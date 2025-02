Développé par Ironward et publié par 505 Games, Red Solstice 2: Survivors Ultimate Edition est un jeu vidéo de rôle de stratégie en temps réel avec un contrôle direct des personnages qui se rapproche d'un jeu de tir isométrique tout en ayant une section de semi-gestion. Disons-le tout de suite, la narration de Red Solstice 2: Survivors Ultimate Edition ne brille pas par son originalité ou son implication. Le problème principal est qu'il est pratiquement impossible de s'identifier à un quelconque sujet qui peuple l'écran, du protagoniste aux alliés, tous représentés par une armure colossale de type Wharhammer Space Marine mais plus anonyme et à thème spatial. L'incipit narratif des événements est le suivant : dans un futur dystopique, pour être précis, dans 117 After Earth, nous sommes appelés à mener à bien une mission d'importance vitale, diriger une force d'intervention spéciale pour contrer l'invasion des mutants STROL . Tout cela, sur la planète rouge la plus célèbre de tous les temps : Mars . Malgré une série de documents assez généreuse et une sorte de glossaire qui approfondit également les événements liés au préquel, le récit de Red Solstice 2 peine à décoller. Mais le contenu de l'édition Survivors Ultimate vient à sa rescousse. Il convient de rappeler que Red Solstice 2 est sorti à l'origine en 2021 , en tant que suite de son prédécesseur de 2015. La version en question comprend, en plus du jeu de base, tous les DLC sortis à ce jour, qui incluent de nouvelles histoires (certaines plus intéressantes que la campagne principale elle-même), de nouveaux skins, des classes, des cartes inédites, des véhicules pilotables supplémentaires, des missions secondaires légèrement plus différentes et de nombreux autres ajouts qui amènent le package complet à avoir une quantité de contenu décidément enviable, garantissant une longévité très respectable.Red Solstice 2 est un RPG de stratégie en temps réel , ce qui signifie que vous devez être sur vos gardes à tout moment lorsque vous explorez et voyagez à travers Mars. C'est parce que la grande majorité des niveaux nous demandent simplement de survivre à des vagues abondantes de créatures qui grouillent avec une soif de mort sur nous et notre équipe de soldats aventuriers héroïques. Tout cela sans avoir à étudier des stratégies complexes. En fait, pour survivre , vous devrez maîtriser une série d' armes à feu et tirer sur tout ce qui s'approche de vous et pour ce faire, vous aurez également deux modes disponibles : manuel et automatique. Nous avons largement préféré le second considérant que la visée manuelle n'est pas toujours précise à cause de commandes pas vraiment adaptées au pad. Il convient de noter d'emblée que malgré la possibilité d'être joué entièrement seul , Red Solstice 2 se joue de préférence entre amis (jusqu'à huit), garantissant à la fois un plus grand plaisir et un niveau stratégique plus avancé et complexe. Seul, en effet, nous nous retrouverons aux commandes uniquement de notre personnage avec la possibilité, cependant, de donner des ordres aux autres membres de l'équipe (cependant personnalisables et évolutifs et tous caractérisés par une classe spécifique). L'IA amicale n'est malheureusement pas la meilleure et vous trouverez souvent un membre de l'équipe coincé dans des éléments environnementaux ou simplement désorienté et victime de hordes ennemies. D'un autre côté, les ennemis ne sont pas non plus très intelligents, se limitant principalement à se jeter sur nous avec une fureur aveugle et aveugle. Les moments d’action sont ponctués de quelques instants de véritable « paix » alors que nos missions vont bientôt révéler un problème de taille : elles sont toutes très similaires et répétitives. L'action à l'écran et le modus operandi requis peuvent en effet rapidement vous fatiguer, surtout lorsque vous jouez seul. A son secours, une fois de plus, viennent les campagnes des DLC supplémentaires qui tentent de varier légèrement le gameplay standard dont la structure reste cependant très (trop) similaire à celle principale, résultant assez redondante surtout pour les missions secondaires. Ceux-ci, bien qu’évidemment ennuyeux, ont une utilité essentielle dans la section « gestion ».Graphiquement parlant, Red Solstice 2 tire plutôt bien son épingle du jeu, proposant des environnements variés et captivants avec un rendu global cohérent et agréable. Certes, certains éléments sont recyclés et de nombreuses zones de jeu nous sont montrées plusieurs fois, mais cela reste tout de même une expérience assez vaste agrémentée de bons effets spéciaux. C'est dommage que la variété des ennemis aurait pu être plus grande ainsi que l'anonymat du protagoniste et de ses alliés. Le son est en adéquation avec l'ambiance de la production, le résultat est cohérent et jamais gênant. Les effets sonores sont bons tandis que la présence de la langue française est absolument appréciée . Enfin, il convient de mentionner l'interface générale, notamment dans la phase de gestion, qui peut être déroutante pour ceux qui ne sont pas habitués au genre et qui nécessite un peu de temps pour étudier et maîtriser le contenu des différents menus.Lorsque vous n'êtes pas sur le champ de bataille, vous serez appelé à prendre soin des différentes structures disséminées sur la planète. Des structures qui risquent de souffrir de nombreux problèmes dus à la propagation du dangereux virus que nous sommes appelés à contenir en attendant de trouver un remède définitif. Pour contenir le virus, nous serons donc appelés à faire des choix parmi lesquels celui d’intervenir ou non en acceptant certaines missions secondaires. Toujours dans le domaine de la gestion , nous serons appelés à investir des ressources de diverses natures pour renforcer les structures à notre disposition ainsi que nos équipements et ceux de nos équipes. Tout cela procure beaucoup de satisfaction et démontre une certaine coordination entre les missions en bataille et l'utilisation du butin qui peut donner vie à un cycle capable d'atténuer légèrement la monotonie générale.Red Solstice 2: Survivors Ultimate Edition est un jeu de rôle tactique en temps réel qui met davantage l'accent sur l'action que sur la stratégie et qui compense une monotonie assez persistante par une phase de gestion engageante et satisfaisante. C'est dommage que le récit ne soit pas très courageux et que le protagoniste soit anonyme, ce qui freine l'envie de découvrir tous les secrets de Mars. Le multijoueur est bon et peut multiplier le plaisir et combattre la répétitivité de base. Il est à noter que cette version propose une quantité importante de contenu qui garantit une longévité très honorable.