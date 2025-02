Le développeur/éditeur Aspyr Media est de retour avec un jeu Star Wars remasterisé début 2025, cette fois il s'agit de Star Wars – Episode I : Jedi Power Battles. Sorti en 2000 pour PlayStation 1 et Sega Dreamcast, 25 ans plus tard, vous pouvez jouer à l'un des jeux Star Wars sur le thème d'un jeu d'arcade. Avec la fonction deux joueurs, vous pouvez inviter des amis ou des membres de votre famille à vous remémorer des souvenirs d'Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Mace Windu et bien sûr de Jar Jar Binks. Que propose cette version remasterisée ? Comme le titre l'indique, ce jeu suit l'histoire du film La Menace Fantôme, en présentant divers lieux emblématiques dans chaque niveau d'étape qui compte un total de dix environnement, plus quatre étapes supplémentaires. L'inconvénient de ce jeu est qu'il n'y a pas de cinématiques vidéo qui se connectent d'une étape à l'autre. Et il n’y a pas non plus de dialogue entre les personnages pour que cela paraisse plus intéressant. Il semble que vous soyez censé (re)regarder le précédent épisode I de Star Wars pour comprendre le monde et le contenu des Jedi Power Battles. La première impression en jouant à Star Wars Episode I : Jedi Power Battles est qu'il ressemble à un jeu d'arcade, avec un gameplay beat-em-up à défilement latéral et un affichage en trois dimensions. Vous disposez de divers combos lorsque vous attaquez des ennemis avec un sabre laser, associés à des pouvoirs de force. Le plus intéressant est que vous pouvez rebondir sur les tirs de blaster des ennemis et même des boss en utilisant des sabres laser comme dans les films Star Wars en général. Et si vous maîtrisez suffisamment cette fonctionnalité, vous pouvez vaincre chaque ennemi beaucoup plus rapidement qu'en attaquant à plusieurs reprises avec un sabre laser.En effet, les attaques au sabre laser semblent lentes et rigides, si bien que souvent les combos d'attaque que nous avons saisis ne sont pas exécutés avec succès. Couplé au fait que les tirs de l'ennemi sont assez précis et douloureux, cela nous fait très souvent nous blesser simplement parce que nous voulons faire le combo parfait. Dans ce jeu, vous aurez l'impression de ne pas être bon, même si vous incarnez des personnages Jedi emblématiques. En dehors de cela, Jedi Power Battles dispose également d'une fonctionnalité de plate-forme qui est assez gênante et met votre patience à l'épreuve, car les mouvements du personnage semblent glissants, de sorte que lorsque vous sautez d'une plate-forme à une autre, vous serez inexact et tomberez, où dans ce jeu tomber = la mort. Si vous avez des amis ou des membres de votre famille avec qui jouer, ce jeu dispose d'une fonctionnalité coopérative locale pour le mode campagne, afin que vous puissiez partager les plaisirs et les problèmes. En dehors de cela, il existe également un mode Versus si vous souhaitez concourir au sabre laser, ce qui nous rappelle le jeu de combat Star Wars : Masters of Teräs Käsi, qui pourrait être remasterisé par Aspyr à l'avenir.Dans l'ensemble, les visuels de ce jeu semblent médiocres par rapport aux précédents jeux remasterisés Aspyr, où Soul Reaver Remastered avait la possibilité de passer de la version originale à la version HD. Pour ce jeu, il n’y a qu’une augmentation de la couleur et de la lumière, ce qui rend les visuels du jeu trop brillants. Tout au long du jeu, vous serez accompagné de chansons de bandes sonores de films réalisés par le légendaire John Williams. Pendant les premières minutes, vous vous sentirez nostalgique et excité, mais après cela vous changerez vite d'impression car il n'y a pas de bande originale du jeu lui-même. Les effets sonores du sabre laser lorsqu'il est balancé ou réfléchit les tirs ennemis semblent moins excitants si vous jouez souvent à d'autres jeux Star Wars. Côté durée de vie, cela reste standard : Vous pouvez sélectionner tous les personnages dès le début du jeu sans avoir à les débloquer au préalable. Ce qui le rend très intéressant, c'est que l'on peut incarner Dark Maul contre les troupes de la Fédération du Commerce, ce qui ne serait pas possible dans le film. Vous pouvez également jouer à ce jeu sans séquence, toutes les étapes de niveau peuvent être sélectionnées si vous souhaitez jouer aux étapes préférées précédentes. Contrairement aux précédents jeux remasterisés, Jedi Power Battles est très minime en termes de contenu bonus. Il existe du Concept Art qui contient un total de 42 images, mais il n'y a pas de bande sonore ni d'interviews vidéo et autres.Star Wars - Episode I : Jedi Power Battles Remaster ressemble à un portage du jeu avec seulement de modestes améliorations visuelles, par rapport aux précédents jeux remasterisés d'Aspyr Media. Avec des commandes rigides et une plate-forme assez difficile, vous apprécierez les premières minutes de ce jeu à cause du facteur nostalgie, mais vous vous sentirez ennuyé à cause des nombreux facteurs délicats qui se produisent pendant le jeu.