus ! L'attention portée aux détails, en particulier la mise en valeur des fleurs, était absolument merveilleuse. L'art de fond était également magnifique, avec divers lieux, avec des changements de temps, et même les sprites avaient la même esthétique. Les LI avaient tous plusieurs tenues également, ce qui est l'une de mes caractéristiques préférées dans les otome, donc des points bonus pour ce détail ! En plus des illustrations accrocheuses, le jeu était entièrement doublée (à l'exception des héroïnes) par un casting de voix bien connu qui a ajouté une couche supplémentaire de réalisme à l'expérience. Dans l’ensemble, les itinéraires sont assez mignons, et les quatre protagonistes ayant des personnalités différentes sont quelque chose qui aide vraiment à donner cette individualité à chacun d’eux. Cependant, il y a gros mais : La version japonaise, lors de sa sortie en 2024, proposait une option permettant de modifier le texte en anglais, ce qui a conduit de nombreuses personnes à importer une copie ou à l'acheter directement sur l'eShop japonais. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour découvrir que la traduction anglaise était clairement réalisée par l'IA.Cela a bouleversé de nombreux fans, et lorsque PQube a annoncé la version occidentale, c'était l'une des premières questions qu'ils se sont posées. Dans un communiqué, PQube a déclaré avoir corrigé la traduction anglaise. C'était une bonne nouvelle pour tous ceux qui hésitaient à acheter le jeu à cause de ce problème. Malheureusement, deux semaines avant la sortie, l'éditeur britannique a annoncé que des modifications du script anglais seraient ajoutées dans un futur patch , mais que malgré cela, le jeu était toujours « agréable ». A l'heure actuelle, le texte présente une légère différence depuis la version japonaise mais cette différence est minime. Déjà que la plupart des ces jeux otome ne sont pas proposés en français, mais si la version anglaise a déjà des problèmes de traduction, c'est un problème.Him, the Smile & bloom est un jeu avec une histoire qui peut être courte, mais qui a un grand potentiel. Dommage que la traduction accuse des faiblesses..