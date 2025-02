Ancient Dungeon VR

Début 2021, Ancient Dungeon apparaissait en bêta sur la boutique Meta Quest : un dungeon crawler simple, mais capable de créer une addiction comme peu de jeux sur le marché à cette époque, et que nous avions tous hâte de voir dans sa version one point zero. Le jeu d' Eric Thullen est depuis apparu sur PSVR2, près de deux ans après sa première sortie, adapté par Maze Theory. Le titre se présente comme un rogue-lite à l'ancienne. Dans la peau d'un guerrier équipé d'une épée ou d'une arbalète, nous devrons évoluer au sein de donjons procéduraux de plus en plus complexes, affrontant monstres, pièges et boss, comme dans les contes fantastiques les plus classiques. Comme le genre le veut, à chaque mort, nous devrons recommencer à zéro, en nous jetant à corps perdu dans le premier des cinq macro-mondes disponibles à ce jour, et en essayant de récupérer le plus de ressources possible avant notre disparition. Au-delà des mécaniques liées à la mort, l'élément rogue-lite se fait surtout sentir dans le hub principal : une zone où l'on peut dépenser les points gagnés après chaque run pour obtenir des bénéfices permanents et des bonus inattendus : indispensables pour pouvoir terminer les niveaux proposés en une seule partie. L'élément le plus intéressant d'Ancient Dungeon est sans aucun doute son gameplay. Simple, sans fioritures, précis et satisfaisant comme peu d'autres. Se déplacer dans les espaces conçus en VR est un tourbillon de tension, d’adrénaline et d’envie de réussir ; le bon compromis entre tous les éléments qui font d'un dungeon crawler un excellent dungeon crawler. Malgré le peu d'armes disponibles, Ancient Dungeon parvient à évoluer et à varier la formule à chaque partie grâce à la myriade infinie de power-ups, de modificateurs, d'ennemis et de boutiques qui peuplent les rues des grottes complexes présentes dans le jeu, donnant un sentiment constant de découverte, qui vous accompagnera pendant une infinité d'heures.Le genre exige une longévité qui dépasse de loin celle des aventures traditionnelles, et c'est le cas également pour Ancient Dungeon. En évitant les spoilers post-finaux du premier run, il suffit de dire qu'Ancient Dungeon offre littéralement des dizaines et des dizaines d'heures de jeu , surtout si vous êtes des complétistes et des fanatiques du genre, à tel point que le prix proposé pour emporter le jeu ne peut que surprendre : une vingtaine d'euros. Un rapport quantité-prix vraiment important. Visuellement, Ancient Dungeon fait également un excellent travail, avec une esthétique voxel de style Minecraft qui est parfaite pour un jeu autonome mais aussi merveilleusement ancrée dans sa propre direction artistique convaincante. Le travail sur le secteur artistique s'accompagne ensuite d'une optimisation presque parfaite, ainsi que d'un excellent secteur physique des corps ennemis, qui parviennent à restituer encore plus d'immersion dans un produit qui fait tout son possible pour nous offrir le rogue-like cape-et-épée définitif. Hélas, Ancient Dungeon possède également quelques éléments qui pourraient être améliorés. Les hitbox ennemies ne sont pas toujours précises et peuvent compromettre certaines étapes ultérieures du jeu, ce qui entraîne une nervosité qui n'est pas un problème lié à vos performances, mais aux limitations du moteur de jeu. Et le multijoueur , qui est parfait dans un produit de ce type, pourrait faire encore plus.Ancient Dungeon VR est un dungeon crawler très réussi, peut-être l'un des meilleurs en VR actuellement. Le jeu est très amusant à jouer, beau à regarder et parvient à vous donner l'envie d'enchaîner les parties.