Un an après la première collection , Aspyr remet les aventures de Lara Croft sur le devant de la scène avec Tomb Raider IV–VI Remastered , une collection très attendue qui comprend "La Révélation Finale" (The Last Revelation, 1999), "Sur les traces de Lara Croft" (Chronicles, 2000) et "L'Ange des Ténèbres (The Angel of Darkness, 2003). Trois titres qui, pour le meilleur et pour le pire, ont réussi à marquer une époque, mais qui risquent aujourd'hui de montrer, non sans quelques évidences, le poids de leurs années. La tâche de ce remaster est tout sauf simple : préserver l’âme originale des jeux mais, en même temps, les rendre plus accessibles à un public résolument plus « moderne ». Avec des graphismes repensés, des commandes mises à jour selon des normes plus modernes et la possibilité de basculer entre les versions originales et remasterisées en temps réel, cette collection relève la tâche difficile d'équilibrer nostalgie et innovation. Il est cependant triste de dire que tous les choix de conception de l’époque n’ont pas résisté à l’épreuve du temps et, dans certains cas, le travail d’Aspyr se limite à un lifting superficiel qui ne parvient pas à résoudre des problèmes plus profonds. Bien sur, l’amélioration la plus évidente, et à certains égards la plus attendue, de ce Tomb Raider IV–VI Remastered concerne l'aspect visuel. Les textures sont définies plus nettement, l'éclairage est calculé de manière dynamique et les modèles de personnages semblent moins anguleux, sans sacrifier leur style emblématique. Le changement instantané (par simple pression d'un bouton) entre les graphismes originaux et remasterisés est un ajout que les fans nostalgiques apprécieront sûrement, et vous permet de remarquer en temps réel les différences abyssales entre le matériel original et celui d'Aspyr.Il convient toutefois de noter que la refonte technologique ne vise pas à transformer complètement l’expérience. La Révélation Finale est sans aucun doute celle qui en profite le plus : ses temples et ses tombeaux égyptiens inoubliables acquièrent une nouvelle profondeur, avec une amélioration vraiment significative en termes d'atmosphère. Chronicles s'améliore également, mais son caractère épisodique et ses décors plus variés font que ses innovations graphiques ressortent moins clairement que le quatrième épisode. L'Ange des Ténèbres , en revanche, reste le plus problématique : l'amélioration visuelle est là et est palpable, mais il est tout aussi indéniable que le jeu continue de transmettre cette sensation de produit inachevé. Dans l’ensemble, la collection fonctionne sans problème sur PS5, avec une fréquence d’images solide même pendant les moments les plus mouvementés. Certaines animations sont un peu rebutantes, notamment dans L'Ange des Ténèbres , qui, bien que mis à jour, conserve une certaine apparence boisée et datée. Mais, comme nous le verrons bientôt, ce n’est là qu’un des « problèmes » de Tomb Raider IV–VI Remastered , coupable d’avoir laissé intacts certains éléments qui apparaissent aujourd’hui mal peaufinés.L'introduction d'un système de contrôle moderne, remplaçant le tristement célèbre contrôle dit tank, est sans aucun doute l'une des améliorations les plus appréciées. Après tout, nous le savons tous : le charme des commandes originales est imbattable, mais après quelques décennies, il est indéniable à quel point cela peut être difficile pour ceux qui ne connaissent pas la série classique. L'adoption d'un schéma de contrôle plus fluide rend l'exploration et le combat beaucoup plus intuitifs et moins lourds, en particulier pour des titres comme The Last Revelation et Chronicles où l'accent est mis sur les plateformes et la résolution d'énigmes environnementales. Mais tout ce qui brille n’est pas or, et on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que, pad en main, certaines mécaniques restent de bois. Le système de saut nécessite toujours un timing presque chirurgical, avec une détection des rebords souvent au-delà du point d'imprécision. On s'y habitue vite, bien sûr, et de ce point de vue la phase de combat est certainement beaucoup plus problématique, un lourd talon d'Achille capable de mettre dangereusement à mal l'expérience du "nouveau" The Angel of Darkness : on savait déjà depuis un moment que visée peu réactive et mouvements maladroits étaient une évidence à l'époque, mais on aurait espéré une mise à jour plus conséquente de ce jeu remasterisé, au moins sur ce plan. Le nouveau système de contrôle atténue quelque peu l’expérience globale, mais il ne peut à lui seul éliminer complètement ces problèmes. Il va sans dire que le level design des trois œuvres, marque de fabrique de la saga, reste inchangé – avec de nombreux mérites, on le sait tous, mais aussi quelques défauts évidents.La structure centrée sur les puzzles de The Last Revelation confirme sa solidité, avec un level design aussi réussi qu'ingénieux et une narration environnementale efficace. Chronicles , tout en offrant une plus grande variété en termes de lieux et de scénarios, se présente davantage comme une extension que comme une véritable suite. L'Ange des Ténèbres, pour sa part, se confirme comme le chapitre le plus clivant : né avec des ambitions de RPG, des choix de dialogue et une évolution des capacités de Lara, il a été victime d'un développement précipité qui a compromis son exécution de manière presque irréparable. Et, à contrecœur, il faut bien admettre que les séquelles de cette gestation difficile sont encore visibles même dans cette version remasterisée : collisions imprécises, sections de plateformes frôlant la frustration et sections de combat hâtives et mal peaufinées en font toujours une expérience acceptable pour les fans les plus acharnés de la saga, mais résolument fatigante pour quiconque l'aborde pour la première fois. Un ajout notable, similaire à l’année dernière, est le mode Photo . Il sera donc possible de capturer et de partager les moments les plus excitants de vos parties, en pouvant s'appuyer sur une suite de poses, d'expressions faciales et de tenues pour créer des clichés uniques et personnalisés. La nouveauté est le « Flyby Camera Maker », un mode qui permet de positionner jusqu’à vingt caméras différentes dans une même scène, de modifier leurs paramètres (profondeur, champ de vision, etc.) et de créer des séquences cinématiques personnalisées. Une fonctionnalité intéressante, il faut le dire, qui en plus d'ajouter un niveau supplémentaire de créativité à un mode photo traditionnel, permet aux joueurs d'explorer les paramètres sous de nouvelles perspectives.D’un point de vue purement narratif, les trois titres de cette collection sont capables d’offrir des types d’expériences extrêmement différents. The Last Revelation incarne l'essence la plus classique (et la plus appréciée) de Tomb Raider : Lara explore des ruines antiques, résout des énigmes et échappe à des pièges mortels : une harmonie ludique qui joue à merveille depuis des années et qui, ce n'est pas par hasard, se traduit par le chapitre le plus cohérent et le mieux rythmé (du trio). Chronicles , en revanche, opte pour une structure épisodique qui accorde une grande importance aux flashbacks sur le passé du protagoniste : un choix qui se traduit par un scénario qui ne lésine pas sur la variété, mais prive le jeu d'un fil conducteur fort et, à la longue, le rend moins incisif. L'Ange des Ténèbres représente le « et si » le plus discuté de la série, ce chapitre tant attendu et innovant destiné à incarner un tournant pour la série avec une intrigue plus sombre, des conspirations et des choix moraux. Cependant, en raison de problèmes de développement, Lara s'est arrêtée bien en deçà du cap souhaité, avec une histoire beaucoup plus fragmentée que prévu et, en général, des dialogues peu incisifs et convaincants. Malgré ses défauts, il faut lui reconnaître une atmosphère fascinante, avec des décors de style noir et un sens du mystère qui le distingue immédiatement des autres titres.Rien à dire sur le département audio , qui même dans cette réédition maintient sa fidélité au matériel original. Les musiques de Nathan McCree et Peter Connelly évoquent habilement un sentiment d'aventure et de mystère, et sont vraiment à leur meilleur dans La Dernière Révélation . Les effets sonores d'ambiance, tels que les pas de Lara résonnant dans les temples ou les bruits urbains dans L'Ange des Ténèbres , contribuent à créer une atmosphère immersive, encore renforcée par le support de spatialisation des systèmes audio modernes. Une discussion légèrement différente (et plus délicate) pour la voix off, qui risque d'être l'épée à double tranchant à laquelle vous ne vous attendez pas. La voix iconique de Françoise Cadol (la doubleuse historique de Lara Croft) s'avère une fois de plus pertinente et en phase avec la nature du protagoniste, mais de nombreuses interprétations de personnages secondaires ou de PNJ semblent datées et très loin d'être naturelles. Il va sans dire que les dialogues de L'Ange des Ténèbres semblent souvent en décalage avec l'ambiance du jeu, alimentant encore davantage ce sentiment de « peu d'attention » qui semble caractériser ce dernier épisode.Tomb Raider IV–VI Remastered atteint le noble objectif de préserver trois classiques, tout en les rendant plus accessibles à un public moderne. Les graphismes améliorés, les commandes mises à jour et les performances stables sont des atouts indéniables qui rendent cette deuxième et dernière étape du voyage nostalgique plus agréable. Cependant, le travail de remasterisation ne va pas assez en profondeur pour corriger certains des problèmes structurels historiques, en particulier dans L'Ange des Ténèbres. Si La Révélation Finale reste, après toutes ces années, un titre solide et engageant, Sur les Traces de Lara Croft apparaît comme un interlude dépourvu de tranchant, tandis que L'Ange des Ténèbres conserve toujours les mêmes fragilités qui en ont fait l'épisode le plus controversé de la saga. Pour les fans de longue date, cette collection représente un retour aux sources qui mérite d'être revécu, mais pour les nouveaux joueurs, certains éléments datés peuvent être un peu intimidants. Dans l’état actuel des choses, Tomb Raider IV–VI Remastered est un hommage affectueux mais imparfait à la légende de Lara Croft.