Un groupe de chercheurs doit enquêter pour déduire qui se cache derrière les mutations et la folie dans le laboratoire de Mistery. Une brèche a provoqué un brouillard dangereux aux effets néfastes. L'inhalation de ce gaz provoque la folie et transforme les morts en monstres qui cherchent à détruire tout être vivant. Quelque chose qui à son tour va déclencher la méfiance des agents venus enquêter, lui donnant une folie perfide. Huit membres du personnel du site doivent survivre sur le site échoué ... trois ont été contaminés. Déterminer les traîtres dans nos rangs tout en essayant de trouver ce dont vous avez besoin pour éliminer les entités ou mourir en essayant de vous échapper est prometteur. Mistery fait partie des jeux collaboratifs axés sur le PvPvE où la déduction et la paranoïa jouent un rôle fondamental. Tout le monde peut jouer à l'un des trois modes pour travailler ensemble en accomplissant une série de tâches et en essayant de survivre trois nuits. Les joueurs doivent faire face à des ennemis surnaturels qui cherchent à achever le groupe avant qu'ils ne puissent s'échapper sur un bateau. Ou même découvrir qui dans le groupe est un traître cherchant à saboter tout le monde afin de s'échapper par lui-même. Une approche qui n'apporte pas beaucoup d'explications de chaque mode après avoir passé un tutoriel qui explique bien le gameplay de base, hélas le jeu n'est pas proposé en français pour le moment et la traduction anglaise a parfois du mal à suivre, faisant apparaître ici et là des textes en chinois.L'idée est de créer un camp pour empêcher la folie de s'emparer de vous, ce qui vous enlève la vie. Ce n’est pas seulement un effet d’empoisonnement, cela peut également modifier votre perception des choses, réduire votre efficacité au combat, baisser un maximum de santé ou même modifier la taille des objets ainsi que leurs collisions. Vaincre des créatures fournit des matériaux sur lesquels travailler au camp où nous pouvons fabriquer des objets. Au début, vous n'aurez que l'essentiel comme des bandages, des munitions, des seringues médicales, une batte, un pistolet ou une lampe de poche. Vous devrez vaincre des ennemis d'élite ou ouvrir des boîtes pour déposer les plans permettant de fabriquer davantage de choses. Vous pouvez effectuer une mise à niveau en utilisant quatre injections de mutation pour acquérir de nouvelles compétences pour développer votre personnage. Ils seront indispensables pour affronter les créatures d'élite ou les boss si vous souhaitez vous échapper. Certaines de leurs combinaisons sont tellement brisées que les hordes ne seront pas à la hauteur de votre escouade.Les graphismes de Mistery sont sombres, quelque peu minimalistes, mais avec de grands décors soutenus par des effets d'éclairage et d'environnement. Chaque joueur dispose de son propre anneau de lumière, même s'ils pourraient être étendus s'ils décident de collaborer afin que les deux personnages soient toujours visibles. Il n'y a pas beaucoup de monstres, mais ils sont bien différenciés afin que les dangers qu'ils représentent puissent être reconnus en un coup d'œil. Là où ça pèche un peu, c'est au niveau des animations, notamment les protagonistes avec un mouvement uniforme, on peut même dérouter les alliés. Même avec ces détails, il convient de souligner que les environnements sont capables de générer de la claustrophobie et de la tension, de jour comme de nuit. Nous avons des ennemis procéduraux qui changent et s'adaptent parfois à la construction de nos personnages. Cela rend quelque peu difficile de trouver une stratégie d’équipe pour faire face aux hordes nocturnes. Dès la première nuit, le chaos s'installe en raison du nombre de bêtes qui vous entourent. Un facteur de tension qui crée parfois de la frustration, cela ne semble pas proportionnel avec moins de quatre joueurs. Encore faut-il en trouver en Europe, car les serveurs ne sont pas très soutenus actuellement.Dans une équipe de 5 à 8 personnes, les défis deviennent gérables, même s'il y a l'autre problème de ne pas donner d'instructions claires. Un cas serait celui des opérations d’extraction où nous devons vaincre l’une des trois entités. Quelque chose qui n'est même pas clarifié dans le tutoriel comment les faire apparaître, s'ils ont une condition pour activer lesdites rencontres. Il n'y a pas de bande sonore, s'appuyant peut-être sur des sons ambiants pour vous maintenir en haleine. Le son n'apparaît que parfois lorsque les hordes nocturnes s'intensifient. Indéniablement, le potentiel qui pourrait être ajouté au gameplay s'il avait des thèmes pendant l'exploration est gaspillé. Les effets sonores, bien qu'adéquats, ne semblent pas vraiment se démarquer, à l'exception des pas et des murmures lointains. C'est crucial pour prédire d'où les entités viennent, car votre vision est limitée, ce qui vous fait vous sentir en insécurité.Mistery vous confronte au mystère de l'identité du traître tout en essayant de ne pas tomber sous les créatures. Le tutoriel pourrait entrer plus en détail sur toutes les modalités pour clarifier ce que vous devez faire, le jeu ne prend pas en charge les manettes, ce qui devrait être essentiel pour de nombreux jeux modernes, et l'optimisation est clairement à revoir.