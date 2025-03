« Turbo Overkill » est l'aventure de Johnny Turbo, un mercenaire engagé pour faire face à la menace du virus informatique SYN, qui prend le contrôle de la ville de Paradise. Son objectif est de récolter suffisamment d’argent pour subir l’opération nécessaire pour lui sauver la vie. La mission de Johnny est d'empêcher la propagation du virus et de faire face à trois mercenaires qui cherchent à accomplir une autre mission pendant l'infection, en plus de tuer Johnny. La première chose à dire, c’est que le nom du jeu génère de très grandes attentes, puisque sa traduction est quelque chose comme « sucharge turbo ». Un nom comme celui-là génère des attentes assez élevées, qui sont largement dépassées après les premiers niveaux. Le jeu est tout simplement exagéré dans tous les sens du terme, de sa vitesse à son niveau de violence qui est tout simplement comique. Pour commencer, l'esthétique du jeu est faite dans un style cyberpunk avec une touche rétro qui semble tirée directement du début des années 2000, mais elle diffère des titres sortis à l'origine à cette époque en raison de la vitesse élevée à laquelle nous jouerons. S'agissant d'un monde essentiellement de science-fiction, la bande-son à laquelle nous aurons droit sera principalement électronique avec quelques touches orchestrales très occasionnelles, et ne changera pas pendant les combats, bien que le rythme intense de la bande-son ne l'exige pas.La seule comparaison que l'on peut faire avec un jeu similaire est « Doom Eternal », et c’est facilement le meilleur jeu du genre depuis ce dernier titre. Nous aurons des armes qui remplissent différentes fonctions, un double saut dès le départ et la possibilité de faire un tiret qui change rapidement et complètement le gameplay par rapport à d'autres jeux similaires. Ce qui rend ce titre remarquable, c'est que nous aurons littéralement une jambe de tronçonneuse. Cela s'activera à chaque fois que nous ferons un balayage et nous permettra de faire plus de dégâts aux ennemis, tout en devenant plus important à mesure que le jeu progresse. Le jeu est divisé en trois épisodes, même si nous ne serons pas obligés de revenir au menu principal pour passer de l'un à l'autre. L'histoire ne devient un élément très présent qu'à partir du deuxième épisode, même si chaque début de niveau nous en donnera une petite partie. Nous pourrons comprendre le passé de Johnny et mieux comprendre la nature de la chirurgie pour laquelle il a accepté ce travail, ainsi qu'expliquer la relation qu'il entretient avec d'autres personnages qui apparaîtront tout au long de l'intrigue, en plus de trouver des cassettes qui nous donneront messages de personnes importantes dans la vie de Johnny, construisant ainsi mieux son personnage et nous aidant à comprendre qui il était avant les événements du jeu.Ce qui distingue ce jeu, c'est que chaque niveau est très varié et que chaque environnement ressemble à un vrai. Cela a du sens, puisque le jeu est publié par Apogee Entertainment, qui a publié Duke Nukem 3D, dont les environnements étaient réputés pour être réalistes et hautement interactifs, ce qui est également le cas ici. Les environnements incluent des quartiers entiers, des banques, des secteurs industriels, des zones résidentielles, etc. La meilleure façon de décrire l'approche adoptée pour la conception des niveaux est de maintenir la surprise et d'augmenter constamment l'échelle de ce à quoi nous jouons. Cela peut être constaté dans un niveau du deuxième épisode où nous abandonnerons le voyage à pied et contrôlerons un véhicule assez spécial qui nous mènera à notre prochain objectif. N'importe quel autre jeu nous aurait dit d'y aller et nous aurait téléportés, mais le choix de nous faire aller dans un véhicule crée ce qui est facilement l'un des niveaux les plus mémorables auxquels j'ai jamais joué. Presque tous les niveaux commencent par une cinématique mémorable, que l'on ne veut pas gâcher, mais certains sont plus dramatiques et d'autres plus comiques. C'est le troisième épisode où les enjeux sont augmentés au maximum, car le jeu prend un changement de ton assez prononcé. Le décor change et le jeu nous transforme en une force imparable qui tentera d'accomplir sa mission à tout prix. Cela se fait à la fois visuellement et narrativement, donc ce ne sera pas simplement quelque chose d'abstrait qu'on nous raconte et que nous devons imaginer.Comme mentionné précédemment, la meilleure comparaison que l'on puisse faire entre ce jeu et n’importe quel autre est « Doom Eternal », et certaines des mécaniques utilisées dans ce jeu nous ont beaucoup aidé à battre celui-ci. En termes de performances, nous n'avons rencontré aucun problème majeur ni chute brutale de fréquence d'images, même sur la vieillissante Nintendo Switch. Le style artistique n'est pas compromis et le jeu est définitivement recommandé aux fans de jeux plus frénétiques ou à ceux qui recherchent un défi. Le rythme est constant et rapide, et ne faiblit pratiquement pas à aucun moment. Si vous n'êtes pas un joueur rapide ou si vous n'aimez pas être constamment en mouvement, ce jeu n'est pas pour vous. Si vous êtes fan des boomer shooters de ces dernières années, ce titre est l'évolution naturelle du genre, et je le recommande vivement.« Turbo Overkill » est couronné comme l'un des meilleurs jeux du genre grâce à sa capacité à faire évoluer constamment le jeu, surprenant les joueurs avec un gameplay rapide et varié qui se déroule dans différents environnements, ainsi qu'une histoire qui ne devient pas intrusive . . Au fait, le jeu a été développé principalement par une personne et quelques développeurs à temps partiel, vous pouvez donc voir l'amour et le dévouement qui y sont mis.