Avec RPG Maker With, vous êtes en réalité le réalisateur d’un jeu de rôle. Mais vous êtes aussi le codeur, le graphiste et celui qui arrange toute la musique. Oh, et écrire l'histoire ? Cela dépend entièrement de vous aussi. NIS America et Gotcha Gotcha Games ont conçu une boîte à outils complète qui vous permet de créer le jeu de vos rêves. Pensez aux personnages, aux effets sonores et aux mondes, mais aussi aux classes, aux attaques, aux armes et à l'équipement. Bien sûr, vous êtes lié à un certain style graphique 16 bits, mais ce n'est qu'un avantage dans ce cas. Il vous suffit de réfléchir au type de jeu de rôle que vous souhaitez créer et de trouver les bons éléments et conditions. Ce qui est bien, c'est que vous commencez bientôt à vous sentir comme un véritable développeur. Vous commencez par remplir un dossier . Ici, vous placez des arbres, une route, de l'eau et peut-être une entrée d'un château. C'est très simple. Vous travaillez avec une grande grille et en appuyant sur Y, vous pouvez faire apparaître différents éléments. Des paysages d'herbe, de désert ou d'eau, par exemple, ou encore une colline verdoyante. À la Super Mario Maker, les éléments sont également bien mélangés si vous placez plusieurs de ces collines vertes les unes à côté des autres. D'autres boutons vous permettent d'effacer des choses, d'inverser des actions ou de remplir une zone entière d'eau à la fois.Vous pouvez créer d’innombrables cartes différentes, chacune avec sa propre fonction. Par exemple, vous pouvez donner corps à l’entrée d’un château mentionnée précédemment en créant une salle du trône ou un jardin de palais. Et ici, cela devient intéressant : là où dans Mario Maker vous fabriquiez un tuyau, par exemple, avec la fonction spécifique d'aller dans une autre zone, dans ce jeu vous pouvez attribuer cette fonction à une certaine tuile sur une carte. C'est ce qu'on appelle un « événement » dans le jeu. Les événements sont utilisés pour l’interaction. Que se passe-t-il lorsque le joueur parle à un personnage, emprunte un certain couloir ou acquiert un certain objet ? Et que se passe-t-il réellement lorsque vous vous promenez : pouvez-vous aussi être attaqué ? Petite astuce : utilisez la pav tactile de votre DualSense pour les dialogues (les textes sont en français, hourra). Cela rend la saisie beaucoup plus rapide. Faites également attention à ce que vous mettiez parfois des entrées dans des phrases longues, sinon le texte sortira des sentiers battus.C’est là que les créateurs ont un peu raté le but. Vous voyez, RPG Maker With n'est pas très doué pour vous dire exactement comment y parvenir. Ou même ce que vous devez faire pour faire cela. Si vous « essayez » simplement quelque chose, vous vous retrouvez rapidement dans des menus complexes avec beaucoup trop d'options. Là où Game Studio, par exemple, vous explique ses fonctions en vous permettant de créer plusieurs jeux étape par étape (difficulté croissante) et ajoute chaque fonction étape par étape - ici vous êtes immédiatement plongé dans le grand bain avec tous les outils. J'ai le sentiment que ce jeu a particulièrement séduit les vétérans de cette franchise, qui suivent la franchise depuis des décennies et ont hâte de jouer avec tous les nouveaux atouts et possibilités. Il n'y a même pas quelque chose comme « regardez, voici ce que vous pouvez faire avec le jeu et ce que font chaque menu et bouton ». Du moins… pas dans le jeu. Le jeu n'en fait pas la publicité (ouf !), mais il existe un wiki complet de RPG Maker With qui vous aidera à créer des jeux. Celui-ci explique étape par étape comment (par exemple) créer un PNJ et comment mettre en place une bataille au tour par tour. Mais surtout : comment rendre cela interactif. Pour ce faire, ils vous permettent de créer un jeu de rôle jouable étape par étape. Ce guide est indispensable si, comme moi, vous n'avez jamais expérimenté la franchise. Le cœur de RPG Maker With est de créer et d’exécuter certaines conditions. "Si le joueur fait X, Y se produit." Lorsque le joueur parle au vieil homme, il le salue. Si vous déclenchez le coffre au trésor avec le bouton d'action , il vous donnera une clé. Si le joueur possède la clé, il peut ouvrir la porte. Si le joueur n'a pas la clé, il recevra un message indiquant qu'elle est verrouillée. Toutes ces conditions sont généralement liées à un objet (environnemental) ou PNJ spécifique. Alors que Gamestudio avait beaucoup à voir avec les calculs, il s'agit ici de créer certaines conditions (événements) qui font finalement de votre jeu. Il faut un certain temps pour s'y habituer au début, mais une fois que vous aurez compris comment cela fonctionne, vous créerez bientôt des scénarios de jeu plus complexes.La meilleure chose à propos du jeu est que vous pouvez tout personnaliser à votre goût. Vous pouvez décider vous-même de ce que les gens disent et quand ils le disent. Vous pouvez faire d'un vieil homme un roi, mais vous pouvez aussi faire d'un enfant rebelle. Vous pouvez définir une musique de fond épique lorsque vous entrez dans une zone ou une musique de donjon sombre. Vous pouvez définir absolument tous les détails. Un effet sonore de folie lorsque vous recevez un objet ? Tu peux. Un écran d'accueil unique ? Faites-le certainement. Vous souhaitez réaliser un jeu d'aventure sans combat ? Allez-y. Vous pouvez même laisser vos choix de dialogue déterminer l’influence de l’histoire (de votre propre création), comme un roman visuel. Ou que vous devez survivre dans un donjon rempli de monstres avec un clerc faible qui ne connaît que les sorts de guérison. Une fois que vous avez enfin créé un jeu, vous pouvez le partager avec le monde entier sur Maker Plaza. D'autres joueurs peuvent alors également jouer à votre RPG et éventuellement lui donner un like. Un avantage supplémentaire de cette fonctionnalité du jeu est qu'elle vous incite également à voir ce qui est possible. Par exemple, nous avons joué à un jeu qui ne commençait pas par une carte du monde, mais affichait d'abord un logo épique accompagné d'un texte. Un bémol : le Maker Plaza est relativement vide à l’heure où nous rédigeons ces lignes. Cela est principalement dû au fait que créer un jeu qui fonctionne bien demande un investissement de temps important. Mais si vous êtes prêt à investir, vous pouvez réellement créer le jeu de vos rêves avec cela.RPG Maker With vous permet de ressentir ce que signifie être un développeur de jeux. À cette fin, il propose une base de données étrangement étendue de musique, d'art, d'objets et d'options de jeu. Vous pouvez absolument tout contrôler grâce à un système de règles inventif – et vous en apprendrez également de plus en plus sur la création de jeux en jouant. Le seuil est (un peu trop) élevé, mais si vous êtes prêt à y investir beaucoup de temps, vous pouvez honnêtement créer un jeu de rôle fantastique avec cela. Assurez-vous d'abord d'avoir le wiki à portée de main.