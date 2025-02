Expérimental, c'est probablement le mot le plus approprié pour décrire "Neptunia", la propriété intellectuelle d'Idea Factory. Parmi les nombreuses IP de jeux que nous connaissons, cette série de jeux est celle qui change le plus de formule, en commençant par le RPG au tour par tour, le RPG d'action, le jeu de tir à la troisième personne, l'action-aventure et maintenant Compile Heart essaie un nouveau genre, à savoir la course. Mettant toujours en vedette de belles et sexy filles d'anime, ce jeu intitulé Neptunia Riders VS Dogoos porte un concept de course de moto différent des autres jeux. Cet épisode se déroule dans un cadre différent des autres jeux Neptunia car il ne se déroule pas à Gamindustri. Il était une fois une fille aux cheveux roux nommée Uzume Tennouboshi qui vivait dans la dimension zéro. À l'aide de sa moto, elle part à la recherche de ses amies disparues. Cependant, derrière sa moto, soudain, un monstre mystérieux nommé Dogoo la poursuivait. Il y en avait tellement qu'Uzume fut obligée de continuer à courir pour ne pas se faire attraper. Uzume pourra-t-elle retrouver Neptune et ses amis ? Neptunia Riders VS Dogoos est un nouveau jeu dérivé de la série Neptunia qui se retrouve dans un environnement totalement inédit. Contrairement aux autres jeux Neptunia qui proposent une multitude de personnages jouables, ici vous ne pouvez jouer que six protagonistes, dont Uzume, qui seront débloqués au fur et à mesure de la progression du jeu. Il y aura bien sur Neptune, la fille aux cheveux violets et le personnage principal de la série Neptunia dans son ensemble. Les autres amies de Neptune sont également toujours présentes ici, comme Noire, Blanc, Vert et enfin, la version adulte de Neptune.Dans les jeux JRPG, il y a généralement une espèce ennemie la plus faible qui est généralement le premier ennemi combattu ou même une session de didacticiel comme Slime (Dragon Quest), Puni (Atelier), Poring (Ragnarok Online) et d'autres. Dans Neptunia, il existe également une espèce ennemie appelée Dogoos. Les Dogoos sont des ennemis très faciles à vaincre au début du jeu, mais ici ils se transforment en monstres terrifiants. Les Dogoos de ce jeu ont de nombreuses variantes, certains ont même des corps humains. Comme le titre l'indique clairement, vous affronterez ici les Dogoos comme ennemi principal. Lorsque nous avons lu le titre pour la première fois, nous avons pensé que Neptunia Riders était un jeu de course conventionnel qui vous demandait de courir contre d'autres personnages sur un circuit. Cependant, après avoir lu le titre complet « Neptunia Riders VS Dogoos », nous sommes devenus curieux de savoir quel type de gameplay est proposé. Fondamentalement, le concept est très simple, votre objectif à chaque étape est de collecter le nombre requis de Dogoos. Pour les récupérer, vous devez frapper les Dogoos à l'aide d'un véhicule. Cependant, d’autres conducteurs interféreront avec ce processus de collecte, vous obligeant à riposter. De plus, vos rivaux peuvent également voler les Dogoos que vous possédez déjà et vice versa.Une fois que vous avez atteint le nombre requis de Dogoos, le jeu est terminé et vous recevrez une certaine quantité de monnaie qui peut être utilisée pour acheter des objets cosmétiques et des personnalisations de moto. Chaque personnage possède son propre espace de personnalisation. Vous pouvez ajouter divers accessoires pour embellir l'apparence du personnage. Malheureusement, la personnalisation est purement cosmétique et n'affecte pas du tout le gameplay. Oui, la formule de gameplay se limite à cela. Cela peut sembler amusant au début, mais avec le temps, cela deviendra ennuyeux en raison du manque de défis et de la répétition. Le seul argument de vente qui vous fera continuer est probablement le fan-service des personnages. En termes de présentation visuelle, il n'y a en fait aucun problème et c'est très bien comme la plupart des jeux Neptunia. Il y a des évolutions positives par rapport aux précédents jeux Neptunia. Les cinématiques de l'histoire utilisent désormais des modèles 3D plus interactifs, au lieu des illustrations de personnages 2D des romans visuels. La conception de la moto de chaque personnage semble également assez cool et prometteuse.En parlant d'audio, la musique de Neptunia est assez standard pour un jeu japonais. Pas mal, mais rien qui ait laissé une impression durable non plus. La qualité de la voix off est toujours bonne comme d'habitude, mais le script est discutable, donc les conversations semblent idiotes et n'ont pas de sens, et le pire, c'est que ce spin off a été localisé en français pour une fois ! Au final, si Idea Factory et Compile Heart ont toujours expérimenté la série Neptunia pour trouver une formule nouvelle et rafraîchissante,, l'action de course de moto semblait prometteuse mais malheureusement, le concept de combat contre les Dogoos est vraiment fade et sans intérêt. Cette série aurait dû être transformée en un jeu de course de moto conventionnel au lieu de vous faire collectionner des Dogoos sans objectif clair. A 40 Euros c'est clairement trop, même si la version physique est livrée avec quelques bonus (poster, cartes postales, boite collector, jaquette réversible).Que vous soyez fan de la série Neptunia ou non, il est difficile de recommander l'achat du jeu Neptunia Riders VS Dogoos . De tous les jeux Neptunia jamais sortis, celui-ci est sans doute le moins intéressant de tous les temps.