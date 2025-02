Développé par Vergiu Games, Runny Bunny est un puzzle d'arcade à défilement horizontal 2D rapide et immédiat qui se concentre entièrement sur les désormais classiques « 50 défis » du gameplay pur. "Quoi de neuf docteur ?" dirait Bugs Bunny mais pas le lapin de Runny Bunny, celui-ci est muet et préfère prendre des photos rapides plutôt que de faire des gags. Le titre entier, en fait, est complètement orphelin de tout type de récit, se concentrant entièrement et uniquement sur le gameplay. On peut dire que le jeu vidéo en question fait partie des titres de plus en plus nombreux qui proposent un seul type de puzzle qui se complique au fil de 50 niveaux. S'il est vrai que la narration n'est pas indispensable pour des titres de ce genre, il est également vrai que vous risquez l'anonymat en vous perdant rapidement dans un catalogue rempli de concurrents bien plus agressifs et célèbres. Tout bien considéré, le travail de Vergiu Games, en plus de présenter un lapin blanc anonyme entouré d'ennemis et de pièges peu inspirés (et très classiques), ne fait pas grand chose d'autre. Peut-être que le seul élément qui peut le rendre légèrement plus identifiable est une référence pas trop indirecte à Pac-Man. En effet, dans les zones de jeu, en plus des carottes, il y a des sphères jaunes qu'il nous est demandé de collecter. Certains niveaux rappellent cependant les labyrinthes classiques du héros rond jaune de Bandai Namco (enfin avant le délire Secret Level ...)Comme mentionné, Runny Bunny est un jeu de puzzle d'arcade très rapide où l'objectif est de collecter toutes les boules jaunes et toutes les carottes, déverrouiller le portail à la fin du niveau et sortir. Le tout sans tomber sur des ennemis ou des obstacles de toutes sortes, sous peine de game over et de devoir tout recommencer depuis le début. Pour déplacer le rongeur blanc aux longues oreilles, il suffit de pousser dans la direction souhaitée et le reste se fera tout seul. Le lapin, en effet, se déplace automatiquement dans la direction indiquée, se déplaçant à grande vitesse et s'arrêtant seulement si, dans la ligne droite devant lui, il se heurte à un mur ou à un autre élément de passage (à l'exclusion des ennemis et des pièges mortels, évidemment). C'est tout. Et oui, tout le gameplay de Runny Bunny est basé exclusivement sur ce qui oui, n'est rien de plus qu'un des nombreux puzzles que l'on peut aussi trouver dans les anciens gymnases des jeux Pokémon (surtout ceux sur les pentes glacées).Il faut dire que, malgré une longévité calibrée à la baisse (50 défis défilent en une après-midi), le niveau de challenge présente une courbe croissante intéressante et présente des niveaux vraiment challengeants et véritablement satisfaisants. Parmi ceux-ci, se distinguent les niveaux à très grande vitesse qui nécessitent des réflexes très rapides pour éviter de tomber sur des pièges chronométrés ou en mouvement. Sans parler des niveaux "fin de ligne" qui présentent un écran rouge qui avance inexorablement, coupant encore plus notre temps de réflexion. Malheureusement, Runny Bunny s'épuise assez vite et il va sans dire que, si vous n'êtes pas captivé par le type de puzzle, vous ne resterez guère pour jouer en compagnie du lapin. Aussi parce que la cyclicité et la monotonie, malgré certains niveaux bien pensés, sont au rendez-vous et, une fois les défis passés, le titre n'offre pratiquement plus rien d'autre. En revanche, le prix de vente est assez accessible.Graphiquement parlant, Runny Bunny est oubliable, grâce à un manque total d'inspiration qui ne refait surface que lorsqu'on essaie de rappeler le susmentionné Pac-Man, dont il reprend les sphères jaunes et la composition de certaines zones de jeu. Le reste, ce sont des ennemis et des pièges qui se répètent à l'infini et des biomes statiques déjà vus dans de nombreux autres titres qui ne font rien pour donner une véritable identité au titre. Même le son souffre de la même paresse, agréable les premières minutes puis relégué au second plan avec une certaine répétitivité. Enfin, il convient de mentionner l' absence totale de la langue française mais, étant donné que les textes à l'écran sont presque totalement absents, ce n'est pas un manque notable.Runny Bunny est un jeu de puzzle d'arcade rapide et accessible qui oppose l'immédiateté et un bon niveau de défi à une très mauvaise identité, un caractère cyclique considérable et une longévité assez faible. Un jeu de réflexion donc qui peut impliquer et donner quelques petites satisfactions mais qui s'oublie trop facilement, sans parvenir à laisser des traces.