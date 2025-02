Ravenswatch - Legendary Edition

Passtech Games s'était déjà fait connaître sur la scène indie grâce à Curse of the Dead Gods, un roguelite très intéressant qui mêlait des mécaniques de progression typiques du genre à un système de combat plutôt punitif mais en même temps très satisfaisant ; Forte de l'expérience acquise avec ce premier projet et maintenant avec un éditeur comme Nacon derrière elle, l'équipe a voulu se mettre à l'épreuve avec un autre titre de la même catégorie, orienté un peu plus sur l'expérience coopérative, intitulé Ravenswatch, mais aura-t-il été un succès annoncé ou aura-t-il encore un long chemin à parcourir ? Le contexte narratif de Ravenswatch est plutôt maigre et nous sert plus de prétexte pour nous taper sur les doigts qu'autre chose : dans le pays féerique de Reverie, plusieurs monstres corrompus par une force maléfique connue sous le nom de Cauchemar se sont échappés, et qui de mieux pour s'occuper d'eux que les héros de contes de fées eux-mêmes ? Nos braves héros (décidément plus grotesques que dans nos souvenirs) décident donc d'unir leurs forces et de former un groupe (le Ravenswatch) chargé d'éradiquer le Cauchemar une bonne fois pour toutes. Du point de vue du gameplay, Ravenswatch se présente de manière très intéressante : Après avoir sélectionné un personnage (le Petit Chaperon Rouge, le Joueur de flûte, Beowulf et la Reine des Glaces, avec la possibilité de débloquer Aladin et Mélusine) et un niveau de difficulté, nous serons catapultés sur une carte générée aléatoirement avec un seul objectif : nous préparer.Dès le départ, on nous annonce que le maître des cauchemars se réveillera dans trois jours et trois nuits (ce qui en termes de jeu se traduit par une vingtaine de minutes) et qu'il nous appartiendra d'être armés jusqu'aux dents pour l'accueillir comme il se doit, mais la manière de le faire ne dépend que de nous, Sur la carte (qui est complètement cachée et dont nous ne pourrons voir que les bords) il y aura en effet diverses activités pour nous booster, notamment des coffres contenant des améliorations aléatoires, des grappes de cristaux à dépenser chez le marchand pour booster les capacités passives gagnées à chaque niveau, mais aussi des petites quêtes secondaires ou des miniboss qui nécessiteront une clé spécifique pour être activés, sans oublier les très utiles statues du corbeau, qui révèleront une partie de la carte et leurs nids disséminés un peu partout qui serviront de téléporteurs pour se déplacer rapidement d'une zone à l'autre. En plein style MOBA, nos personnages auront (en plus de l'attaque de base) trois capacités rechargeables, un talent avec une partie active et passive et un ultime à débloquer une fois le niveau 5 atteint, à nous de choisir dans lequel investir mais en général nous avons apprécié que chaque personnage reste fidèle à son thème, avec le joueur de flûte capable de diriger des foules de rats enragés contre les ennemis, le petit chaperon rouge prenant la forme d'un loup-garou la nuit ou encore Aladin capable d'esquiver les attaques ennemies avec beaucoup d'agilité.Si le concept de base du titre était très intéressant, Ravenswatch est resté près d'un an et demi en Early access. En 2023, le jeu était en effet (même en difficulté de base) extrêmement difficile si on le joue en solo, surtout si on choisissaitt un personnage avec des attaques de mêlée. Désormais, en ce qui concerne le gameplay, nous pouvons dire qu'il est très dynamique et varié. Chaque héros a un style de combat complètement unique, ce qui rend cette expérience différente à chaque fois qu'un personnage différent est choisi. Allant des puissants personnages de mêlée à ceux qui aiment garder leurs distances, ou ceux qui sont capables d'utiliser des pouvoirs magiques ou des invocations. La vérité est qu'il y a un choix. Le combat lui-même est fluide, agile et généralement assez frénétique. Il propose un mélange d'action directe et de gestion de compétences similaire à des jeux comme Diablo ou Hades. Devoir très bien gérer les temps de recharge de chaque capacité, quand la lancer et savoir quand elle est la plus utile et efficace. Il ne s'agit pas seulement de lancer ou d'écraser le bouton de tir, ici vous devez avoir une certaine tactique lorsque vous agissez si vous ne voulez pas compliquer un jeu qui gère très bien la difficulté. En plus des combats, le jeu propose un système d'améliorations au fur et à mesure de notre progression. Avec cela, nous pouvons débloquer des talents et des compétences qui améliorent ou modifient les qualités et caractéristiques des personnages, permettant un grand nombre de combinaisons et de stratégies qui encouragent l'expérimentation et maintiennent la fraîcheur des jeux, donnant au jeu une grande rejouabilité.Au-delà du bon design qui est proposé dans chacun d'eux, avec beaucoup de choses à faire, des missions à accomplir ou des coffres et secrets à découvrir, il faut parler de la pression du temps et de son influence sur le jeu. Puisque cela impose que chaque zone doit être complétée en un peu moins de vingt minutes, avant de devoir en affronter le boss final. Il y a donc une pression pour se rendre le plus fort possible, et surtout pour récolter des plumes qui nous donneront beaucoup de vie. Il est curieux de voir comment une dynamique du cycle jour-nuit a été incluse, qui influence le comportement de certains personnages. Scarlet, par exemple, se transforme du jour au lendemain en loup féroce, ce qui change complètement son style de combat. Il n'y a rien à redire sur l'aspect technique et la présence de bugs, puisque le jeu conserve la même apparence graphique que le titre précédent et que lors de notre test nous n'avons pas rencontré de défauts particuliers dans cette adaptation sur Nintendo Switch qui ne souffre pas dans le comparaison avec les autres consoles. Ravenswatch présente un très beau style artistique, qui combine une fantaisie sombre, une palette de couleurs puissante et un design semblable à celui d'une bande dessinée. Les personnages sont bien conçus, se déplacent facilement et disposent de bonnes animations. Tout cela contrastait avec des paysages sombres où l’éclairage et l’occlusion ambiante apportent beaucoup de vie à chaque situation. D'un point de vue sonore, il se démarque par son excellente gestion du son et des effets ambiants autour de nous, la musique complète parfaitement le concept esthétique, avec une bande-son mélancolique et engageante qui renforce le ton sombre du jeu.Ravenswatch affichait dès le départ un bon potentiel (notamment dans le système de combat et la variété des personnages). Au final, le coop constitue une excellente expérience, le volet solo demeure encore mal équilibré, la réalisation ne manque pas d''attrait et le contenu présent n'a pas à rougir des concurrents américains. Bref, Ravenswatch est une surprise agréable dans l'univers roguelike et le portage sur Switch s'en sort étonnamment bien.