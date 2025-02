Phantom Brave : The Last Hero

Dans l’industrie du jeu vidéo, il est rare qu’un jeu obtienne une suite après avoir été dans un long sommeil pendant des années. Cependant, rien n'est impossible car Nippon Ichi Software (NIS) a ressuscité une ancienne licence sortei pour la dernière fois à l'ère PS2, Phantom Brave . Même s'il ne s'agit pas d'un titre populaire comme Disgaea , NIS pense toujours qu'il y a encore de grands fans qui attendent avec impatience la suite de cette série. Par conséquent, un nouveau titre est né appelé Phantom Brave: The Lost Hero . Ce jeu se déroule dans un monde fictif appelé Ivoire, un monde presque entièrement recouvert d'eau et rempli d'îles de différentes tailles. Dans ce monde, des humains, des demi-humains, des créatures magiques et toutes sortes de formes de vie coexistent. Marona, une fille qui peut voir les Phantoms, travaille aux côtés de son partenaire Phantom Ash dans le rôle de Chroma, une sorte d'entrepreneur qui voyage sur diverses îles et résout les problèmes des gens, sur demande. Lorsque Marona et Ash rentrèrent du travail de Chroma comme d'habitude, le désastre survint. Leur navire est attaqué par un groupe de navires fantômes vicieux connus sous le nom de « Flotte des naufragés » . Un mystérieux homme masqué vole les pouvoirs de Marona et, pour la sauver, Ash se lance seul dans une horde d'ennemis. Ainsi, cet événement sépare Marona et Ash. Après avoir échappé à la « flotte Shipwrect » et s'être échouée sur une île déserte, Marona rencontre une jeune fille fantôme nommée Abricot , qui veut retrouver son père disparu qui était le capitaine de l'équipage de pirates d'Argento qui a autrefois vaincu la « flotte Shipwrect » . Cependant, l'équipage est désormais au bord de la comparaison après avoir perdu son capitaine. Apricot veut relancer l'équipage et retrouver son père, et Marona accepte de l'aider. Pour explorer cette zone maritime remplie de territoires pirates, ils ont dû devenir eux-mêmes pirates et étendre leur propre territoire. Marona et Abricot décident de travailler ensemble pour relancer l'Argento Pirate Crew afin qu'ils puissent retrouver leurs proches. Comment va se poursuivre l’histoire d’aventures de Marona et de ses amis ?Phantom Brave : The Lost Hero est un jeu de stratégie RPG au tour par tour créé par le même développeur que la série Disgaea. Par conséquent, la conception des personnages et le modèle de gameplay sont plus ou moins similaires. Si vous avez joué à la première série Phantom Brave, la formule de gameplay n'est en fait pas très différente de son prédécesseur car ce jeu s'adresse aux vieux fans qui souhaitent depuis longtemps une suite. Cependant, pour attirer les nouveaux arrivants, ce jeu comportera bien sûr de nombreuses sessions de tutoriels pour enseigner les mécanismes du jeu. Dans ce jeu, vous incarnerez Marona, une fille aux cheveux verts qui a la capacité de voir des créatures invisibles, les fameux Phantom du titre. Au début d'une bataille, il vous sera demandé de transférer les esprits des Fantômes dans un objet ayant une forme physique afin que les Fantômes puissent devenir une unité de combat. Cependant, contrairement à Marona, ces Fantômes ne peuvent durer que quelques tours sous cette forme physique. Vous devez donc maximiser chacun de leurs tours afin qu’ils ne soient pas gaspillés. Pour être honnête, au début du jeu, pas mal de mécanismes de jeu ont été introduits via des sessions de tutoriel pour nous rendre un peu confus quant à leur mémorisation. Cependant, une fois le combat commencé, il n'y a pas vraiment beaucoup de mécanismes utiles qui auraient pu être simplifiés. En termes simples, vous pouvez toujours utiliser des stratégies similaires provenant de jeux similaires tels que Disgaea ou Fire Emblem. La bonne nouvelle c'est que cet épisode est traduit en français, ce qui reste très rare chez NIS America. Entre les batailles, vous vous rassemblerez sur une île qui est le quartier général des Fantômes. Sur cette île, vous pouvez créer un nouveau Phantom avec la classe de votre choix, équiper des armes, acheter des objets, restaurer la santé et acquérir de nouvelles compétences pour soutenir la prochaine bataille. Il y a tellement d'activités à faire sur l'île qu'il faut un certain temps pour s'adapter à ces particularités afin de former une équipe solide.L’un des plus gros changements proposés par rapport au prequel concerne bien sûr les visuels, qui semblent désormais modernes. Avec le cel-shading typique des jeux d'anime, Marona et ses amis sont très lumineux grâce aux couleurs vives de la palette déployée. Les performances de la version PS5 sont encore loin des attentes cela étant : Même si le jeu propose deux options graphiques, à savoir Qualité et Performance, les différences avec la mouture PS4 demeurent très légères une fois n'est pas coutume. Heureusement, l'animation n'est jamais prise à défaut. Côté audio, la conception sonore est assez solide. Ce jeu est agrémenté de voix off anglaises et japonaises que vous pouvez choisir librement via le menu des paramètres. Certaines chansons sonnent agréablement aux oreilles, mais rien ne fait vraiment impression sur le cœur. Étant la deuxième partie de cette franchise, vous devez vous demander s'il est nécessaire de jouer d'abord à la version originale sur PS2 ou à la version remasterisée qui est sortie sur PS5/Switch il y a quelque temps ? Si vous voulez vraiment plonger dans l’histoire et en savoir plus sur les traditions de l’univers, bien sûr, vous devez le faire. Cependant, étant donné que le thème de l'histoire est assez léger et facile à comprendre, nous pensons que vous pouvez jouer à ce jeu immédiatement sans craindre de manquer quoi que ce soit. Ce jeu convient très bien à ceux d'entre vous qui s'essayent simplement au genre de stratégie ou qui aiment les jeux RPG légers.Phantom Brave : The Lost Hero est un jeu de stratégie amusant et assez agréable. La distribution des personnages est divertissante, le système de combat est facile à comprendre et les visuels sont agréables à regarder.