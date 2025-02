Développé par hinyari9 , Snezhinka est un jeu de tir de défense de tour à défilement latéral unique en 2,5D avec une gestion économique qui nous verra à la fois payer des impôts et modifier notre équipement, bataille après bataille. Tout cela avec plusieurs fins disponibles et deux chemins à emprunter avec des combats de boss associés. Avant d’aborder le récit de Snezhinka, il convient de souligner qu’il s’agit d’une suite directe. Dans le détail, il s'agit de la suite de Marfusha (paru en 2021) et les deux titres font partie de la saga « Sentinel Girls ». Si vous vous posez la question, oui, les événements du premier chapitre sont directement liés à Snezhinka même si l'intrigue de ce dernier est assez agréable même pour ceux qui sont nouveaux dans cette saga. L'incipit de Snezhinka s'ouvre avec la protagoniste du premier chapitre, Marfusha, qui est clairement KO au point qu'elle a du mal à bouger. Pourtant, malgré cela, elle est appelée à reprendre le terrain en tant qu'héroïne de son pays (un rôle qu'elle avait obtenu dans le titre précédent). Mais bientôt ses traces se perdent et c'est à sa petite sœur (Snezhinka... oui, les jeux portent le nom du protagoniste du moment) de passer à l'action. Snezhinka décide de s'enrôler dans une milice privée, la Blue Peacock Co. , et commence à se frayer un chemin sur le terrain, faisant face à des défis de plus en plus dangereux et apprenant à connaître à la fois le capitaine et tous les autres personnages secondaires et membres d'une équipe moins que parfaite. En fait, on va découvrir que l'équipe est composée d'une poignée de "mercenaires", toutes strictement féminines et toutes résolument jolies mais aussi assez problématiques. Il y a une fille qui déteste tout le monde, un ancien professeur qui a littéralement fait exploser une école, un autre qui ne sait jamais dire « non » et ainsi de suite. Chaque fille a un background très respectable qui se développe dans les moments de « tranquillité » qui ponctuent une campagne courte mais cohérente avec le type de jeu. Tout cela est étroitement lié au récit principal qui voit Snezhinka chercher désespérément sa grande sœur mais aussi de plus en plus dangereusement empêtrée dans une guerre pleine de secrets tortueux.L'histoire de Snezhinka cache d'agréables surprises et, dans sa simplicité, révèle des rebondissements cruels et des histoires très intéressantes à démêler et qui vous pousseront à jouer et rejouer plusieurs fois le titre. C'est parce qu'il y a une fin pour chacun des co-protagonistes plus une fin « solo » en plus des fins « réelles » et « bonus ». Ces deux derniers sont liés à une autre branche du jeu (avec des zones et des boss différents) et leur obtention est liée à notre degré d'efficacité sur le terrain (éventuels KO et/ou dégâts obtenus sur l'objectif à défendre). Dans l’ensemble, l’intrigue de science-fiction dystopique de Snezhinka nous a agréablement surpris par son immédiateté et ses nuances. Côté gameplay, Snezhinka est un jeu de tir à défilement latéral en 2,5D avec des objectifs de défense de tour et un système de gestion de l'argent. Dans le détail, nous serons appelés à prendre le terrain 100 fois (donc cent tours qui dans le titre équivalent à 100 jours de guerre) dans une série d'arènes qui changeront au fur et à mesure de notre progression dans l'aventure. Nous aurons le contrôle de Snezhinka et pourrons la déplacer le long d'un chemin linéaire extrêmement court. La brièveté de l'espace de manœuvre et la quasi-absence de tout type d'exploration sont cohérentes avec le type de jeu. Nous devons défendre un objectif (qui peut être statique mais aussi mobile) et pour cela nous devrons gérer notre équipement de la meilleure façon possible. Après chaque combat, en effet, nous recevrons une récompense. Or, cette compensation sera réduite par un système fiscal variable qui compliquera notre existence. La compensation défiscalisée est donc une série de calculs simples obtenus à partir de nos actions sur le terrain, tant positives que négatives. Pour faire simple, si la cible à défendre subit beaucoup de dégâts, en plus des impôts, nous devrons également contribuer aux réparations et donc nous n'obtiendrons rien, vice versa... un combat parfait nous garantira de collecter quelques pièces. Ces pièces peuvent être immédiatement dépensées pour acheter l'une des cartes disponibles au hasard.Les cartes que nous pouvons obtenir sont de différents types et vont des armes (très différentes et amusantes à maîtriser mais qui ne durent que certains tours) aux objets de soutien. Il en existe deux types, ceux à rechargement automatique et ceux à usage unique (et donc consommables). En plus de celles-ci, il existe également des cartes spécifiques liées à des missions possibles, comme la mise à niveau de l'objectif à défendre ou de certaines barricades, etc. Ensuite, il y a les cartes de mise sous tension qui améliorent de manière permanente les statistiques de Snezhinka, de la puissance d'attaque à la portée, en passant par la vitesse de rechargement de l'arme de soutien et l'énergie de la cible. Chaque statistique a un niveau plafond fixe de 15 au-delà duquel aucun retour concret ne sera obtenu. Mais les surprises des cartes ne s'arrêtent certainement pas là, la meilleure partie manque encore ! Le dernier type de carte est celui des « alliés » (il y en a sept au total). Au cours de l'aventure, en effet, nous pourrons acheter un allié qui restera à nos côtés, protégeant notre même objectif. Chaque allié a ses propres caractéristiques et une arme spécifique et, pour les améliorer, il faudra racheter la même carte allié. De plus, au cours d'une course, nous pourrons également acheter différents alliés qui, cependant, remplaceront le précédent. Avec un allié actif, les moments de tranquillité entre une mission et une autre nous verront dans des mini-sketchs à l'intérieur de notre hub. Un endroit où vous pouvez vous déplacer librement et passer un tour dans l'une des différentes options disponibles. Parmi celles-ci, il y a « manger » qui peut augmenter une ou plusieurs statistiques du protagoniste, faire des petits boulots pour gagner de l'argent supplémentaire, etc. Pour réussir à Snezhinka, il faut savoir bien gérer ses ressources, en gardant à l’esprit que le gouvernement peut nous taxer encore plus, ce qui aggravera nos finances. Alors oui, dans certains cas il vaut mieux ne pas dépenser d'argent alors que dans d'autres vous pouvez l'investir pour défausser des cartes et en piocher de nouvelles afin d'avoir plus de choix. Il convient également de mentionner certains moments difficiles où des événements particuliers peuvent se produire (positifs ou négatifs selon les cas).Il existe également des cartes « opportunité » qui sont des défis spécifiques ou des « actions immédiates » impliquant nos armes, nos finances ou nos statistiques. En termes simples, un défi pourrait être : si vous ne subissez aucun dégât tout au long du défi, vous vous retrouverez avec le double des crédits que vous avez gagnés. Personnellement, les mécaniques de jeu de Snezhinka, bien que très simples et répétitives, fonctionnent très bien. Si le mécanisme vous capture, l'effet « encore un défi et puis j'arrête » se produit et vous voilà en train de viser l'une des nombreuses fins. Le mode Défi est un mode supplémentaire et le plus compétitif, avec un score final qui est enregistré. C'est fondamentalement le même mécanisme que le mode Histoire, avec de nombreux moments « calmes ». Il s'agit cependant d'un véritable mode de survie avec une difficulté croissante et qui met votre stratégie à l'épreuve. Un véritable défi qui souffre également de l'inévitable répétitivité du jeu. Le titre propose également une galerie avec des armes, des alliés, des fins et tout ce qui est débloqué dans les différentes courses. Graphiquement parlant, Snezhinka est simple mais ça marche. Les personnages sont l'élément qui ressort le plus tandis que les lieux sont assez anonymes. Même les ennemis, principalement des machines, sont assez simples et également en proie à des animations basiques et trop minimalistes. Mais ce sont des éléments qui sont vite ignorés face à un gameplay parfaitement fluide et immédiat dans presque toutes ses mécaniques. Alors oui, graphiquement c'est brut et ça se remarque surtout dans les scénarios en 2,5D et dans la répétitivité des ennemis et pourtant on ne le remarque plus. Le son , quand il y en a un, fonctionne, est engageant et semble cohérent avec ce qui est affiché à l'écran. Personnellement, nous n'avons pas apprécié les phases de silence absolu, principalement liées à des moments de "visual novel" où, au contraire, la musique aurait été très utile. Enfin, il convient de noter l' absence totale de la langue française , dommage étant donné que l'histoire est très intéressante à suivre (l'anglais utilisé n'est de toute façon pas complexe).Snezhinka gagne grâce à une mécanique simple et immédiate qui peut créer une dépendance. Les multiples fins, le grand nombre de cartes et donc de stratégies possibles à élaborer, prolongent une longévité qui autrement aurait été très (trop) faible. L’histoire est également bonne, renforcée par des intrigues secondaires à multiples facettes qui attendent toutes d’être découvertes. Graphiquement, il aurait pu être meilleur, et nous n'avons pas pleinement apprécié certains choix faits concernant le son, mais cela reste un titre amusant, rapide et satisfaisant malgré l'inévitable gameplay répétitif.