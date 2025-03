L'histoire racontée dans The Tale of Bistun est basée sur le poème tragique du 12e siècle « Khosrow et Shirin », et nous verra endosser le rôle d'un sculpteur qui se réveille sans souvenirs ni biens sur le mont Behistun. Alors qu'il commence à errer à la recherche de réponses, le sculpteur rencontre une magnifique huppe qui commence à le guider à travers les décors magnifiques de la montagne. Incité à suivre un chemin tracé par une voix suppliante dans sa tête et le spécimen de huppe, le sculpteur va bientôt découvrir que la montagne entière est affligée par un fléau qui la fait lentement dépérir et fait également apparaître des créatures dangereuses . On pourrait raconter une histoire comme beaucoup d’autres, et elle ne serait pas entièrement fausse ; Le point fort dont bénéficie The Tale of Bistun , cependant, est une narration tout simplement sublime , avec une voix off qui, en plus de raconter les événements qui se déroulent dans le jeu, sera l'unique interprète de tous les personnages . Il sera très engageant d'entendre le narrateur changer de voix pour interpréter les différents personnages, et ce choix, mêlé à l'habileté du doubleur, ajoute une énorme importance à l'immersion du joueur. Pour ceux qui ont joué ou jouent encore à Donjons & Dragons , l'implication que ce narrateur parvient à donner est la même que d'être devant un Dungeon Master du plus haut niveau . Bien que localisé en termes de sous-titres dans notre langue, The Tale of Bistun est quelque peu pénalisé par l'absence de doublage en fraçais ; lire les sous-titres n'est pas la même chose qu'écouter le narrateur, mais probablement étant donné le caractère indépendant et à petit budget du titre, cela aurait été trop d'efforts pour le développeur Black Cube Games . Alors que d'un côté ce titre nous jette à la figure une puissance narrative très respectable , de l'autre côté nous sommes confrontés à un gameplay stérile .Les parties du jeu seront essentiellement divisées en deux, toutes deux dotées d'un fort composant de simulation de marche . Dans le monde éternel des souvenirs, nous ne ferons rien d'autre que nous déplacer d'une partie de la carte à une autre, résolvant des énigmes qui ne sont même pas dignes de ce nom. En fait, en plus de détruire les rochers d'une couleur, pour débloquer ceux d'une autre, ce qui créera le passage vers la zone suivante, nous ne ferons rien d'autre. Dans le monde éternel, nous ne pourrons même pas courir, ce qui le rend encore plus lent. Il s'agissait cependant d'un choix clair du développeur de mettre l'accent sur la narration, ce qui correspond parfaitement aux temps de résolution de ces cartes. Dans le monde réel, cependant, nous aurons autre chose à faire, en plus de résoudre les mêmes énigmes présentes dans le monde des souvenirs. Ici, nous rencontrerons également les ennemis amenés par la peste qui infeste la montagne, qui devront être combattus avec des mécanismes de hack and slash . Malheureusement, ce composant n'ajoute pas grand chose à The Tale of Bistun , présentant des combats basiques et pas du tout stratégiques , dans lesquels nous n'aurons rien d'autre à faire qu'utiliser nos quelques attaques disponibles pour matraquer les ennemis et penser à esquiver de temps en temps. À aucun moment The Tale of Bistun n’a semblé hostile ; Qu'il s'agisse de combat ou de résolution d'énigmes, le jeu se déroule sans aucune difficulté , mettant toujours l'accent sur la partie narrative plus que sur le gameplay. Les graphismes de The Tale of Bistun sont très adaptés au type de jeu, avec des panoramas colorés et évocateurs , mélangés aux paysages sombres et surréalistes du monde des souvenirs, qui parviennent à aider le récit à impliquer le joueur, même s'il apparaît un peu basique à la fin. Le seul adjectif que l'on peut utiliser sur les aspects sonores et narratifs est excellent , et il faut féliciter le narrateur unique du jeu, tandis que le gameplay semble être coupé à l'os, mais c'était aussi un choix fait par le développeur pour ne rien enlever au point fort de The Tale of Bistun .The Tale of Bistun est l'un de ces jeux très particuliers, qui n'offrent pas au joueur une véritable expérience de jeu faite de boutons à appuyer, d'énigmes à résoudre, de combos, etc., mais plutôt un voyage qui vous plongera dans un conte intemporel, enveloppé dans une histoire qui, sans rien inventer d'époque, parvient, grâce à sa caractérisation, à garder le joueur collé à l'écran à la recherche de réponses et d'une conclusion à ce pèlerinage .