L'aventure est encore fraiche dans nos mémoires car The Legend of Heroes: Trails through Daybreak est sorti en juillet 2024 en Europe. À peine sept mois plus tard, nous avons la suite localisée en anglais, cela est dû à un changement majeur dans la méthode d'adaptation des jeux Falcom en Occident. Bref, l'intrigue se déroule environ deux mois après son préquelle, en l'an 1209 du calendrier septien. La menace posée par Almata est passée et Calvard est à nouveau paisible, mais seulement pour un court instant, jusqu'à ce qu'une unité d'opérations spéciales du CID soit massacrée par des assaillants inconnus. Alors que les autorités tentaient de contrôler la situation, ces escouades criminelles en ont profité pour mener à bien leurs opérations. D'autre part, notre personnage principal, Van Arkride, commence sa propre enquête après avoir été poussé par un visiteur inattendu, qui n'est autre qu'Elaine Auclair . Qui est responsable de ce massacre ? Quel est leur véritable objectif ? Suivez la dernière aventure de Van Arkride en jouant à The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak II ! Pour rappel, The Legend of Heroes est une franchise JRPG assez ancienne dans l'industrie du jeu vidéo. Cette franchise possède une série dérivée appelée Trails, célèbre pour son univers et son histoire très complexes. Poursuivant l'histoire apportée par The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak qui a ouvert un nouvel arc narratif, Trails Through Daybreak II ne s'éloigne pas beaucoup de son aîné. Sur l'écran titre, un menu vous sera présenté qui fournit divers éléments pour démarrer le jeu et les paramètres. Si vous décidez de commencer le jeu, vous aurez le choix entre cinq niveaux de difficulté, en commençant par le plus simple et en vous concentrant uniquement sur l'histoire comme Très facile et Facile, puis il y a le niveau Normal qui est équilibré avec les niveaux de difficulté Difficile et Cauchemar qui vous tortureront dans la session de combat.Au démarrage du jeu, il y aura un petit flashback pour rafraîchir la mémoire du joueur. Contrairement à la première série qui n'était qu'un flashback sous forme de texte d'histoire, ici il est présenté de manière plus attrayante sous la forme d'une courte vidéo qui reprend tous les événements du premier jeu. Cependant, si vous souhaitez vous plonger dans l'histoire complète, les personnages et l'univers, il est préférable de jouer d'abord au premier jeu avant de vous lancer ici. Dans ce deuxième jeu, vous contrôlerez toujours Van Arkride en tant que personnage principal. Pendant ce temps, deux anciens personnages reviennent du jeu Trails into Reverie et ils seront au centre de l'histoire, à savoir Swin et Nadia . Elaine, qui dans le premier jeu n'était qu'un personnage non permanent du groupe, est désormais également votre personnage de groupe dès le premier chapitre. Toujours comme le premier jeu, vous effectuerez la mission principale qui a été déterminée par le système, puis vous pourrez parcourir la ville à la recherche de missions secondaires jusqu'à finalement combattre des monstres dans le donjon. Ces missions sont généralement signalées par des icônes colorées marquées sur la carte telles que rouge ( quête principale ), bleu ( quête secondaire ) et vert ( quête secondaire ). Si vous êtes un joueur perfectionniste et que vous souhaitez terminer toutes les missions, les missions secondaires sont votre priorité absolue et doivent être terminées avant de passer aux missions principales. Pourquoi? Parce que lorsque vous décidez de continuer l'histoire, il y a une chance que votre personnage se déplace vers un autre endroit et que les missions secondaires expirent. Contrairement au premier jeu où Van et ses amis voyageaient souvent loin dans six zones en dehors de la ville d'Edith, ici l'histoire et l'aventure se concentreront davantage sur la ville d'Edith et vous ne visiterez que deux autres zones en plus d'Edith, dont l'une est un endroit que vous avez déjà visité dans le premier jeu. Cependant, la ville d'Edith possède encore quelques nouvelles zones à visiter, comme le centre commercial et la grande tour qui étaient déjà présents dans le premier jeu, mais n'étaient pas encore accessibles à cette époque.Dans les grandes lignes, cette deuxième aventure utilise toujours une formule similaire à sa préquelle où vous ferez avancer l'histoire à travers le système de chapitres. Cependant, Falcom ramène ici le système de sélection de chapitre qu'ils avaient précédemment implémenté dans le jeu Trails into Reverie. La sélection de ces chapitres offrira en effet une perspective différente, mais l'ordre dans lequel vous les jouez en premier n'affectera rien à l'intrigue, car une fois que vous aurez terminé l'un de ces chapitres, les chapitres restants se dérouleront automatiquement après lui. Une fonctionnalité supplémentaire proposée dans cette deuxième série est Marchen Garten, un monde virtuel que vous pouvez explorer pour découvrir qui l'a piraté et ce qui a changé dans le monde virtuel à la suite du piratage. Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité presque à tout moment au cours de votre aventure. Même si c'est facultatif, vous ne devriez pas manquer cette fonctionnalité car c'est là que vous construisez un groupe de tous les personnages jouables sans limitations, même si les personnages en question se trouvent à des endroits différents les uns des autres. De plus, cet endroit est également l'endroit le plus approprié pour effectuer du grinding et obtenir des objets rares et des ressources d'éclats. Cette deuxième série adopte toujours le système de combat de la première série d'hier, qui combine Command Battle et Field Battle. Command Battle est un système de combat au tour par tour conventionnel comme les précédents jeux Trails, où vous pouvez donner des commandes aux personnages de votre groupe quand c'est leur tour, comme attaquer, défendre, utiliser des compétences physiques (artisanat) ou de la magie (arts) pour utiliser des objets.Command Battle obtient une nouvelle fonctionnalité appelée EX Chains , qui peut être activée lorsque certaines conditions sont remplies. Si ces conditions sont remplies, le personnage en question activera automatiquement EX Chain lorsqu'il lancera une attaque Normale ou Craft, puis une attaque en chaîne se produira entre les membres actifs du groupe pour infliger plus de dégâts à l'ennemi. Pendant ce temps, Field Battle est un type de session de combat Action Hack and Slash que vous pouvez faire lorsque vous rencontrez un ennemi dans un donjon et appuyez immédiatement sur le bouton d'attaque (X), plus ou moins, vous avez l'impression de jouer aux jeux Ys ou Tokyo Xanadu. L'avantage de Field Battle est que vous pouvez immédiatement tuer les petits ennemis sans avoir à attendre votre tour car ce système agit comme un Hack-and-Slash. Chaque personnage dispose également de différents types d'attaques, par exemple Van peut attaquer à courte portée, tandis qu'Agnès ou Feri peuvent attaquer les ennemis à distance. Corrigeant les défauts de la première partie, Field Battle dispose désormais de plus d'options d'attaque, où vous pouvez désormais exécuter des Arts rapides pour lancer des attaques magiques même à distance. Ensuite, il y a aussi une autre nouvelle fonctionnalité appelée Cross Charge , une attaque spéciale que vous pouvez faire en évitant d'abord les attaques de l'ennemi pour obtenir une Esquive parfaite , puis en passant à un autre personnage au milieu de la bataille. Cette fonctionnalité rend les batailles sur le terrain plus dynamiques et flexibles.Considérant qu'il s'agit d'un jeu continu et pas trop éloigné de la première partie, l'apparence visuelle elle-même est plus ou moins similaire à la préquelle sans aucune amélioration significative. Ce jeu utilise toujours les mêmes éléments de Trails through Daybreak, à commencer par les modèles de personnages, les objets, les environnements et d'autres effets visuels. Et bien sur le jeu est toujours crossgen, ce qui limite la prise de risque. Cependant, l'affichage de l'interface, comme les menus, le HUD et les textes, a également été mis à jour pour être plus élégant et moins rigide. Les cinématiques semblent désormais également plus dynamiques grâce à des animations de personnages plus riches que dans les séries précédentes, donc même si elles sont longues, elles restent agréables à regarder. En termes de performances, ce jeu mérite un coup de pouce car dans la version PS5 à laquelle nous avons joué, il n'y avait aucun problème susceptible de ruiner l'expérience de jeu. Malheureusement, comme c'est désormais coutumier, le jeu est intégralement en anglais, ce qui sera un point noir pour de nombreux joueurs, surtout pour un RPG. En parlant de l'aspect audio, Nihon Falcom ne manque presque jamais de présenter une bande-son dans chaque jeu qu'il crée. La conception audio est toujours aussi impressionnante que la première partie. La bande sonore de ce jeu est également très bien réalisée, à commencer par la musique d'ouverture, la musique pendant l'exploration, la musique pendant les batailles jusqu'à la musique qui accompagne chaque instant des cinématiques de l'histoire. La qualité du doublage anglais ici est vraiment bonne et mérite d'être prise en considération. Cependant, ce jeu présente toujours des problèmes, à savoir des voix off incomplètes dans une session de conversation. Il y a des moments où l'autre personne est doublée, tandis que Van parle simplement en silence.En plus de l'exploration et du combat comme offres principales, ce jeu présente également plusieurs mini-jeux comme activités annexes que vous pouvez faire pendant le jeu. Le mini-jeu de pêche de la première série est toujours présent comme option d'activité. Le dernier en date est un jeu de cartes compétitif appelé Seven Hearts, où quatre joueurs s'affronteront pour drainer les points de leur adversaire afin de gagner la partie. Ces cartes incluent des cartes d'attaque des quatre éléments de base tels que le feu, l'eau, la terre et le vent. Il existe également des cartes avec des effets spéciaux dans chacun de ces éléments. Au début, il est difficile de s'adapter et de comprendre les règles du jeu, mais une fois que vous y êtes immergé, vous risquez de perdre la notion du temps et même d'ignorer la mission principale. Il existe en fait un autre mini-jeu, où vous devez collecter des ballons à l'aide d'un drone, mais nous avons trouvé ce mini-jeu plutôt ordinaire et les mécanismes sont assez simples. Trails est une série de jeux JRPG qui a une histoire continue dans chaque série. Avec un univers aussi vaste et une histoire aussi longue, il faut bien sûr passer des centaines d'heures pour profiter de la série entière. Bien sûr, c'est assez difficile pour les joueurs qui ont très peu de temps, surtout si l'on considère que les précédents jeux Trails sont déjà techniquement obsolètes, ce qui pourrait vous rendre réticent à y jouer. Pour jouer à ce jeu, vous devez évidemment jouer à la première partie, car si vous vous forcez à sauter directement dans cette deuxième production, vous êtes assuré d'être dérouté et d'avoir du mal à suivre l'histoire. De plus, de nombreuses anciennes mécaniques dne sont pas expliquées ici, car Nihon Falcom suppose que tous les joueurs ont déjà joué à Trails through Daybreak.The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II est une suite de l'arc Calvard avec plusieurs fonctionnalités et améliorations supplémentaires de la première partie. Bien qu'il ait été amélioré en termes de fonctionnalités et de détails techniques, nous n'aimons pas vraiment l' élément de voyage dans le temps dans l'intrigue qui finit par être déroutant. Indépendamment de ses avantages et de ses inconvénients, une chose que nous devrions apprécier chez Nihon Falcom est le processus de localisation qui est désormais beaucoup plus rapide que la partie précédente.