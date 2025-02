Mizuchi est une réinterprétation d'une légende populaire chinoise classique, la Légende du Serpent Blanc. Cela étant dit, Mizuchi ne suit pas strictement le conte et cela fonctionne à l'avantage du roman visuel étant donné que l'un des personnages les plus importants semble être quelqu'un de détestable et vindicatif dans le folklore original. En même temps, la personnage principale et ses deux amours apparaissent toutes comme des personnes imparfaites mais sympathiques. En tant que tel, Aikasa Collective a rendu cette interprétation de la légende plus acceptable tout en réussissant à la représenter. Ce que l'on veux dire par là, c'est que l'héroïne est fortement sous-entendue comme étant vietnamienne, une ethnie qui n'est pas vraiment présente dans les romans visuels en général. L plupart des romans visuels se concentrent sur la culture japonaise avec quelques personnages chinois de temps en temps. D'un autre côté, la déesse serpent fière et émoussée connue sous le nom d'Ai est décrite comme étant d'origine japonaise alors que la voyageuse disciplinée, douce et mystérieuse connu sous le nom de Jinhai est sous-entendu comme étant chinois. Après que les trois filles commencent à vivre ensemble, des aspects de leur culture sont évoqués et discutés, principalement à travers la cuisine, car Jinhai est une cheffe talentueuse qui cuisine librement des plats chinois, japonais et vietnamiens. Mais les filles ont aussi leurs propres points de vue qui se révèlent souvent à l'ordre du jour lorsque leurs croyances entrent en conflit les unes avec les autres.En conséquence, Mizuchi donne au lecteur matière à réflexion car il n'y a pas vraiment de réponse claire à certaines des questions soulevées et discutées au cours du roman visuel. Les conclusions auxquelles parviennent les personnages varient également énormément en fonction du parcours, ce qui ne fait qu'ajouter à la complexité. La bande-son composée par Glim est une réussite, on peut honnêtement écouter les morceaux en boucle pendant des heures lorsque nous avons besoin d'un bruit blanc pour nous distraire. Peut-être simplement que la musique de piano associée aux romans visuels yuri est une combinaison classique (pour être honnête, tous les morceaux ne sont pas uniquement composés de piano). C'est vraiment difficile de choisir des favoris, mais « Rainfall Serenade » (la bande-son qui joue à l'écran titre), « If You Should Fall », « Bittersweet Gifts Piano » et « Present Memories » restent en tête. Le seul problème, comme d'habitude pourrait-on dire, vient de l'absence de localisation française, ce qui est toujours dérangeant dans une production qui s'appuie beaucoup sur le texte. A noter que le jeu est sorti en édition physique en Asie.Dans l'ensemble, Mizuchi vous fait vraiment réfléchir. Le contenu s'est avéré vraiment pertinent et Aikasa Collective a sorti un roman visuel aussi intrigant qui s'est avéré à la fois unique et philosophique.