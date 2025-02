Montezuma's Revenge - The 40th Anniversary Edition

En 1983, un jeu sorti sur presque tous les ordinateurs et consoles 8 bits disponibles à l'époque a rapidement été salué par de nombreux éloges. Il s'agissait de Montezuma's Revenge de Rob Jaeger . Le jeu mélangeait des éléments d' exploration de temples à la Indiana Jones , des sauts de plateforme bien programmés et des animations de sprites amusantes dans une concoction à laquelle le public de l'époque ne pouvait tout simplement pas résister. Nous avançons maintenant de près de 40 ans dans le futur où, grâce au développeur Eastasiasoft, le jeu est disponible dans un remaster ... enfin pas vraiment. Dans Montezuma's Revenge, vous incarnez un explorateur audacieux nommé Pedro (anciennement connu sous le nom de Panama Joe à l'époque où le jeu était publié par Parker Brothers ) dans sa quête de pierres précieuses à l'intérieur du dangereux tombeau du roi Montezuma , avec pour objectif ultime la légendaire salle aux trésors qui se trouverait sous le milieu du rez-de-chaussée de la pyramide. Afin de mettre la main sur les richesses aztèques qu'il désire tant, Pedro devra explorer minutieusement les 99 salles de la pyramide (100 si l'on compte l'entrée du sommet) pour trouver les clés et les torches dont il aura besoin pour avancer. De plus, il devra éviter d'une manière ou d'une autre un large éventail de pièges et d'ennemis (y compris des crânes géants qui roulent d'avant en arrière sur le sol) et affronter avec succès son ennemi le plus redouté de tous : la gravité.Normalement, un remaster d'un jeu avec des aspirations de plateforme comme celui-ci, en particulier un où la gravité peut faire que le héros s'écrase mortellement face contre terre, s'avère plutôt bien géré de nos jours, pourtant Montezuma 40th Anniversary Edition manque cruellement d'attrait sur le plan visuel. Les développeurs ont opté pour la 2.5D, les modèles de personnages sont repoussants au possible, tandis que la bande originale n'est qu'une boucle odieuse et incroyablement générique de pistes génériques qui ne servent à rien. Oh bien sur il y a quelques améliorations modernes, en grande partie grâce au fait que le jeu encourage un rythme plus délibéré et méthodique dans vos raids de tombes - par opposition aux réactions nerveuses sur lesquelles se basent de nombreux jeux de plateforme modernes - Montezuma's Revenge est capable de mettre en place un schéma de contrôle qui pourrait fonctionner sans le moindre accroc. Malheureusement, votre personnage fait toujours un virage à 360 degrés lorsqu'il change de direction, ce qui s'avère d'une imprécision pas possible. Même si le jeu n'aime pas verser du sel sur vos plaies chaque fois que vous mourez (et vous mourrez souvent), il n'y a pratiquement aucun moyen de trouver comment atteindre la légendaire salle aux trésors sans refaire le même niveau plusieurs fois. C'est toujours à vous de déterminer l'ordre optimal dans lequel vous devez aborder les salles de la pyramide, l'ordre dans lequel vous devez déverrouiller les portes pour que Pedro ne reste pas coincé de manière permanente, et quand et où faire des sauts pour que Pedro n'atterrisse pas dans des endroits malheureux. Il n'y a guère d'intérêt à faire des efforts pour ramasser des gemmes dans des endroits dangereux lorsque votre score n'a par ailleurs aucun impact sur votre capacité à terminer un niveau avec succès. Pour ceux d'entre vous qui veulent spécifiquement que les choses restent plus en blocs, le classique d'antan reste imperturbable.Les fans du classique original de 1983, ou ceux d'entre vous qui sont simplement fans des jeux d'exploration classiques de la vieille école en général, seront déconcertés par cette version peu motivante de Montezuma.