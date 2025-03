En tant que franchise devenue très populaire dans le monde entier, la série Macross propose diverses batailles combinées passionnantes entre avions et mecha.Cette fois, les fans de la série peuvent profiter de Macross sous la forme d'un nouveau jeu qui vient de sortir hors du Japon. Vous commencerez le jeu en incarnant l'un de vos pilotes choisis parmi leurs époques respectives. L'histoire présentée dans ce jeu est assez simple : vous devez sauver les chanteuses alors que des pilotes de différentes époques se rencontrent. Bien sûr, le voyage pour sauver les Chanteuses n'est pas facile, vous devez maîtriser les manœuvres de votre avion pour affronter les ennemis qui vous bloquent toujours. Dans Macross -Shooting Insight-, votre jeu se concentrera sur l'action de tir entre les avions avec un gameplay de jeu d'enfer de balle typique. Vous ferez face à diverses attaques de tirs de nombreux ennemis que vous devrez éviter tout en les détruisant avec vos armes. Vous pouvez utiliser le canon principal de votre avion ou utiliser le stick analogique droit pour verrouiller les tirs de missiles sur plusieurs cibles à la fois. Bien sûr, vous devez faire attention au nombre de missiles que vous pouvez tirer en même temps. Utiliser des missiles pour détruire les ennemis augmentera également la puissance de vos attaques. De plus, vous pouvez également récupérer des objets lâchés par les ennemis pour augmenter encore plus vos attaques.Dans certaines parties, vous contrôlerez également votre avion sous la forme d'un mecha qui a la capacité de manœuvrer de plus en plus librement. Vous pouvez toujours utiliser les mêmes types d'attaque, mais avec une direction de cible plus libre que la forme avion. Lorsque vous êtes en retard pour répondre à certaines exigences, vous recevrez également un boost de statistiques qui est indiqué par l'activation de plusieurs chansons caractéristiques de la série Macross. Malheureusement, le gameplay semble moins varié d'une étape à l'autre. Bien sûr, ce jeu présente également une histoire sous la forme d'un roman visuel où vous assisterez à un dialogue entre les personnages avant le début de votre bataille. L'histoire présentée diffère également en fonction du personnage que vous choisissez au début du jeu, mais toujours au sein du même scénario. Vous pouvez considérer cette histoire comme vue du point de vue de différents personnages. Cependant, nous avons trouvé que la partie roman visuel devenait un peu monotone après un certain temps et que le jeu semblait plus concentré sur la partie action de l'enfer des balles.Visuellement, nous pensons que le jeu semble assez dépassé par rapport aux standards des consoles de la génération actuelle. Même si le genre présenté est un jeu de type bullet hell, il serait plus intéressant si ce jeu proposait des animations plus immersives pour se différencier des jeux similaires. Cependant, la conception des personnages semble assez fidèle à l'ancienne série, ce qui peut certainement chouchouter les fans de la série Macross. Nous avons trouvé que le son proposé était un peu décevant. Les dialogues sont plutôt bons, mais dans les parties d'action, tous les effets sonores semblent trop standards et manquent de variété. Une partie que nous avons aimée était l'endroit où la chanson emblématique de la série Macross apparaissait pour colorer votre combat après avoir rempli certaines conditions au combat. Pour ceux d'entre vous qui sont fans de la série Macross, ce jeu pourrait être suffisamment intéressant pour être ajouté à votre bibliothèque en tant que collection. Cependant, si vous vous attendez à un jeu Bullet Hell épique et immersif, nous ne vous recommandons pas de vivre une expérience différente dans ce jeu par rapport à des jeux Bullet Hell similaires.L'avion que vous possédez peut également être amélioré au fur et à mesure que vous effectuez des missions. Gardez également à l’esprit que ce jeu reportera également votre santé restante à l’étape suivante, vous devez donc tenir compte de votre capacité à éviter les attaques. Cependant, pour ceux d'entre vous qui préfèrent jouer au jeu de manière décontractée, vous pouvez également activer la fonctionnalité de régénération automatique de la santé, mais vous n'entrerez pas dans le classement si vous décidez d'activer cette fonctionnalité. Le jeu propose également des personnages qui sembleront familiers à ceux d'entre vous qui ont suivi le développement de la série Macross. Plusieurs personnages emblématiques déjà très familiers aux fans de longue date, comme Sheryl Nome, sont également présents dans ce jeu.Macross -Shooting Insight- est une série Macross qui se concentre sur l'action infernale des avions dans l'espace. Cependant, malheureusement, l'excitation d'un jeu de type Bullet Hell qui semble généralement si épique apparaît très standard dans ce jeu.