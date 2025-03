ESET HOME Security Essential a reçu le prix du produit de l’année d’AV-Comparatives . Pourquoi ?

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 4 mars 2025 - Le 20 février, pour ESET HOME Security Essential, ESET a reçu le prix du produit de l’année 2024 décerné par AV-Comparatives. Ce prix est le résultat de plus de 30 ans d’expérience d’ESET et de ses efforts pour fournir la meilleure cyber-protection aux utilisateurs domestiques.Le prix AV-Comparatives est particulièrement intéressant, grâce à l'attention des évaluateurs pour divers aspects propres aux solutions de cyber sécurité évaluées. Ils n'ont ménagé aucun effort pour vérifier les capacités anti-malware, les performances, l'expérience utilisateur globale et le support dans le cadre d'une série de tests effectués en 2024.Comment ESET HOME Security protège-t-il les utilisateurs contre les scénarios de laboratoire et les réels, son impact sur l’appareil protégé et sa grande convivialité.ESET HOME Security Essential a excellé dans plusieurs tests de protection, dont celui de la protection en situation réelle, la protection contre les malwares et la protection contre les menaces avancées d’AV-Comparatives. Pour les utilisateurs cela prouve qu’ESET peut les protéger contre des centaines de milliers de menaces qui peuvent compromettre leurs appareils à partir de divers points d’entrée.Test de protection en conditions réelles – Ce test simule les conditions réelles auxquelles les utilisateurs sont confrontés au quotidien lorsqu'ils vont sur Internet. Les solutions antivirus sont testées contre des centaines d'URL malveillantes. De plus, les testeurs notent toutes les interactions humaines requises, c'est-à-dire le blocage/l'autorisation d'exécution des échantillons détectés.Test de protection contre les logiciels malveillants – Dans le test de protection en conditions réelles, la passerelle vers un appareil est le Web, mais dans le test de protection contre les malwares, les vecteurs peuvent être des lecteurs réseau ou des clés USB – ou ils couvrent des scénarios dans lesquels le malware est déjà sur le disque.Test de protection contre les menaces avancées (ATP) – Connu aussi sous le nom de test en conditions réelles amélioré, celui-ci utilise des techniques de pénétration qui permettent aux attaquants de cibler des systèmes informatiques externes spécifiques. Il évalue aussi la manière dont les produits de sécurité protègent contre ces attaques. De plus, il évalue la protection contre les menaces avancées ciblées telles que les exploits et les attaques sans fichier.L’Advanced Threat Protection (ATP) reconnaît aussi l'approche de prévention d'ESET (ESET prevention-first approach), où la technologie est configurée pour arrêter les attaques avant qu'elles ne se produisent. À cette fin, la moitié des échantillons de maliciels bloqués (7 sur 15) ont été arrêtés dans leur phase de pré-exécution (were stopped in their pre-execution phase), donc avant que la menace ne soit exécutée et lorsqu’elle est toujours inactive sur le systèmeCette protection n'est pas théorique. Les moteurs de détection d'ESET ont découvert et stoppé de nombreuses menaces avancées telles que Lumma Stealer. Vendu sur le dark web, ce maliciel voleur d'informations cible principalement les portefeuilles de crypto-monnaies, les identifiants des utilisateurs et les extensions de navigateur à authentification à deux facteurs.La vraie force de ce « Produit de l’année » ne consiste pas qu’à le rendre efficace, mais aussi à s’assurer que ses capacités ne ralentissent pas de manière importante l’appareil protégé ou ne bombardent pas les utilisateurs avec de fausses alarmes.Créer une sécurité capable de détecter des malwares à chaque étape de son déploiement est une chose (et il peut y avoir des centaines d’étapes), mais il faut des experts pour le régler afin de bloquer efficacement les malwares sans impacter les processus des logiciels légitimes ou déclencher de fausses alarmes. Pour s’assurer que les produits testés n’aient pas ce type de problèmes, les évaluateurs d’AV-Comparatives ont vérifié les faux positifs alors que les produits étaient dans leurs paramètres par défaut. Le rapport de synthèse d’AV-Comparatives mentionne : « Les faux positifs peuvent causer autant de problèmes qu’une véritable infection ».ESET HOME Security Essential a remporté la Médaille d’Argent dans la catégorie faux positifs, car les testeurs n’ont détecté que 15 faux positifs lors des effectués en 2024. (Certaines autres solutions testées ont produit environ 30 faux positifs en un seul test.) ESET a également été récompensé pour son faible impact sur le système alors que les testeurs effectuaient les procédures utilisateur habituelles telles que la copie de fichiers, l'installation d'applis ou la navigation sur des sites Web.Retrouvez le rapport complet sur https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2024/ Le prix AV-Comparatives’ pour ESET HOME Security Essential• Produit de l’année 2024, ayant reçu le prix Advanced+ le plus élevé dans les sept tests de cette année• Médaille d’Or pour la protection contre les menaces avancées• Médaille d’Argent pour le faible taux de faux positifs• Médaille de bronze pour la protection dans le monde réel• Médaille de Bronze pour le test de performanceÀ propos d'ESETESET fournit une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET a toujours une longueur d'avance sur les cyber-menaces connues et émergentes et sécurise ainsi les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, ses solutions et services cloud-first, basés sur l'IA, sont très efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteurs. Une défense en temps réel 24h/24 et 7j/7 et un support local solide, assurent la sécurité des utilisateurs et le fonctionnement sans interruption des entreprises. Un environnement numérique en constante évolution exige une approche progressive de la sécurité. ESET s'engage dans une recherche de classe mondiale et une puissante surveillance des menaces, soutenues par des centres de R&D et un solide réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, visitez www. www.eset.com ou suivez ESET sur LinkedIn, Facebook, X et https://www.eset.com/be-fr/.