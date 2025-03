L'étudiante japonaise Mika Amamine se rend à Rome pour fêter la fin des examens. Cependant, elle finit par être témoin d'un meurtre et est arrêtée comme suspecte. Pendant le transport, la camionnette se renverse dans un accident, libérant Mika et six autres criminels. Ils décident de rester ensemble et tous les sept deviennent des fugitifs. Tout en essayant d'éviter d'être reconnus, Mika et les autres sont traqués par des personnages mystérieux ciblant spécifiquement Mika pour sa capacité unique. Aha - un autre mystère à ajouter à la liste. Despera Drops en a une tonne, ce qui rend cette histoire si intrigante. L'histoire du jeu est bien construite et de temps en temps, vous êtes confronté à un rebondissement qui vous donne envie de continuer à jouer pour en savoir plus. Despera Drops fait en sorte qu'une question après l'autre surgisse dans votre tête tout en vous donnant lentement des réponses aux questions que vous vous êtes posées auparavant. Alors que le groupe de sept fugitifs essaie de comprendre ce qui se passe, vous apprenez progressivement à connaître chaque personnage. Ils ont tous un passé différent et bien écrit et ont commis différents types de crimes. Vous pouvez également nouer des relations, ce qui est un élément intéressant qui ajoute à l'histoire. Despera Drops est plein de mystère et pourtant il n'est pas écrasant.Comme il s'agit d'une expérience narrative, le gameplay n'a pas grand-chose à voir avec l'action. Vous suivez l'histoire et appréciez les graphismes, mais vous devez faire quelques choix ici et là qui peuvent influencer le reste de l'histoire. Par exemple, il y a un moment dans le jeu où vous devez pénétrer dans une chambre d'hôtel en utilisant des images de caméra pour guider vos compagnons d'évasion. Ici, vos choix et vos directions ont clairement des conséquences. De plus, vous pouvez également orienter le jeu vers une relation amoureuse avec votre personnage préféré. Le jeu vous tient en haleine et cela est renforcé par le moment où vous devez faire vos propres choix au nom de Mika. En ce qui concerne le gameplay, il n'y a pas grand chose à dire, mais le peu de gameplay que propose le jeu est simple et direct. Seul le menu principal avant de commencer à jouer peut être un peu déroutant. Il suffit de faire attention car le bouton « nouvelle partie » est sélectionné une fois que le menu principal apparaît plutôt que le bouton « continuer ».Les visuels de Despera Drops sont très manga/anime. Les images de fond sont fixes mais elles sont belles et contribuent à l'atmosphère. Par exemple, le jeu montrera une image d'une ruelle sombre lorsque les personnages sont en fuite et montrera des endroits ensoleillés et colorés pendant les moments où ils peuvent faire une pause (mais le peuvent-ils vraiment ?). De plus, chaque personnage a son propre style qui représente plus ou moins sa personnalité. Par exemple, Sally semble joyeuse et optimiste et est toujours habillée en rose tandis qu'Ash, en revanche, est taciturne et habillé en gris/noir. Outre ce qui a été mentionné, il n'y a pas d'autres visuels mais ceux-ci sont bien faits et le jeu n'en a pas besoin de plus pour être aussi bon qu'il l'est. Le thème d'ouverture « Escape from this world » est aussi épique qu'il le paraît. Il est excitant, palpitant et en japonais, ce qui correspond parfaitement à l'ambiance du jeu. Le jeu s'ouvre avec ce banger et le reste de la bande-son est tout aussi bien. Les conversations dans le jeu sont également entièrement en japonais, ce qui n'est pas du tout dérangeant et correspond en fait à l'histoire puisque Mika elle-même est originaire du Japon.La musique du jeu s'adapte à la situation dans laquelle se trouvent les personnages. Par exemple, lorsqu'ils se promènent dans Milan, une musique d'ambiance italienne est diffusée en arrière-plan. Lorsque les fugitifs sont en sécurité (même pour un court instant), une mélodie lente et relaxante est diffusée. Mais lorsque vous êtes sur l'autoroute, par exemple, les mélodies deviennent rapides et excitantes. Et lorsque le danger se profile à l'horizon, la musique devient tendue et vous savez que quelque chose est sur le point de se produire. On peut dire que la musique est le plus grand atout de ce jeu. Dommage cependant que le jeu n'ait pas été traduit en français.Despera Drops possède de superbes graphismes, un scénario intrigant plein de mystères, des personnages bien écrits et une bande-son incroyable. Il fonctionne sans problème et tout ce que vous voulez faire est de savoir ce qui se passe ensuite pour obtenir des réponses à vos questions et c'est dans ce jeu de questions-réponses que Despera Drops brille. C'est un bon choix pour tous ceux qui aiment les jeux axés sur la narration.