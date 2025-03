Quarks Interactive a développé un royaume mystique où l’informatique quantique façonne la somme de tout. Un sanctuaire quantique qui abrite un apprenti qui doit étudier auprès de quatre sages qui façonnent son chemin. Il existe des secrets qui peuvent apporter de nouvelles connaissances et la connaissance est un pouvoir. Les murmures cosmiques vous feront grandir de manière exponentielle et illimitée. Quantum Odyssey se présente un jeu éducatif différent de ce qui était proposé dans les années 90. Au lieu de se baser sur la réponse à des questions théoriques, ils ont décidé de passer à des concepts pratiques basés sur des défis. Ces défis seront parfois accompagnés de dialogues qui partageront quelque chose sur le domaine quantique. Tout en résolvant des exercices basés sur des principes réels de l'informatique quantique à l'aide de QuBits. Vous n’avez pas besoin d’un diplôme d’études supérieures pour comprendre les bases de cette aventure, car tout est visuel. Les couleurs sont utilisées pour différencier les différentes problématiques qui composent ce domaine. Le tout dans un simulateur quantique avec plus de 400 tests à réussir. Il s’agit d’algorithmes qui ont une représentation graphique et que nous pouvons modifier avec différentes approches. Ce qui est intéressant dans cette section, c'est qu'elle peut être transférée sur du matériel quantique réel, en enseignant par des pratiques réelles. Cela peut être un peu déroutant au début, mais les mentors que vous rencontrez constituent un excellent tutoriel sur cette science. Chacun d’entre eux a quelque chose d’unique dans la façon dont il transmet sa sagesse sur ce sujet. De manière inattendue, ils font aussi partie d’un aspect de cette science, avec sa perspective sur la responsabilité. Ceux-ci sont accompagnés d'un air mystique qui vous fera continuer à jouer pour démêler plus de curiosités.Au fur et à mesure que vous progressez dans cet univers interconnecté, vous gagnerez de nouveaux outils pour résoudre des énigmes. Cela peut sembler être un jeu simple avec un grand puzzle à résoudre, mais sa force réside dans la transmission de principes quantiques. Une base qui, au lieu de prêcher la théorie, vous met devant la caméra pour trouver des solutions avec un synopsis rapide. Après tout, c’est en forgeant qu’on devient forgeron, de sorte que vous parvenez à comprendre ces principes fondamentaux avec une difficulté croissante. Les algorithmes deviennent progressivement plus complexes et si cela ne vous suffit pas, il existe un éditeur de défis. Cela vous donnera beaucoup de rejouabilité, il dispose même de classements pour les défis officiels. Techniquement parlant, c'est une aventure minimaliste où les couleurs vives occupent une place centrale pour donner vie aux algorithmes. Ils s'appuient sur des effets pour souligner ce que fait chaque élément que vous pouvez utiliser lors de la création d'un algorithme. Le tout avec une interface épurée, sans vous submerger de trop de données en même temps. Avec peu, ils proposent quelque chose qui ajoute un attrait visuel à cette connaissance qui se veut accessible à tous. Les thèmes environnementaux sont là pour vous aider à vider votre esprit, surtout lorsque vous devez vous concentrer sur les défis particuliers. Bien qu'il n'ait pas de thème notable, c'est un élément réussi qui vous aidera à vous concentrer sur ce qui est important. Les effets sonores sont bien définis pour chaque élément dont nous disposons et aident même à identifier des solutions. Dommage que le jeu ne soit pas proposé en français à ce stade.Quantum Odyssey doit encore élargir son récit, mais il est sur la bonne voie pour devenir un jeu éducatif. Il y a de nombreux défis à surmonter, il n'est pas nécessaire de connaître le sujet au préalable, simple mais attrayant pour les yeux. À certains niveaux, les solutions peuvent ne pas sembler très logiques avec les composants, surtout dans les premières étapes. Un défi qui cherche à équilibrer les défis avec les connaissances basées sur des aspects réels de l'informatique quantique ... mais en anglais c'est parfois difficile à suivre.