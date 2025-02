Dreamless est un jeu d'aventure avec des éléments d'horreur qui sprend place dans une ville totalement oubliée. Le joueur se retrouve dans un monde où la réalité et les rêves s'entremêlent, créant des labyrinthes complexes et des situations dangereuses. L’objectif principal est de survivre et de percer les mystères derrière ces rêves. Le gameplay est basé sur l'exploration atmosphérique et la résolution d'énigmes, où la recherche d'objets joue un rôle important. Le jeu propose plusieurs fins qui dépendent des choix du joueur. De plus en plus de personnes meurent dans des circonstances mystérieuses, et la communauté locale semble ignorer ce rituel sinistre. Le joueur incarne un lycéen qui commence lentement à découvrir qu'il pourrait être la prochaine victime. Ne vous laissez pas tromper par ce que dit l'interface du magasin : « Tous les 25 ans, quelqu'un disparaîtra mystérieusement, bla bla ». Ce ne sont que des paramètres d'arrière-plan. Le jeu lui-même reste un jeu de maison hantée très traditionnel où un lycéen nommé John explore une bâtisse abandonnée depuis longtemps d'une vieille femme décédée qui terrifiait autrefois tous les habitants d'une petite ville. Le gameplay est le classique "cherchez la clé partout dans le décor", puis "cherchez la porte qu'elle ouvre" après l'avoir trouvée ». L'ensemble du processus de jeu peut être qualifié d'extrêmement basique.Il y a des conseils, mais pas beaucoup. Il y a des bugs, mais pas graves. Dans l'ensemble une bonne ambiance et un ou deux bons jumpscares, une intrigue inexplicable. Le processus a pris une heure et demie, et le sentiment après l’avoir terminé était c’est bien, mais c’est tout. Ce jeu représente en fait le niveau « moyen » des jeux d'horreur indépendants - ni bon ni mauvais, légèrement supérieur à la ligne de passage, mais loin d'être excellent. Il n'a pas beaucoup de valeur ludique, mais il n'est pas assez mauvais pour donner une mauvaise critique. Même techniquement, Dreamless n'impressionne pas, le style mélange certes des éléments réalistes avec des motifs oniriques, mais rien que nous n'avons pas déjà vu ailleurs. L'histoire de la fille est très bien présentée grâce aux enregistrements de l'enregistreur vocal. Dans l’ensemble, l’intrigue est bien présentée, mais nous aurions aimé une fin plus compréhensible. Il n'y a pas de doublage pour le personnage principal, mais ce n'est pas un problème en soi.Dans l’ensemble, Dreamless est un jeu d'horreur qui divertit le temps d'une heure ou deux. Rien de mémoire ou d'horrifique, mais ça passe quand même.