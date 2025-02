Bien avant que les jeux de type Soulslike ne se généralisent, il existait un titre de jeu connu comme le « jeu le plus difficile » de son époque, ce qui poussait de nombreux joueurs à claquer leurs manettes de frustration.Oui, le titre dont nous parlons est NINJA GAIDEN . Plus de nouvelles depuis plus d'une décennie, faisant lentement oublier ce jeu jusqu'à ce que finalement lors de l' événement Xbox Developer_Direct de janvier 2025, Koei Tecmo ait annoncé sa suite tant attendue, à savoir NINJA GAIDEN 4 . En attendant la sortie du nouveau NINJA GAIDEN 4 cet automne, Koei Tecmo a apparemment préparé un jeu surprise qui nous a fait très plaisir, à savoir NINJA GAIDEN 2 Black , une version Remasterisée de Ninja Gaiden 2 réalisée sous Unreal Engine 5. Quelles sont les différences entre cette version Remasterisée et les précédentes versions vanilla ou Sigma ? Un an après les événements du premier Ninja Gaiden, un grand-père forgeron nommé Muramasa qui avait ouvert une boutique à Tokyo, reçut la visite d'une femme qui était un agent de la CIA. La femme nommée Sonia a demandé où se trouvait le maître ninja, Ryu Hayabusa , avant que les troupes du clan Black Spider Ninja n'attaquent le magasin et ne l'enlèvent. Lorsque cet incident s'est produit, Ryu Hayabusa a semblé achever les troupes du clan Black Spider Ninja et poursuivre la personne qui a kidnappé Sonia. Heureusement, Ryu a réussi à sauver Sonia et a obtenu des informations selon lesquelles le clan Black Spider Ninja menait une attaque sur le village de Hayabusa et visait la statue du démon gardée par le clan Hayabusa Ninja. De retour chez lui, Ryu trouva son père se battant férocement avec le chef du clan Black Spider Ninja, Genshin. Au milieu de la bataille, la Statue du Démon, qui était leur cible, avait changé de mains en celle d'Elizébet. Joe a également exhorté son fils à récupérer la statue à tout prix. Ryu Hayabusa pourra-t-il récupérer son héritage familial sacré ? Trouvez la réponse en jouant à Ninja Gaiden 2 Black !NINJA GAIDEN est un jeu légendaire japonais qui a connu du succès dans le passé. Cette série est même devenue un titre exclusif à Xbox au début des années 2000 et est devenue la référence en matière de jeux d’action sanglants de son époque. Malheureusement, la troisième partie, qui a reçu de nombreuses critiques et controverses, a amené Koei Tecmo à mettre cette série en sommeil pendant assez longtemps jusqu'à ce qu'ils relancent finalement Ryu Hayabusa en 2025. NINJA GAIDEN 2 Black est une version remasterisée de NINJA GAIDEN 2 (Xbox 360 / 2008) qui a été réalisée à l'aide d' Unreal Engine 5 et ajoute plusieurs éléments de jeu de NINJA GAIDEN SIGMA 2 (PS3 / 2009) tels que des personnages jouables , des chapitres et des modes de jeu. NINJA GAIDEN 2 Black (NG2B) est un jeu d'action rapide et plein de sang grâce à ses éléments gore impitoyables. Utilisant toujours la même formule que la version originale, ce jeu rappelle les purs jeux d'action des années 2000 qui n'ont pas été contaminés par des éléments Soulslike comme Stamina qui limite les mouvements des personnages. De plus, NG2B ne connaît pas non plus la fonctionnalité Quick Time Event (QTE) qui a finalement endommagé le rythme du gameplay de la troisième série. Dans le premier chapitre, vous serez d'abord guidé à travers une session de tutoriel qui présente plusieurs mécaniques de jeu. Votre personnage peut lancer deux types d'attaques de mêlée, à savoir l'Attaque Rapide qui est rapide et propose de nombreux combos et l'Attaque Forte qui est plus lente, mais très puissante pour découper des parties du corps ennemies. La combinaison de ces deux boutons peut produire une variété de combos avec différentes animations, selon la situation et les conditions. Pour les ennemis , il n'y a pas de barre de santé visible à l'œil nu, mais si vous avez réussi à les décapiter, alors vous pouvez être sûr qu'ils sont complètement morts, car il existe plusieurs types d'ennemis qui ont perdu leurs armes. ou vos jambes, et vous essayez toujours de vous blesser avec la force restante.Au début du jeu, vous ne serez équipé que d’une seule épée de dragon comme arme principale. Cependant, au fur et à mesure que le jeu progresse, vous obtiendrez de nouvelles armes telles que des bâtons, des Kusarigama, des faucilles géantes, du tonfa, etc. que vous pourrez modifier au cours de la partie. Chaque arme a une animation d'attaque et un bouton de saisie de combo différents, il est donc important que vous maîtrisiez certaines armes afin de ne pas vous tromper dans leur mémorisation. Outre les armes de mêlée, Hayabusa est également renforcé par des armes à longue portée telles que des flèches et des fusils, ainsi que par des connaissances ninja appelées Ninpo. Les flèches et les armes à feu peuvent être utilisées librement sans limitation de munitions, tandis que Ninpo est limité par l'icône sous la barre de santé. En guise d'action défensive, vous pouvez repousser les attaques ennemies en maintenant le bouton L1 ou en effectuant Esquive, ce qui permet au personnage de se déplacer rapidement dans la direction dans laquelle vous allez. La deuxième série ne dispose pas encore de système de parade , il faut donc continuer à se déplacer activement dans le combat pour ne pas se faire encercler par les troupes ennemies qui continuent d'arriver. À chaque étape que vous franchissez, il y aura généralement un boss qui vous attendra. Étrangement, si dans des jeux similaires la présence du boss se fait à la fin de l'étape, dans ce jeu le boss peut effectivement vous défier au milieu de l'étape et après l'avoir vaincu, vous affronterez toujours à nouveau l'ennemi titulaire. Votre aventure ne se limite pas à l'action de combat à l'épée car à plusieurs reprises, vous aurez également droit à quelques simples séances de plateforme comme grimper à des échelles, vous balancer sur des mâts de drapeau, nager, courir sur l'eau ou encore sauter comme un ninja sur deux murs opposés.Ce jeu adopte toujours un système de chapitres basé sur des scènes, où la conception des niveaux est conçue de manière linéaire, ce qui vous permet de continuer à avancer pour faire avancer l'histoire. Il n'existe pas de système de monde ouvert qui puisse vous faire revenir à l'étape que vous avez franchie, mais il existe quand même des passages ou des salles secrètes qui vous font faire une petite exploration pour trouver des objets de valeur. Tout au long du jeu, vous pouvez collecter une ressource appelée Karma qui peut être obtenue en battant des ennemis ou en ouvrant des coffres au trésor. Ces ressources fonctionnent également comme de la monnaie, où elles peuvent être utilisées pour améliorer des armes ou acheter des objets dans la boutique de Muramasa. Cependant, étant donné que la quantité est assez limitée et rare, nous vous recommandons de l'allouer aux améliorations d'armes car les objets peuvent être obtenus dans des coffres au trésor disséminés dans chaque niveau. Contrairement aux étapes de Ryu Hayabusa, les étapes qui vous demandent d'incarner Momiji (Ninja Gaiden Dragon Sword), Rachel (Dead or Alive) et Ayane (Ninja Gaiden Sigma) ont tendance à manquer de défis, sont trop linéaires et faciles à conquérir. En fait, tous les trois n'ont qu'un seul type d'arme et un seul type de Ninpo, sans possibilité de les remplacer ou de les améliorer . Notez que si vous souhaitez une version physique du jeu, il faudra passer par l'import asiatique.Reconstruit sous Unreal Engine 5 , l'aspect visuel de ce jeu est clairement l'élément qui a subi les changements les plus drastiques. La conception des niveaux, la disposition des objets et les animations de mouvement utilisent toujours d'anciens atouts, tandis que les atouts visuels mis à jour des modèles de personnages et des textures environnementales nous font oublier qu'il s'agit en fait d'une version remasterisée du jeu de 2008. Nous n'avons pas vraiment de problème avec le recyclage d'anciens éléments tels que les animations de mouvements et le level design. Cependant, une chose dont nous nous sommes toujours plaints est le système de caméra qui est toujours aussi mauvais que la version précédente, surtout lorsque votre personnage combat dans un espace restreint. Nous perdions souvent notre caractère et nos positions ennemies si cela se produisait. De plus, ce jeu n'est pas non plus équipé d'une fonction Lock-on , donc suivre les ennemis avec un mauvais mouvement de caméra est un véritable cauchemar. Ce jeu prend également en charge le mode 120 Hz si vous y jouez sur PS5 Pro pour produire une expérience de jeu beaucoup plus fluide, mais réduit légèrement la qualité visuelle. Pendant ce temps, si vous y jouez sur PS5 Fat ou Slim, le framerate sera verrouillé à 60 ips. Contrairement à l'aspect visuel qui a été entièrement remanié, il semble que Team Ninja utilise toujours ses anciens atouts au niveau audio. Tous les éléments sonores sont presque exactement les mêmes que dans les deux versions précédentes et il n'y a aucun changement significatif, que ce soit en termes de bande-son, d'effets sonores ou de voix off. Cependant, étant donné que ce jeu est sorti pour la première fois en 2008, il semble que les ressources sonores soient toujours pertinentes à utiliser dix-sept ans plus tard.Comme nous l'avons indiqué, ce jeu combine les fonctionnalités des versions Vanilla et Sigma de NINJA GAIDEN 2. Le mode histoire, en tant que mode de jeu principal, propose 17 chapitres linéaires auxquels vous pouvez jouer dans cinq niveaux de difficulté, à savoir Hero, Acolyte, Warrior, Mentor et Master Ninja . Sur les 17 chapitres, Ryu Hayabusa obtient la plus grande partie, tandis que Momiji, Rachel et Ayane n'obtiennent chacun qu'un seul chapitre supplémentaire, exactement par rapport à la version précédente de Sigma. Après avoir terminé le mode Histoire, vous pouvez jouer à la mission Tag et au défi de chapitre en utilisant les quatre personnages disponibles. Malheureusement, Tag Mission ne peut pas être joué en coopération, que ce soit hors ligne ou en ligne, votre personnage compagnon sera donc piloté automatiquement par l'IA. En termes de fonctionnalités et de contenu supprimés de la version Sigma, tels que les modes Ninja Race, Ninja Cinema, Online Ranking et Co-op jusqu'au nombre de costumes par personnage. En fait, les boss supplémentaires tels que la Statue du Bouddha Géant et la Statue de la Liberté sont absents dans cette version Black. Étant donné son statut de jeu remasterisé , cela ne signifie pas que NINJA GAIDEN 2 Black est la version parfaite. En tant que personne ayant déjà joué aux versions Vanilla (Xbox 360) et Sigma 2 (PS3) du jeu, nous avons constaté que plusieurs fonctionnalités et contenus étaient encore conservés de la version précédente et également ceux qui avaient été supprimés. En ce qui concerne le nombre de fonctionnalités et de contenus proposés, le prix de la version PS5 est clairement assez cher par rapport à la version Master Collection qui comprend trois jeux. En revanche, vous avez de la chance si vous possédez une Xbox Series X|S ou un PC, car vous pouvez utiliser le service Game Pass pour jouer à ce jeu sans frais supplémentaires.NINJA GAIDEN 2 Black est un superbe jeu remasterisé d'un grand titre du passé. Même s'il y a quelques réductions dans les fonctionnalités et le contenu, ce jeu est la meilleure version de toute la série NINJA GAIDEN disponible aujourd'hui. Le retour de la série au milieu de la montée en puissance des jeux d'action basés sur Soulslike est une excellente manière de définir ce qu'est un véritable « jeu difficile » .