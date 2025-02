ESET annonce sa participation au rapport Threat Intelligence (renseignements sur les menaces)

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRATISLAVA, le 27 février 2025 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, annonce sa sélection en tant que participant averti interrogé par Forrester pour son rapport « Comment mesurer l’efficacité et la valeur des renseignements sur les menaces ». Forrester, un cabinet d’études réputé, a mis en évidence les caractéristiques essentielles du renseignement sur les menaces crédible, résumées dans le modèle CART : complet, précis, pertinent et opportun. Les solutions ESET Threat Intelligence s’alignent parfaitement sur ces principes, permettant aux organisations de renforcer leur situation sécuritaire et de garder une longueur d’avance sur les menaces avancées.« Etre inclus dans le rapport Forrester renforce notre engagement à fournir des renseignements exploitables et de haute qualité sur les menaces qui répondent aux besoins évolutifs des entreprises d’aujourd’hui », explique Juraj Knapec, chef de produit ESET Threat Intelligence. « En mettant l’accent sur la clarté, la précision et la rapidité, nous permettons à nos clients de prendre plus rapidement des décisions critiques, de réduire leur exposition et de renforcer leurs défenses contre les acteurs de menaces avancées. »Le cadre CART de Forrester souligne les besoins en renseignements sur les menaces :•Complets : couvrant une large gamme de sources et de vecteurs de menaces.•Accurate (précis): offrant des informations organisées et vérifiées à partir d’expériences pratiques.•Relevant (pertinents): fournissant des informations personnalisées et exploitables qui correspondent aux besoins organisationnels.•Timely (actuels): permettant des décisions proactives en anticipant les menaces émergentes.Les solutions ESET Threat Intelligence sont développées selon ces principes. En privilégiant les mesures quantitatives et en apportant de la clarté dans l'analyse des menaces, ESET garantit à ses clients des données fiables et exploitables pour les aider à atténuer efficacement les risques.Le rapport souligne un défi majeur : de nombreux professionnels de la sécurité et des risques ont du mal à mesurer la valeur et l’efficacité de leurs renseignements sur les menaces, ce qui entraîne un gaspillage de ressources et des opportunités manquées. Forrester souligne aussi l’importance d’utiliser des mesures quantitatives et qualitatives robustes pour démontrer l’impact des renseignements sur les menaces au sein d’une organisation. A cela ESET répond en fournissant des renseignements clairs sur les menaces simplifiant la prise de décision, ainsi que des informations quantitatives soulignant la valeur mesurable et générant des résultats stratégiques.Comme indiqué dans le rapport Forrester « Comment mesurer l’efficacité et la valeur des renseignements sur les menaces » : « Les indicateurs sont essentiels pour démontrer l’efficacité des renseignements sur les menaces, mais résistez à la tentation de vous fier uniquement aux indicateurs basés sur la consommation… plus n’est pas nécessairement mieux. La valeur cible d’un indicateur donné est propre à la maturité en cyber-sécurité et au profil de risque de chaque organisation. » Construit sur le cadre CART, ETI permet de personnaliser chaque solution de renseignement sur les menaces afin de répondre aux besoins uniques des clients, en veillant à ce qu’ils reçoivent les informations les mieux ciblées et les plus pertinentes.ESET Threat Intelligence fournit des données en temps réel sur les fichiers malveillants, les domaines, les adresses IP, les URL, les botnets et l'activité APT permettant aux entreprises d’agir rapidement. Les rapports Advanced Persistent Threat (APT) offrent des analyses approfondies de menaces avancées, les packages PREMIUM incluant des consultations directes avec des analystes. Les informations ciblées et exploitables améliorent la détection et la réponse, tandis que l'intégration transparente SIEM et TIP maximise l'efficacité. Grâce à ces solutions, ESET permet aux utilisateurs d'automatiser les recherches de menaces, d'anticiper les risques émergents et de réduire les délais de réponse aux incidents. Cela renforce leur architecture en cyber-sécurité.Pour plus d’informations sur ESET Threat Intelligence, visitez https://www.eset.com/lu-fr/professionnels/services/threat-intelligence/ ESET fournit une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET a toujours une longueur d'avance sur les cyber-menaces connues et émergentes et sécurise ainsi les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, ses solutions et services cloud-first, basés sur l'IA, sont très efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteurs. Une défense en temps réel 24h/24 et 7j/7 et un support local solide, assurent la sécurité des utilisateurs et le fonctionnement sans interruption des entreprises. Un environnement numérique en constante évolution exige une approche progressive de la sécurité. ESET s'engage dans une recherche de classe mondiale et une puissante surveillance des menaces, soutenues par des centres de R&D et un solide réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, visitez www.eset.com ou suivez ESET sur LinkedIn, Facebook, X et https://www.eset.com/be-fr/.