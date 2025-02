Le thème central de The Mermaid of Zennor (la Sirène de Zennor) n’est pas forcément facile à digérer pour tout le monde. L’histoire sombre et lugubre tourne autour d’une adolescente et de son amour non partagé et interdit pour son frère aîné. C’est une plongée profonde dans le bassin d’émotions perturbées d’une fille autiste de 13 ans, mais elle aborde également des sujets sensibles comme la dépression, les pensées suicidaires, l’intimidation, la sociopathie. Pourtant, l’écriture est absolument incroyable et la plume exquise d’ebi-hime a le potentiel de transformer toutes vos pensées critiques en une profonde compassion pour le personnage principal. L'histoire est racontée du point de vue de Lilac, victime du harcèlement incessant de ses camarades de classe qui lui jettent des objets, se moquant d'elle parce qu'elle est différente. À la maison, les choses ne vont pas beaucoup mieux : étant le résultat d'un second mariage qui a lieu alors que son père n'a toujours pas tourné la page après la mort de sa première femme 13 ans plus tôt, elle est considérée comme un rappel constant de son amour perdu et donc traitée froidement, criée dessus ou complètement ignorée. Sa mère ne comprend pas sa souffrance et la prend comme un besoin incessant d'attention, tout en ignorant ou ne prenant jamais au sérieux les besoins de sa propre fille. Piégée dans un monde de haine et ripostant rarement, Lilac ne trouve du réconfort qu'en présence de son frère aîné Jesse - un demi-frère issu du premier mariage de son père - qui se soucie vraiment de sa petite sœur, se montrant toujours très protecteur et affectueux envers elle. Il n'est pas surprenant qu'elle transforme toutes ces émotions refoulées et ces frustrations refoulées en un amour déplacé pour Jesse, qui est considéré comme la seule personne qui la comprend, devenant ainsi le centre de son monde. Alors que Jesse part étudier à Londres, Lilac est dévastée et a encore plus de mal à faire face à la vie sans lui. Lorsqu'il revient dans leur ville natale deux mois plus tard pendant les vacances de Noël, amenant avec lui sa nouvelle petite amie, l'engouement de Lilac pour son frère aîné atteint un autre niveau d'obsession.« Le cerveau humain est une chose étrange », dit Lilac à un moment donné, mais ses émotions deviennent encore plus étranges : déchirée entre une jalousie caverneuse et la chaleur, la compréhension et la protection que la petite amie de Jesse lui montre, Lilac doit décider de son propre destin : succombera-t-elle à ses émotions ou essaiera-t-elle de recoller les morceaux d'elle-même ? The Mermaid of Zennor est un roman visuel avec une seule option de ramification, menant à deux fins différentes. C'est une lecture sombre de 2 à 3 heures, mais la narration est si immersive et la psychologie de Lilac est si bien décrite qu'il est facile de finir par sympathiser avec le personnage principal et de se perdre dans l'histoire. Contrairement à la façon dont elle évite tout contact extérieur, Lilac ouvre largement les portes de son monde au lecteur et montre ses pensées nues et honnêtes sur la vie. Le style artistique est génial, et la bande-son est si envoûtante et en phase avec la personnalité dysfonctionnelle de Lilac qu'il est difficile de rester indifférent à l'histoire. Le titre du jeu est tiré d'un conte populaire cornouaillais sur l'amour d'une sirène pour un jeune homme du village de Zennor. Si le conte est mentionné à plusieurs reprises dans l'histoire de Lilac et également raconté par la jeune fille, il ne s'agit en fin de compte que d'une manière symbolique de refléter les faits du visual novel : tout comme la sirène - mi-créature marine, mi-humaine - la double personnalité de Lilac oscille entre une obsession malsaine et un réalisme mature, tandis que l'amour de la sirène pour l'humain symbolise l'amour inatteignable de Lilac pour son frère aîné. Le conte populaire et l'histoire d'ebi-hime établissent des parallèles entre eux, tout en partageant le même décor : le petit village anglais de Zennor, situé en Cornouailles. Comme à l'accoutumée dans ce genre de production, le principal écueil demeure l'absence de traduction française, et dans un jeu où le texte est primordial, cela peut suffire pour ne pas procéder à un achat ...The Mermaid of Zennor est une aventure extrêmement touchante et percutante qui tourne autour d’une jeune fille qui a du mal à faire face à la vie. Dommage que le jeu ne soit pas proposé en français.