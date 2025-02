Développé par Rafael VF, Popotinho's Adventures est un jeu de plateforme à défilement horizontal 2D au style entièrement rétro, très minimal mais aussi discrètement nostalgique et rapide. L’incipit narratif des aventures de Popotinho est aussi court que « cruel » et choquant. Ce ne sont que trois écrans, statiques et avec très peu de phrases écrites (en anglais). En pratique, les parents de Popotinho se rendent compte que leur petit fils est trop indiscipliné, tellement indiscipliné qu'ils décident d'utiliser une méthode d'éducation révolutionnaire (?)... ils l'abandonnent d'un côté et s'en vont. C'est vrai, les parents de Popotinho décident de le laisser tranquille (même si on aperçoit une vache en arrière-plan) le mettant au défi de se débrouiller tout seul. Notre héros rond et indiscipliné se retrouve donc à vivre une aventure solitaire parmi les pièges, les plates-formes mouvantes, les ennemis de toutes sortes... et tout pour rejoindre ses parents. Popotinho survivra-t-il ? Il va sans dire que le récit des aventures de Popotinho se termine ici. Il n'y a pas de cinématiques, d'illustrations statiques ou d'autres moments narratifs autres que les lignes finales, soulignant à quel point l'intrigue narrative est un contexte simple et discutable pour attirer l'attention sur le gameplay , le véritable cœur battant de l'œuvre. Alors arrêtons de parler et découvrons ce que ça fait de jouer avec l'albinos Kirby (il ressemble vaguement à Kirby mais est tout blanc) dans un monde minimaliste, nostalgique et aussi assez cruel.Popotinho's Adventures est un jeu de plateforme 2D à défilement horizontal composé de cinquante niveaux répartis en cinq biomes différents pour une longévité généralement faible (le titre peut facilement être complété en une après-midi). Le titre se distingue principalement par son caractère essentiel et par sa saveur fortement rétro et nostalgique, dénué de fioritures et simplement axé sur le saut, le double saut et le passage d'un point A à un point B sans consommer toutes vos vies (sous peine de game over et d'avoir pour recommencer tout le niveau). Traduit en termes ludiques, cela signifie que Popotinho a non seulement été laissé derrière lui par ses parents, mais qu'il est également dépourvu d'armes ou de power-ups même si, pour être parfaitement honnête, le jeune héros peut sauter sur la tête de ses ennemis et les éliminer presque tous (même s'il faut chronométrer l'atterrissage, pensez bien à l'échec). Le protagoniste commence avec deux vies et chaque vie nous voit équipé de trois cœurs. Chaque dommage subi représente un cœur de moins.Comme prévu, Popotinho's Adventures fait très peu de choses côté graphisme . Le premier impact est nostalgique et nous fait effectivement voyager dans le temps. Même les ennemis, bien que peu variés, proposent des animations mignonnes tandis que le double saut de Popotinho qui le voit tourner sur lui-même de façon amusante, parvient à provoquer un léger rire. Malheureusement, l'effet initial cède la place à un recyclage constant et à une pauvreté de contenu qui rend l'expérience entière peu évocatrice et assez monotone également sur le plan esthétique (ainsi que ludique). Le son propose cependant diverses pistes (liées principalement aux différents biomes) assez accrocheuses et parfaitement adaptées au type d'expérience proposée. Il convient cependant de noter l'absence de la langue française (même les sous-titres ne sont pas présents) même si le titre est très peu écrit et que tout est facilement compréhensible. Les objets de collection sont également absents du titre, mais une série de fruits sont disséminés dans les niveaux que vous pourrez dévorer. Une fois que vous aurez dévoré 100 fruits, vous gagnerez une vie supplémentaire . C'est tout.Essentiellement, il n'y a rien d'autre dans les aventures de Popotinho qui montre un type d'expérience très simple, linéaire, immédiat et accessible. En même temps, cette simplicité, particulièrement parfaite pour les débutants (malgré une courbe de difficulté croissante très respectable), contraste avec une absence totale d'inspiration et d'innovation. Les trouvailles créatives dans Popotinho's Adventures sont peu nombreuses et essentiellement liées au level design entre de longs chemins sur une seule plateforme mobile avec un trampoline à rebond au-dessus de niveaux entiers remplis uniquement de Twomp-likes que nous devons esquiver à la vitesse de la lumière. Malheureusement, au niveau du contenu, le titre recycle beaucoup, les mêmes ennemis, les mêmes pièges et même les mêmes décors, progressivement positionnés différemment mais toujours peu mémorables.Popotinho's Adventures est un jeu de plateforme 2D très classique qui n'innove en rien et qui se révèle au contraire simplifié à l'essentiel et donc immédiat et rapide (ainsi qu'adapté aux débutants) Le niveau de challenge est bon tandis que la répétitivité, à la fois ludique et esthétique, pourrait vite conduire à l'ennui.