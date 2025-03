ESET célèbre les dix ans de ‘Women in Cybersecurity’, sa bourse d'études pour les femmes

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 7 mars 2025 -Le programme, un des premiers en son genre, a été lancé au siège ESET de San Diego (Californie), afin de soutenir les femmes qui désiraient se lancer dans les domaines technologiques. Depuis, il a décerné des bourses à plus de 25 bénéficiaires aux US et au Canada et s’est développé à l’échelle mondiale, en Australie et au Royaume-Uni.« Partout dans le monde, les lauréates de la bourse ESET Women in Cybersecurity ont démontré une passion pour la protection des citoyens numériques alors que les femmes ne représentent qu’un cinquième des professionnelles en cyber-sécurité. Il reste donc beaucoup à faire », a déclaré Céleste Blodgett, vice-présidente ressources humaines d’ESET Amérique du Nord. « Nous avons rencontré de nombreuses femmes remarquables, passionnées par l’avenir dans ce domaine, et nous sommes heureux de célébrer notre dixième anniversaire avec un prix ‘Cybersecurity Trailblazer’ supplémentaire aux États-Unis et cinq prix ‘Future Leader’ supplémentaires au Canada. »Selon l’étude 2024 sur les effectifs en cyber-sécurité menée par (ISC)² (2024 Cybersecurity Workforce Study conducted by (ISC)²), les femmes ne représentent que 14,4 % des effectifs en cyber-sécurité, contre 79,6 % pour les hommes. Cet important déséquilibre souligne la nécessité d’intégrer davantage de femmes dans le secteur, alors que les technologies émergentes comme l’IA générative sont en constante évolution. ESET s’engage à favoriser les opportunités pour les femmes en cyber-sécurité et en IA, contribuant à combler l’écart et à bâtir un avenir plus équilibré, innovant et équitable. Dans le développement de l’IA la diversité est essentielle pour garantir que ces outils soient éthiques, sûrs et inclusifs.En 2025, ESET North America attribuera des bourses d’études pour un montant de 45 000 $, afin de soutenir la prochaine génération de professionnelles en cyber-sécurité. Dans le cadre du Cybersecurity Trailblazer Award Tier, les États-Unis accorderont trois bourses d’études de 10 000 $, dont une à une lauréate de San Diego, en hommage aux origines du programme. Il s’agit d’une innovation par rapport aux années précédentes. Au Canada, le Cybersecurity Trailblazer Award Tier attribuera deux bourses de 5 000 $ à des candidates démontrant des compétences techniques exceptionnelles et une attention toute particulière pour la cyber-sécurité. Pour ce dixième anniversaire, ESET a élargi le Future Leader Award (Canada uniquement) avec cinq nouvelles bourses de 1 000 $, récompensant les talents émergents ayant un fort potentiel en cyber-sécurité.Au Royaume-Uni, ESET offrira une bourse d'études de 5 000 £ en partenariat avec l'université de Bournemouth, où la société est basée. En Australie, ESET poursuit son programme pour la quatrième année avec une récompense de 5 000 dollars australiens pour la meilleure candidate du pays.Cette année, ESET annonce aussi l’extension de son programme à Singapour avec un montant de 5 000 dollars singapouriens, ainsi qu’un partenariat avec l'université Ashoka en Inde, avec un prix de 5 000 dollars US.« Cette bourse m’a beaucoup aidé dans ma carrière et mon parcours universitaire en me donnant la liberté financière nécessaire pour me concentrer sur mes études », a déclaré Anushka Khare, responsable du programme de sécurité chez Microsoft et lauréate 2022 de la bourse Women in Cybersecurity d’ESET. « Elle m’a permis de suivre des cours avancés en cyber-sécurité, d’assister à des ateliers pertinents et d’acquérir une expérience pratique. Cela a non seulement amélioré mes compétences techniques, mais a aussi renforcé ma confiance en moi en sachant que j’ai le support nécessaire pour réussir dans ce domaine compétitif. »À propos d'ESETESET fournit une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET a toujours une longueur d'avance sur les cyber-menaces connues et émergentes et sécurise ainsi les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, ses solutions et services cloud-first, basés sur l'IA, sont très efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteurs. Une défense en temps réel 24h/24 et 7j/7 et un support local solide, assurent la sécurité des utilisateurs et le fonctionnement sans interruption des entreprises. Un environnement numérique en constante évolution exige une approche progressive de la sécurité. ESET s'engage dans une recherche de classe mondiale et une puissante surveillance des menaces, soutenues par des centres de R&D et un solide réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, visitez www. www.eset.com ou suivez ESET sur LinkedIn, Facebook, X et https://www.eset.com/be-fr/.